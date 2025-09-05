Ngày mới với tin tức sức khỏe: Chạy bộ chừng này giúp cải thiện sụn gối

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 5 nguyên nhân tiềm ẩn khiến cơ thể tăng cân đột ngột; Kiểm tra 5 giây ở chân, có thể phát hiện dấu hiệu bệnh tim; Bài tập giúp hạ huyết áp, bảo vệ tim...

Nên chạy bộ mấy phút mỗi tuần để không hại khớp gối?

Nhiều nghiên cứu cho thấy tập chạy với cường độ vừa phải giúp tăng cường và bảo vệ khớp gối. Thế nhưng, nếu cường độ chạy vượt ngưỡng chịu đựng cơ thể sẽ tiềm ẩn nguy cơ tổn thương, viêm hoặc thoái hóa khớp.

Nhiều người tập luyện bằng cách chạy bộ vì hình thức tập này tiện lợi, cải thiện sức khỏe tim mạch, xương khớp một cách hiệu quả. Tuy nhiên, chạy quá nhiều sẽ gây hại cho đầu gối, đặc biệt là do chấn thương hay đau nhức.

Chạy là tốt nhưng nếu chạy quá nhiều sẽ khiến đầu gối dễ bị tổn thương ẢNH: AI

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chạy bộ vừa phải không những không làm tổn thương đầu gối mà còn có thể giúp giảm nguy cơ viêm xương khớp. Trong nghiên cứu đăng trên chuyên san Arthritis Care & Research, các nhà khoa học phát hiện người chạy bộ mức độ vừa phải thường ít bị đau khớp gối so với người không chạy. Ngoài ra, chạy bộ còn giúp tăng cường cơ đùi, cải thiện sự linh hoạt, độ chắc chắn khớp gối và phòng ngừa các triệu chứng viêm khớp.

Một số bằng chứng nghiên cứu đã phát hiện mối liên kết giữa cường độ chạy và sức khỏe sụn khớp. Cụ thể, chạy từ 6-21 km/tuần, tương đương 850 m đến 3 km mỗi ngày, được ghi nhận cải thiện sức khỏe sụn gối trên ảnh chụp MRI so với người không chạy.

Nếu chạy vượt quá mức 21 km/tuần thì dấu hiệu hao mòn sụn ở đầu gối bắt đầu xuất hiện, làm mất đi những lợi ích bảo vệ ban đầu.

Hướng dẫn chung từ các chuyên gia y tế là không nên chạy mỗi ngày. Thay vào đó, nên xen kẽ các ngày chạy nhiều và ít, đồng thời dành 1-2 ngày mỗi tuần để nghỉ ngơi, đạp xe, bơi lội để bảo vệ khớp. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 5.9.

Kiểm tra 5 giây ở chân, có thể phát hiện dấu hiệu bệnh tim

Bệnh tim mạch từ lâu được xem là nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới. Điều đáng nói là nhiều trường hợp không nhận ra những dấu hiệu ban đầu của bệnh tim do các triệu chứng thường mờ nhạt và dễ bỏ qua.

Nhiều người chỉ nghĩ đến bệnh tim khi có biểu hiện đau ngực, tức ngực hoặc khó thở.

Tuy nhiên, thực tế cơ thể vẫn có những cảnh báo âm thầm và một trong số đó lại xuất hiện ngay ở đôi chân.

Thực hiện thao tác đơn giản giúp người bệnh nhận biết sớm tình trạng phù ấn lõm Ảnh minh họa: AI

Ông Sermed Mezher, bác sĩ tại Ấn Độ, cho biết có một bài kiểm tra nhanh trong 5 giây có thể cho thấy dấu hiệu bất thường.

Việc quan sát đôi chân và thực hiện thao tác đơn giản này giúp người bệnh nhận biết sớm tình trạng phù ấn lõm, từ đó có định hướng thăm khám kịp thời.

Phù ấn lõm là tình trạng khi ấn tay xuống bề mặt da ở chân, vùng bị ấn sẽ lõm xuống và không trở lại hình dạng ban đầu ngay lập tức. Đây là hiện tượng cho thấy có sự tích tụ dịch dưới da.

Trong một số trường hợp, phù ấn lõm chỉ phản ánh sự thay đổi tạm thời trong cơ thể, chẳng hạn như đứng quá lâu, phụ nữ mang thai hoặc thừa cân. Những yếu tố này có thể khiến dịch ứ lại ở chân, gây ra hiện tượng sưng nhưng không đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe.

Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo rằng nếu tình trạng sưng phù kéo dài và không thuyên giảm, người bệnh cần đặc biệt chú ý.

Nguyên nhân có thể đến từ suy giãn tĩnh mạch khi các mạch máu không hoạt động hiệu quả, khiến máu khó lưu thông và gây ứ dịch. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 5.9.

Bài tập giúp hạ huyết áp, bảo vệ tim

Tăng huyết áp là vấn đề sức khỏe lớn trên toàn cầu. Nguyên nhân dẫn đến bệnh này xuất phát từ nhiều yếu tố như căng thẳng, lối sống ít vận động, chế độ ăn kém lành mạnh...

Tăng huyết áp là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch và tử vong sớm. Việc duy trì lối sống khoa học, trong đó bao gồm chế độ ăn hợp lý, kiểm soát cân nặng, giảm căng thẳng và tập luyện thường xuyên, có vai trò rất quan trọng để ổn định huyết áp.

Chỉ số huyết áp bình thường được xác định ở mức 120/80 mmHg. Khi vượt quá ngưỡng này, cơ thể bước vào giai đoạn tăng huyết áp độ 1, độ 2 và đòi hỏi phải có sự can thiệp y tế kịp thời.

Tăng huyết áp là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch và tử vong sớm Ảnh minh họa: AI

Huyết áp cao có thể gây ra nhiều triệu chứng như đau đầu, tim đập nhanh, chảy máu cam, rối loạn thị giác và lo âu. Nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể dẫn đến đau thắt ngực, suy tim hoặc đột quỵ.

Tập luyện là một trong những phương pháp quan trọng giúp hạ huyết áp tự nhiên. Khi cơ thể vận động, cơ bắp co giãn giúp tăng cường lưu thông và cung cấp oxy đến toàn bộ cơ thể. Nhờ đó, tim có thể bơm máu dễ dàng hơn, giảm áp lực lên thành mạch và ổn định huyết áp.

Ông Aman Puri, chuyên gia y tế tại Ấn Độ, cho biết những bài tập cơ bản như leo cầu thang, đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe đều có tác dụng làm giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương.

Khi tập luyện thường xuyên, máu lưu thông dễ dàng hơn nhờ mạch máu giãn nở.

Quá trình này giúp cải thiện tuần hoàn, hạ huyết áp, đồng thời rèn luyện cơ tim, tăng cường khả năng bơm máu hiệu quả. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!