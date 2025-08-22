Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Vắc xin 'chống mọi loại ung thư': Thử nghiệm cho kết quả đáng kinh ngạc!

Thiên Lan
Thiên Lan
22/08/2025 06:00 GMT+7

Trong nghiên cứu được công bố, vắc xin 'chống lại mọi loại ung thư' vừa được các nhà khoa học phát triển - đã cho thấy khả năng kích hoạt hệ miễn dịch và tiêu diệt khối u mạnh mẽ trong các thử nghiệm.

Nghiên cứu của Đại học Florida (Mỹ) cho thấy vắc xin mRNA không cần nhắm vào một loại protein đặc hiệu nào trên khối u mà vẫn tạo ra phản ứng chống ung thư mạnh mẽ.

Chỉ cần kích hoạt hệ miễn dịch đủ mạnh cũng khiến ung thư trở nên "yếu đi" trước các đòn tấn công. Khi kết hợp vắc xin với liệu pháp ức chế miễn dịch, ngay cả các khối u "cứng đầu" nhất, kháng lại tất cả các phương pháp điều trị hiện có, cũng đã "đầu hàng" và co lại rõ rệt. Thậm chí, trong một số trường hợp, không cần thuốc miễn dịch, chỉ một mình vắc xin, cũng đủ sức tiêu diệt hoàn toàn khối u.

Vắc xin chống mọi loại ung thư: Thử nghiệm cho kết quả đáng kinh ngạc! - Ảnh 1.

Vắc xin 'chống lại mọi loại ung thư' đã cho thấy khả năng kích hoạt hệ miễn dịch và tiêu diệt khối u mạnh mẽ trong các thử nghiệm

Ảnh minh họa: AI

Tác giả nghiên cứu chính, tiến sĩ Elias Sayour, bác sĩ chuyên khoa ung thư nhi tại Đại học Florida, cho biết đây là một hướng điều trị mới, có thể thay thế hoặc bổ sung cho phẫu thuật, xạ trị và hóa chất, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Ông Elias Sayour nhấn mạnh: Phát hiện là bằng chứng cho thấy loại vắc xin này có khả năng được thương mại hóa thành vắc xin ung thư phổ quát để tăng cường hệ miễn dịch chống lại khối u riêng biệt của bệnh nhân.

Đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Duane Mitchell, cho biết: Loại vắc xin được thiết kế không nhắm mục tiêu cụ thể vào một loại ung thư nào mà thay vào đó kích thích phản ứng miễn dịch, chống ung thư rất mạnh. Vắc xin này được phát triển bằng công nghệ tương tự vắc xin mRNA Covid-19, nhưng không nhắm vào protein virus cụ thể nào.

Kết quả thử nghiệm thật đáng kinh ngạc và đầy hy vọng!

Trong thử nghiệm trên chuột bị mắc một loại ung thư da ác tính kháng trị, sử dụng vắc xin phối hợp với thuốc ức chế miễn dịch PD‑1 đã làm cho khối u co lại rõ rệt.

Trong bước tiếp theo của nghiên cứu, khi thử nghiệm trên mô hình chuột mắc ung thư da, xương và khối u não, kết quả đã cho thấy không cần thuốc miễn dịch, chỉ một mình vắc xin cũng đủ sức loại bỏ hoàn toàn khối u, theo Scitech Daily.

Các nhà khoa học nhận thấy vắc xin này có thể "đánh thức" tế bào T đang "ngủ", kích hoạt nó nhân lên và tiêu diệt khối u khi phản ứng miễn dịch đủ mạnh.

Tiến sĩ Mitchell nhận định: Nhóm nghiên cứu đang hoàn thiện công thức và thúc đẩy nhanh tiến tới thử nghiệm lâm sàng trên người, mở ra triển vọng thực tế cho vắc xin ung thư phổ biến trong tương lai.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Breast Cancer Research and Treatment đã tìm ra cách tập thể dục không chỉ phòng ngừa ung thư cho người khỏe mạnh, mà còn ngăn ngừa tái phát ở bệnh nhân ung thư đã điều trị.

