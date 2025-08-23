Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nửa chén rau này mỗi ngày, ung thư sẽ 'bỏ chạy'!

Thiên Lan
Thiên Lan
23/08/2025 21:36 GMT+7

Ung thư đại tràng là một trong những loại ung thư phổ biến nhất thế giới, đứng thứ 2 về số ca tử vong hằng năm, với khoảng 1,9 triệu ca mới và hơn 900.000 ca tử vong mỗi năm.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học BMC Gastroenterology, phát hiện một loại rau quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày thực sự có khả năng ngăn ngừa ung thư đại tràng, theo trang tin y khoa Medical Express.

Nhằm phân tích mối liên quan giữa việc tiêu thụ rau họ cải hằng ngày và nguy cơ mắc ung thư đại tràng, các nhà khoa học từ Bệnh viện đa khoa lâm nghiệp Nội Mông, Trường y khoa Lâm sàng số 2 - Đại học Dân tộc Nội Mông (Trung Quốc) đã xem xét dữ liệu từ 17 nghiên cứu bao gồm hơn 639.000 người tham gia, trong đó có 97.595 trường hợp ung thư đại tràng.

Kết quả đã phát hiện ăn nhiều rau họ cải - như bông cải xanh, cải Brussels, bắp cải, súp lơ, cải xanh, xà lách và củ cải - giúp giảm khoảng 20% nguy cơ ung thư đại tràng, theo Medical Express.

Nửa chén rau này mỗi ngày, ung thư sẽ 'bỏ chạy'! - Ảnh 1.

Ăn nhiều rau họ cải - như bông cải xanh, cải Brussels, bắp cải, súp lơ, cải xanh, xà lách và củ cải - giúp giảm khoảng 20% nguy cơ ung thư đại tràng

Ảnh: AI

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu cũng đã tìm ra lượng rau họ cải tối ưu giúp phát huy tác dụng. Kết quả cho thấy: Hiệu quả bảo vệ bắt đầu rõ rệt từ 20 g rau họ cải mỗi ngày trở lên. Mức giảm đạt được nhiều nhất ở 40 g, và duy trì ổn định cho đến 60 g - tức khoảng nửa chén bông cải xanh cắt nhỏ mỗi ngày; vượt quá 60 g, không tăng thêm lợi ích, theo Medical Express.

Tại sao rau họ cải làm được điều tuyệt vời này?

Rau họ cải chứa nhiều chất có lợi như chất xơ, vitamin C, carotenoid và đặc biệt là glucosinolate. Khi ăn, các chất này phân hủy thành isothiocyanates có hoạt tính sinh học, đặc biệt là sulforaphane có tác dụng ngăn ngừa ung thư mạnh mẽ.

Sulforaphane ngăn ngừa ung thư thông qua các cơ chế: Ngăn chặn các enzyme kích hoạt chất gây ung thư, kích hoạt quá trình tự chết tế bào ở các tế bào ác tính, ức chế sự hình thành mạch máu mới tại vị trí khối u và ngăn chặn chu kỳ tế bào, do đó ngăn ngừa sự phát triển không kiểm soát của các tế bào ung thư.

Các tác giả nghiên cứu kết luận: Tăng cường ăn rau họ cải, đặc biệt là khoảng 40 - 60 g mỗi ngày, có thể là cách dễ thực hiện và hiệu quả trong việc giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

Khám phá thêm chủ đề

ung thư ung thư đại tràng rau họ cải Củ cải nguy cơ Súp lơ Xà lách Bắp cải
