Sức khỏe

Món rau ăn cùng phở không ngờ cực tốt cho tim, đường huyết và giấc ngủ

Thiên Lan
Thiên Lan
27/08/2025 00:09 GMT+7

Một loại rau quen thuộc, thường được ăn kèm với phở, không ngờ mang lại lợi ích bất ngờ cho tim, đường huyết và giấc ngủ.

Dù ít calo, giá đỗ lại chứa lượng lớn dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như chất xơ, vitamin C, vitamin K, sắt, magie, kali và canxi. Nhờ đó, món rau này không chỉ giúp tăng hương vị mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng ngạc nhiên khác, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Hỗ trợ hệ tim mạch

Giá đỗ từ đậu xanh chứa nhiều vi chất quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, bao gồm: Vitamin K có thể giúp ngăn ngừa tích tụ chất béo và cholesterol trong thành mạch máu, làm giảm nguy cơ bệnh tim. Một khẩu phần giá đỗ cung cấp khoảng 29% nhu cầu vitamin K hằng ngày.

Ngoài ra, kali trong giá đỗ giúp cân bằng natri trong cơ thể và ổn định huyết áp. Magie hỗ trợ hoạt động bình thường của cơ tim và thần kinh, sắt đóng vai trò thiết yếu trong việc vận chuyển oxy đi khắp cơ thể, đảm bảo chức năng tim được duy trì.

Món rau ăn cùng phở không ngờ cực tốt cho tim, đường huyết và giấc ngủ - Ảnh 1.

Kali trong giá đỗ giúp cân bằng natri trong cơ thể và ổn định huyết áp

Ảnh: AI

Cung cấp chất xơ tốt cho tiêu hóa và phòng bệnh

Giá đỗ là nguồn chất xơ dễ ăn và dễ tiêu hóa. Nghiên cứu cho thấy tăng cường chất xơ trong khẩu phần ăn có thể giúp giảm cholesterol xấu, phòng ngừa bệnh tim, tiểu đường và một số loại ung thư. Chất xơ cũng hỗ trợ ruột khỏe mạnh, giảm viêm và bảo vệ chức năng não theo thời gian.

Tăng cường hệ miễn dịch

Giá đỗ rất giàu các hợp chất thực vật như flavonoid, axit hữu cơ, saponin, có khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch cân bằng, khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và hỗ trợ phòng tránh các bệnh mạn tính.

Ngăn ngừa bệnh tật

Chính các chất chống oxy hóa có trong giá đỗ cũng góp phần làm giảm tác hại của các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa lão hóa và nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tiểu đường, bệnh tim, Alzheimer, Parkinson, viêm khớp và trầm cảm.

Giúp ngủ ngon

Một điểm thú vị ít người biết là giá đỗ chứa các hợp chất như GABA, melatonin và inositol - những hoạt chất có thể giúp làm dịu tâm trí và cơ thể. GABA có khả năng làm dịu hoạt động của não, melatonin hỗ trợ giấc ngủ ổn định, và inositol có vai trò trong hỗ trợ tâm trạng và giảm lo âu, theo Verywell Health.

Như vậy, dù là loại rau ăn kèm đơn giản, giá đỗ lại ẩn chứa nhiều lợi ích vượt mong đợi cho tim mạch, miễn dịch và tâm lý. Thêm giá đỗ vào bữa ăn hằng ngày là cách dễ dàng, an toàn và tiết kiệm để hỗ trợ sức khỏe toàn diện.

