Vắc xin 'đắt tiền' được cấp miễn phí cho trẻ nhỏ trên cả nước

Từ 2026, cấp vắc xin rota miễn phí cho trẻ nhỏ trên cả nước

Ngày 7.8, đoàn chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (NIHE, Bộ Y tế) đã giám sát công tác triển khai vắc xin rota trong chương trình Tiêm chủng mở rộng, tại Trạm Y tế Tân Thịnh, P.Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động trong khuôn khổ giám sát, hỗ trợ công tác triển khai vắc xin này tại Lào Cai từ 7 - 9.8.2025.

Không ghi nhận các phản ứng không mong muốn với các trẻ đã uống vắc xin rota miễn phí trong Tiêm chủng mở rộng ẢNH: LIÊN CHÂU

Theo bác sĩ Trần Xuân Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lào Cai, tại địa phương, đã có hơn 11.800 trẻ trong độ tuổi được uống vắc xin rota miễn phí. Tại Trạm Y tế Tân Thịnh, 40 trẻ trong độ tuổi đã uống vắc xin rota. Qua theo dõi phản ứng sau tiêm, y tế địa phương hiện không ghi nhận trường hợp nào gặp phản ứng không mong muốn sau khi uống vắc xin này.

Đoàn công tác của NIHE đánh giá, việc triển khai các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng tại Lào Cai được chuẩn bị đầy đủ về chuyên môn và các quy định an toàn tiêm chủng. Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng chống đông băng có trang bị nhiệt kế theo dõi 24/24, đảm bảo ổn định chất lượng vắc xin.

Tại buổi tiêm chủng, theo thông tin từ một số gia đình có trẻ nhỏ, vắc xin rota dịch vụ có giá khoảng 480.000 - hơn 700.000 đồng/liều, tùy nước sản xuất.

Chương trình tiêm chủng mở rộng triển khai uống miễn phí vắc xin này giúp các trẻ được phòng bệnh tiêu chảy do virus rota, đồng thời giảm chi trả từ các gia đình, đặc biệt cần thiết với các gia đình thu nhập còn hạn hẹp.

Theo Bộ Y tế, vắc xin rota phòng bệnh tiêu chảy do virus rota lần đầu tiên được triển khai miễn phí trong chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam từ tháng 12.2024.

Vắc xin rota được dùng cho các trẻ từ 2 - dưới 6 tháng tuổi. Hiện, vắc xin này đã được triển khai tại 27/34 tỉnh, thành với hơn 570.000 liều đã được sử dụng.

Đến 2026, vắc xin rota được triển khai miễn phí trong tiêm chủng mở rộng, cho trẻ trong độ tuổi, trên toàn quốc. Nguồn vắc xin do ngân sách nhà nước chi trả.