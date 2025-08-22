Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sáng nào cũng 1 ly nước chanh ấm: Bác sĩ nói gì?

Thiên Lan
Thiên Lan
22/08/2025 06:18 GMT+7

Nhiều người quan tâm đến sức khỏe thường có thói quen uống một ly nước chanh ấm mỗi buổi sáng ngay khi thức dậy để 'thanh lọc cơ thể'.

Thói quen này có thực sự thanh lọc cơ thể không, và liệu có tác dụng phụ không? Giải đáp những điều này, một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa được đào tạo tại Đại học Stanford danh tiếng của Mỹ sẽ tiết lộ sự thật đằng sau ly nước chanh ấm mỗi ngày của bạn.

Tiến sĩ Saurabh Sethi chia sẻ: Nước chanh ấm chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ, theo tờ Hindustan Times.

Sáng nào cũng 1 ly nước chanh ấm: Bác sĩ nói gì? - Ảnh 1.

Nước chanh ấm chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ

Ảnh: AI

Nước chanh ấm giúp dễ chịu vào buổi sáng

Khi uống vào buổi sáng lúc bụng đói, nước chanh ấm giúp kích hoạt hệ tiêu hóa và quá trình bù nước cho cơ thể. Tuy nhiên, cần chú ý không pha chanh vào nước quá nóng, vì vitamin C sẽ bắt đầu phân hủy ở nhiệt độ trên 70°C. Tốt nhất là để nước nguội bớt rồi mới thêm nước chanh để giữ lại dưỡng chất.

Tăng cường cấp nước cho cơ thể

Khoảng 75% người lớn bị thiếu nước mạn tính, theo bác sĩ Sethi. Nhiều người không thích uống nước lọc vì vị nhạt, dẫn đến uống ít nước hơn mức khuyến nghị mỗi ngày. Nước chanh có thêm chút mật ong dễ uống hơn, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, tăng năng lượng và khả năng tập trung.

Nguồn vitamin C tự nhiên

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên, với khoảng 35 mg vitamin C trong mỗi quả - tương đương 40% nhu cầu hằng ngày. Vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sản xuất collagen, duy trì làn da khỏe mạnh và cải thiện khả năng hấp thụ sắt.

Hỗ trợ tiêu hóa

Một số người cảm thấy tiêu hóa dễ dàng hơn khi uống nước chanh trước bữa ăn. Axit citric trong chanh nhẹ, có thể kích thích tiết dịch vị và tăng lưu lượng mật, từ đó giúp cơ thể phân hủy thức ăn hiệu quả hơn.

Cẩn trọng với trào ngược dạ dày

Axit citric có thể làm tăng lượng axit dạ dày ở một số người, gây cảm giác ợ nóng. Khoảng 20% người mắc trào ngược dạ dày thực quản cảm thấy triệu chứng nặng hơn sau khi uống nước chanh. Bác sĩ Sethi khuyên không nên uống khi thấy đầy bụng hoặc nóng rát.

Bào mòn men răng

Với độ pH từ 2 - 3, nước chanh có tính axit cao, có thể bào mòn men răng nếu uống lâu dài. Nên dùng ống hút và chỉ nên uống một ly rồi súc miệng lại bằng nước lọc, thay vì nhấm nháp cả ngày.

Liệu nước chanh có thanh lọc cơ thể?

Bác sĩ Sethi khẳng định nước chanh không có khả năng thanh lọc như nhiều người vẫn tin. Tuy nhiên, bằng cách giúp bù nước và hỗ trợ tiêu hóa, nó góp phần gián tiếp hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của gan và thận, theo Hindustan Times.

Thói quen tốt cho hệ tiêu hóa

Nếu phù hợp với cơ thể, uống nước chanh ấm mỗi sáng có thể là thói quen tốt cho sức khỏe đường ruột. Nó không chỉ hỗ trợ tiêu hóa và hydrat hóa mà còn có lợi cho hệ vi sinh đường ruột - miễn là bạn theo dõi các dấu hiệu trào ngược và chăm sóc răng miệng đúng cách.

Tin liên quan

Uống nước chanh ấm buổi sáng: Tốt cho bệnh thận hay gây hại?

Uống nước chanh ấm buổi sáng: Tốt cho bệnh thận hay gây hại?

Nước chanh có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ tiêu hóa tốt đến cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu. Nhiều người quan tâm sức khỏe có thói quen uống nước chanh ấm vào buổi sáng.

Khám phá thêm chủ đề

nước chanh ấm uống nước chanh Vitamin c hỗ trợ tiêu hóa thanh lọc cơ thể Dạ dày Axit citric Đường ruột Men răng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận