Sáng nào cũng 1 ly nước chanh ấm: Bác sĩ nói gì?

Thói quen này có thực sự thanh lọc cơ thể không, và liệu có tác dụng phụ không? Giải đáp những điều này, một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa được đào tạo tại Đại học Stanford danh tiếng của Mỹ sẽ tiết lộ sự thật đằng sau ly nước chanh ấm mỗi ngày của bạn.

Tiến sĩ Saurabh Sethi chia sẻ: Nước chanh ấm chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ, theo tờ Hindustan Times.

Nước chanh ấm chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ Ảnh: AI

Nước chanh ấm giúp dễ chịu vào buổi sáng

Khi uống vào buổi sáng lúc bụng đói, nước chanh ấm giúp kích hoạt hệ tiêu hóa và quá trình bù nước cho cơ thể. Tuy nhiên, cần chú ý không pha chanh vào nước quá nóng, vì vitamin C sẽ bắt đầu phân hủy ở nhiệt độ trên 70°C. Tốt nhất là để nước nguội bớt rồi mới thêm nước chanh để giữ lại dưỡng chất.

Tăng cường cấp nước cho cơ thể

Khoảng 75% người lớn bị thiếu nước mạn tính, theo bác sĩ Sethi. Nhiều người không thích uống nước lọc vì vị nhạt, dẫn đến uống ít nước hơn mức khuyến nghị mỗi ngày. Nước chanh có thêm chút mật ong dễ uống hơn, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, tăng năng lượng và khả năng tập trung.

Nguồn vitamin C tự nhiên

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên, với khoảng 35 mg vitamin C trong mỗi quả - tương đương 40% nhu cầu hằng ngày. Vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sản xuất collagen, duy trì làn da khỏe mạnh và cải thiện khả năng hấp thụ sắt.

Hỗ trợ tiêu hóa

Một số người cảm thấy tiêu hóa dễ dàng hơn khi uống nước chanh trước bữa ăn. Axit citric trong chanh nhẹ, có thể kích thích tiết dịch vị và tăng lưu lượng mật, từ đó giúp cơ thể phân hủy thức ăn hiệu quả hơn.

Cẩn trọng với trào ngược dạ dày

Axit citric có thể làm tăng lượng axit dạ dày ở một số người, gây cảm giác ợ nóng. Khoảng 20% người mắc trào ngược dạ dày thực quản cảm thấy triệu chứng nặng hơn sau khi uống nước chanh. Bác sĩ Sethi khuyên không nên uống khi thấy đầy bụng hoặc nóng rát.

Bào mòn men răng

Với độ pH từ 2 - 3, nước chanh có tính axit cao, có thể bào mòn men răng nếu uống lâu dài. Nên dùng ống hút và chỉ nên uống một ly rồi súc miệng lại bằng nước lọc, thay vì nhấm nháp cả ngày.

Liệu nước chanh có thanh lọc cơ thể?

Bác sĩ Sethi khẳng định nước chanh không có khả năng thanh lọc như nhiều người vẫn tin. Tuy nhiên, bằng cách giúp bù nước và hỗ trợ tiêu hóa, nó góp phần gián tiếp hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của gan và thận, theo Hindustan Times.

Thói quen tốt cho hệ tiêu hóa

Nếu phù hợp với cơ thể, uống nước chanh ấm mỗi sáng có thể là thói quen tốt cho sức khỏe đường ruột. Nó không chỉ hỗ trợ tiêu hóa và hydrat hóa mà còn có lợi cho hệ vi sinh đường ruột - miễn là bạn theo dõi các dấu hiệu trào ngược và chăm sóc răng miệng đúng cách.