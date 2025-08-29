Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Mẹo đơn giản giúp tăng tuổi thọ

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
29/08/2025 00:08 GMT+7

Nhiều người nghĩ để sống khỏe, kéo dài tuổi thọ cần đến công nghệ hiện đại, thực phẩm chức năng đắt tiền hay những dịch vụ chăm sóc xa xỉ.

Tuy nhiên, việc duy trì một số thói quen cơ bản trong đời sống hằng ngày mới là nền tảng giúp con người kéo dài tuổi thọ và cải thiện sức khỏe toàn diện, theo trang sức khỏe Health.

Đi bộ mỗi ngày

Hoạt động thể chất giúp cơ thể vận hành trơn tru và bền bỉ hơn, theo ông S. Jay Olshansky, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Illinois, Chicago (Mỹ).

Khoa học đã nhiều lần khẳng định vận động như đi bộ mang lại hiệu quả duy trì chức năng cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Mẹo giúp tăng tuổi thọ mà không tốn tiền - Ảnh 1.

Khoa học nhiều lần khẳng định vận động như đi bộ mang lại hiệu quả duy trì chức năng cả về thể chất lẫn trí tuệ

Ảnh: AI

Một nghiên cứu công bố năm 2023 trên tạp chí GeroScience cho thấy, đi bộ là thói quen hằng ngày phổ biến của những người sống thọ.

Việc đi bộ không chỉ giúp cải thiện huyết áp, đường huyết, cholesterol mà còn hỗ trợ sức khỏe xương, giảm nguy cơ té ngã, đồng thời tăng chất lượng giấc ngủ và tinh thần.

Ăn nhiều trái cây và rau củ

Những người trên 80 tuổi nhưng trí nhớ vẫn sắc bén như người trẻ, thường có điểm chung là ăn uống khoa học.

Điểm chung của các chế độ ăn tốt cho sức khỏe thường bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, trái cây, các loại hạt, đậu, sữa ít béo, cá, thịt gia cầm nạc và dầu thực vật.

Ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm

Ngủ đủ và chất lượng có ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ. Một nghiên cứu năm 2024 trên hơn 170.000 người trưởng thành cho thấy nam giới ngủ đủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm có thể sống lâu hơn 5 năm, phụ nữ lâu hơn 2,5 năm so với những người thiếu ngủ.

Ngược lại, ngủ không đủ dẫn đến rối loạn chuyển hóa, viêm mạn tính, mất cân bằng thần kinh và suy giảm miễn dịch. Đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường và nhiều bệnh mạn tính khác.

Kết nối cộng đồng

Nghiên cứu kéo dài 25 năm của Đại học Northwestern chỉ ra rằng những người già đều có điểm chung là sống hòa đồng và giao tiếp xã hội.

Sự cô đơn và tách biệt xã hội đã được chứng minh làm tăng nguy cơ tử vong sớm đến gần 30%. Ngược lại, duy trì mối quan hệ xã hội giúp não bộ hoạt động linh hoạt hơn.

