Ngày mới với tin tức sức khỏe: Số lần ngủ trưa trong tuần giúp phòng đột quỵ

Ngủ trưa bao nhiêu phút là tốt cho tim?

Ngủ trưa được khoa học chứng minh là tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể. Ngủ trưa đúng cách giúp cải thiện tâm trạng, giảm huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, nếu kéo dài quá lâu, ngủ trưa lại có thể gây rủi ro, từ tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, huyết áp cao đến rối loạn sinh học giấc ngủ. Do đó, xác định đúng thời lượng ngủ trưa sẽ giúp tối ưu hóa khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá này.

Ngủ trưa đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể ẢNH: AI

Nếu ngủ trưa quá lâu, giấc ngủ sẽ đi vào giai đoạn ngủ sâu. Khi tỉnh dậy trong giai đoạn ngủ này, cơ thể dễ rơi vào trạng thái lơ mơ, thiếu tỉnh táo, mệt mỏi và uể oải.

Trên thực tế, ngủ trưa từ 15 đến 30 phút được coi là thời lượng ngủ trưa tối ưu. Giấc ngủ không chỉ giúp tỉnh táo, tăng cường hiệu suất làm việc, học tập mà còn cải thiện các yếu tố liên quan đến tim mạch, chẳng hạn huyết áp.

Trong một nghiên cứu đăng trên chuyên san Obesity, các nhà khoa học tại tại trung tâm y tế học thuật Brigham and Women's Hospital (Mỹ) đã khảo sát hơn 3.200 người trưởng thành khỏe mạnh. Kết quả cho thấy những người ngủ trưa dưới 30 phút ít có nguy cơ huyết áp cao hơn so với những người không ngủ trưa. Ngược lại, ngủ trưa lâu hơn 30 phút có liên quan đến nguy cơ huyết áp cao, chỉ số cholesterol và đường huyết cao.

Ngoài ra, một số bằng chứng nghiên cứu cũng cho thấy ngủ trưa 1-2 ngày/tuần giảm tới 48% rủi ro gặp các biến cố tim mạch như đau tim, đột quỵ. Tuy nhiên, ngủ trưa là tốt nhưng không nên ngủ mỗi ngày.

Bỏ bữa sáng và ăn khuya ảnh hưởng đến xương thế nào?

Loãng xương là tình trạng mật độ khoáng trong xương suy giảm, khiến xương trở nên giòn và dễ gãy.

Các yếu tố nguy cơ gây loãng xương như hút thuốc, lạm dụng rượu và ít vận động đã được khẳng định từ lâu. Đây là căn bệnh âm thầm, thường không có triệu chứng cho đến khi xảy ra gãy xương.

Chính vì vậy, việc phòng ngừa từ sớm bằng cách duy trì lối sống khoa học, ăn uống điều độ và rèn luyện thân thể là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe xương khớp lâu dài.

Bỏ bữa sáng và ăn khuya ảnh hưởng không tốt cho xương Ảnh: AI

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ 927.130 người trưởng thành tại Nhật Bản, tất cả đều trên 20 tuổi.

Người tham gia hoàn thành bảng khảo sát lối sống trong quá trình khám sức khỏe định kỳ và được theo dõi trong thời gian trung bình 2,6 năm.

Kết quả cho thấy những người có thói quen bỏ bữa sáng hơn 3 lần mỗi tuần có nguy cơ gãy xương cao hơn 18%.

Trong khi đó, những người thường xuyên ăn tối trong vòng 2 giờ trước khi đi ngủ (trên 3 lần mỗi tuần), có nguy cơ gãy xương cao hơn 8%.

Hạ huyết áp bằng trái cây: Giải pháp tự nhiên giúp trái tim khỏe mạnh

Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim mạch và đột quỵ.

Việc điều chỉnh lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống, có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp.

Bà Sarah Bence, chuyên gia y tế tại Mỹ, đã chỉ ra rằng các loại trái cây chứa kali, polyphenol, flavonoid và chất xơ có thể giúp hạ huyết áp.

Chế độ ăn nhiều rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc và sữa ít béo, trái cây trở thành giải pháp góp phần bảo vệ tim mạch.

Chuối, kiwi, táo... có thể giúp giảm huyết áp Ảnh: AI

Chuối. Một quả chuối trung bình cung cấp khoảng 9% nhu cầu kali hằng ngày.

Kali là khoáng chất quan trọng, giúp cân bằng chất lỏng và giảm áp lực lên thành mạch.

Chuối còn chứa chất xơ, magiê, các hợp chất chống oxy hóa và phytochemical, tất cả đều góp phần duy trì huyết áp ổn định.

Quả mọng. Việt quất và các loại quả mọng giàu anthocyanin, hợp chất chống oxy hóa tạo nên sắc xanh tím đặc trưng.

Anthocyanin kích thích sản xuất nitric oxide, giúp giãn nở mạch máu và cải thiện lưu thông máu, giảm huyết áp.

Trái cây có múi. Cam, bưởi hay chanh chứa nhiều vitamin C, chất xơ và flavonoid. Đặc biệt, hesperidin từ trái cây có múi có tác dụng chống oxy hóa, giảm viêm và hỗ trợ giảm huyết áp.

Kiwi. Kiwi là loại trái cây giàu vitamin và chất chống oxy hóa.

Theo nghiên cứu, việc ăn 2 quả kiwi vào bữa sáng liên tục trong 7 tuần giúp giảm huyết áp tâm thu trung bình 2,7 mmHg. Lợi ích này có được nhờ vitamin C, vitamin E và nhiều hợp chất sinh học tự nhiên trong loại quả này.