Thêm một bộ môn giúp người lớn tuổi kéo dài tuổi thọ, hỗ trợ tim mạch

Dưới đây là 5 lợi ích sức khỏe khi chơi tennis thường xuyên, theo Verywell Health (Mỹ).

Sống thọ hơn

Bộ môn này có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Một nghiên cứu quan sát dài hạn cho thấy, những người chơi tennis thường xuyên sống lâu hơn gần một thập kỷ so với những người ít vận động.

Chơi tennis thường xuyên giúp sống lâu hơn Ảnh: AI

Ngoài ra, các môn như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, cầu lông, bóng đá... cũng giúp tăng tuổi thọ.

Bác sĩ James N. Gladstone, trưởng khoa y học thể thao tại Hệ thống Y tế Mount Sinai (Mỹ), cho hay: “Sự tương tác và những mối quan hệ hình thành thông qua việc chơi tennis thường xuyên sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều này càng đúng với những người lớn tuổi, giúp họ duy trì sự kết nối với xã hội”.

Cải thiện hệ cơ-xương-khớp

Hệ cơ xương yếu có thể gây đau lưng, hạn chế vận động, loãng xương và thậm chí là gãy xương. Do đó, việc chơi tennis hoặc tập các bài tập mang tính chịu lực khác sẽ giúp nâng đỡ hệ cơ xương và cải thiện mật độ xương.

Theo bác sĩ Ryan Rauck, Đại học Bang Ohio (Mỹ), tennis cũng giúp giảm nguy cơ té ngã nhờ cải thiện sự linh hoạt và thăng bằng.

Một nghiên cứu năm 2020 trên 90 người trưởng thành cho thấy, những người duy trì thói quen chơi tennis có chức năng cơ xương ở cả chi trên lẫn chi dưới tốt hơn, đồng thời lực tay cũng vượt trội hơn so với nhóm chỉ vận động nhưng không thường xuyên chơi bộ môn này.

Nâng cao sức khỏe tinh thần

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra, tennis giúp sinh viên đại học giảm triệu chứng trầm cảm và tăng cường các mối quan hệ xã hội. Tham gia thể thao, đặc biệt là các môn có tính đồng đội như tennis, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần.

Bác sĩ Alan Beyer, Viện chỉnh hình Hoag, California (Mỹ), chia sẻ: “Mỗi khi bạn tham gia một hoạt động bất kỳ hoặc một môn thể thao chung với cộng đồng, thì yếu tố xã hội luôn là điểm cộng lớn bên cạnh việc vận động cơ thể. Bởi vì cô đơn và cách biệt xã hội chính là những vấn đề sức khỏe thực sự cần được quan tâm nhiều hơn, nhất là khi tuổi đã cao”.

Hỗ trợ tim mạch

tennis là một dạng bài tập aerobic, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ tăng huyết áp và tiểu đường loại 2.

“Bộ môn tennis đòi hỏi cả vận động cường độ cao lẫn sức bền, rất tốt cho tim, phổi và khả năng vận chuyển oxy của hồng cầu”, bác sĩ Gladstone cho hay.

Một nghiên cứu năm 2022 còn cho thấy, tennis giúp phụ nữ sau mãn kinh giảm nguy cơ rối loạn chức năng nội mô - một yếu tố liên quan đến nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Việc khởi động, giãn cơ trước và sau khi chơi tennis là rất quan trọng Ảnh: AI

Tăng cường trí nhớ và khả năng nhận thức

tennis có thể cải thiện tốc độ phản xạ và chức năng nhận thức, thậm chí vượt trội hơn một số môn như bơi lội, đạp xe hay tập tạ. Một nghiên cứu năm 2022 chỉ ra rằng trẻ em chơi tennis trên 1 năm có trí nhớ và khả năng tư duy linh hoạt tốt hơn.

Bác sĩ Gladstone nhận định: “Ở tuổi trung niên và cao niên, những kỹ năng như xử lý tình huống linh hoạt và ra quyết định khi chơi tennis không chỉ giúp rèn luyện tư duy, mà còn có thể ứng dụng vào công việc và đời sống hằng ngày”.

Làm sao để bắt đầu chơi tennis an toàn?

Tương tự như các môn thể thao khác, tennis cũng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương. Vì vậy, việc khởi động, giãn cơ trước và sau khi chơi là rất quan trọng.

“Bất cứ khi nào bạn chạy nước rút, cầm vợt và xoay người liên tục, nguy cơ chấn thương đều sẽ cao hơn”, bác sĩ Beyer lưu ý.

Người mới bắt đầu chơi tennis nên chọn loại vợt phù hợp với độ tuổi, thể lực và kỹ năng, đồng thời tìm một bạn chơi có trình độ tương đương để hạn chế tối đa các rủi ro hoặc chấn thương có thể xảy ra.