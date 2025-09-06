Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lợi ích khi uống nước gừng trước ăn sáng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Tác hại khi vừa uống cà phê vừa hút thuốc; Những thực phẩm không nên cho vào nồi chiên không dầu; Vì sao ăn bắp đúng cách sẽ tốt cho tim mạch, mắt và tiêu hóa?...

Uống nước gừng trước ăn sáng: 5 lợi ích được khoa học chứng minh

Gừng chứa các hợp chất sinh học gingerol và shogaol, có đặc tính kháng viêm, chống ô xy hóa. Uống nước gừng vào sáng sớm, nhất là khi chưa ăn gì, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Những lợi ích này đã được khoa học chứng minh.

Uống nước gừng ấm vào buổi sáng sẽ mang lại những lợi ích sau với cơ thể.

Uống nước gừng ấm vào buổi sáng giúp giảm viêm và thúc đẩy tuần hoàn máu ẢNH: AI

Kiểm soát đường huyết. Gừng đã được chứng minh có tác dụng cải thiện kiểm soát đường huyết và tăng độ nhạy insulin. Trong nghiên cứu đăng trên PubMed Central (PMC), các nhà khoa học phát hiện tiêu thụ 1,2-3 gram gừng mỗi ngày trong khoảng 8-13 tuần giúp giảm đường huyết lúc đói.

Uống nước gừng ấm vào buổi sáng được xem là cách đơn giản nhưng hiệu quả để kiểm soát đường huyết, đặc biệt với người có nguy cơ tiểu đường loại 2.

Giảm viêm, giảm đau tự nhiên. Gừng nổi bật với đặc tính kháng viêm mạnh nhờ hoạt chất sinh học gingerol. Do đó, uống nước gừng thường xuyên sẽ giúp giảm viêm toàn thân, đặc biệt là giảm đau cơ sau vận động hoặc đau do viêm khớp.

Những thực phẩm không nên cho vào nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu ngày càng phổ biến trong gian bếp nhờ sự tiện lợi, ít dầu mỡ và dễ vệ sinh.

Với nguyên lý hoạt động như một lò nướng đối lưu thu nhỏ, nồi chiên không dầu có thể làm giòn rau củ, nướng bánh hay chế biến thịt cá nhanh chóng.

Phô mai nguyên miếng không nên cho vào nồi chiên. Phô mai tan chảy quá nhanh, loang ra trước khi kịp vàng giòn Ảnh minh họa: AI

Theo bà Amy Shapiro, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, không phải loại thực phẩm nào cũng phù hợp. Một số món khi đưa vào nồi chiên sẽ không cho kết quả như mong đợi, thậm chí làm hỏng cả thiết bị.

Ngược lại, có những món tưởng chừng khó chế biến lại cho ra thành phẩm thơm ngon, giòn rụm trong nồi chiên không dầu.

Các món tẩm bột ướt như cá chiên bột không hợp để nấu bằng nồi chiên. Nguyên nhân là không có dầu nóng để làm lớp bột chín nhanh, khiến bột chảy ra trước khi kịp giòn, dễ bị ướt nhão ngay cả khi phần thịt bên trong đã chín.

Phô mai nguyên miếng cũng là thực phẩm không nên cho vào nồi chiên. Phô mai tan chảy quá nhanh, loang ra trước khi kịp vàng giòn.

Một số loại rau lá như một số loại cải cũng không hợp với nồi chiên không dầu. Khi gặp gió nóng, lá rau bị thổi bay và chín không đều.

Vì sao ăn bắp đúng cách sẽ tốt cho tim mạch, mắt và tiêu hóa?

Ăn bắp cung cấp chất xơ, năng lượng và nhiều dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, các sản phẩm từ bắp đã qua chế biến công nghiệp có thể làm tăng đường huyết đột ngột và tăng cân.

Bắp là thực phẩm quen thuộc với nhiều người, vừa dễ tìm, vừa mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu được tiêu thụ đúng cách.

Cải thiện tiêu hóa. Bắp giàu chất xơ, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng qua đường tiêu hóa, rút ngắn thời gian vận chuyển trong ruột, từ đó giảm táo bón và hỗ trợ nhu động ruột đều đặn.

Tuy nhiên, người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) cũng có thể gặp thêm vấn đề khi tiêu hóa một số loại bắp. Quan trọng là hãy lắng nghe cơ thể và điều chỉnh lượng ăn cho phù hợp.

Bắp là thực phẩm quen thuộc, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe Ảnh: AI

Hỗ trợ tim mạch. Nhờ chứa tinh bột (carbohydrate) phức hợp, bắp nguyên hạt cung cấp nguồn năng lượng bền vững.

Bắp nguyên hạt cũng chứa kali và magiê, giúp điều hòa huyết áp. Ngoài ra, hợp chất thực vật axit ferulic trong bắp còn có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch.

Bảo vệ thị lực, kiểm soát đường huyết. Sắc tố carotenoid có trong bắp vàng giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD).

Ngoài ra, nếu được chế biến và tiêu thụ đúng cách, bắp có thể là nguồn tinh bột phức hợp lành mạnh cho người tiểu đường hoặc kháng insulin.