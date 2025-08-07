Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vắc xin 'đắt tiền' được cấp miễn phí cho trẻ nhỏ trên cả nước

Liên Châu
Liên Châu
07/08/2025 18:41 GMT+7

Hơn 570.000 liều vắc xin rota đã cấp miễn phí trong tiêm chủng mở rộng, cho các trẻ tại 27 tỉnh, thành. Đây là một trong các vắc xin có giá khá cao, nếu sử dụng vắc xin dịch vụ.

Từ 2026, cấp vắc xin rota miễn phí cho trẻ nhỏ trên cả nước

Ngày 7.8, đoàn chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (NIHE, Bộ Y tế) đã giám sát công tác triển khai vắc xin rota trong chương trình Tiêm chủng mở rộng, tại Trạm Y tế Tân Thịnh, P.Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động trong khuôn khổ giám sát, hỗ trợ công tác triển khai vắc xin này tại Lào Cai từ 7 - 9.8.2025.

Vắc xin rota miễn phí cho trẻ nhỏ: Cải thiện sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1.

Không ghi nhận các phản ứng không mong muốn với các trẻ đã uống vắc xin rota miễn phí trong Tiêm chủng mở rộng

ẢNH: LIÊN CHÂU

Theo bác sĩ Trần Xuân Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lào Cai, tại địa phương, đã có hơn 11.800 trẻ trong độ tuổi được uống vắc xin rota miễn phí. Tại Trạm Y tế Tân Thịnh, 40 trẻ trong độ tuổi đã uống vắc xin rota. Qua theo dõi phản ứng sau tiêm, y tế địa phương hiện không ghi nhận trường hợp nào gặp phản ứng không mong muốn sau khi uống vắc xin này.

Đoàn công tác của NIHE đánh giá, việc triển khai các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng tại Lào Cai được chuẩn bị đầy đủ về chuyên môn và các quy định an toàn tiêm chủng. Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng chống đông băng có trang bị nhiệt kế theo dõi 24/24, đảm bảo ổn định chất lượng vắc xin.

Tại buổi tiêm chủng, theo thông tin từ một số gia đình có trẻ nhỏ, vắc xin rota dịch vụ có giá khoảng 480.000 - hơn 700.000 đồng/liều, tùy nước sản xuất.

Chương trình tiêm chủng mở rộng triển khai uống miễn phí vắc xin này giúp các trẻ được phòng bệnh tiêu chảy do virus rota, đồng thời giảm chi trả từ các gia đình, đặc biệt cần thiết với các gia đình thu nhập còn hạn hẹp.

Theo Bộ Y tế, vắc xin rota phòng bệnh tiêu chảy do virus rota lần đầu tiên được triển khai miễn phí trong chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam từ tháng 12.2024.

Vắc xin rota được dùng cho các trẻ từ 2 - dưới 6 tháng tuổi. Hiện, vắc xin này đã được triển khai tại 27/34 tỉnh, thành với hơn 570.000 liều đã được sử dụng. 

Đến 2026, vắc xin rota được triển khai miễn phí trong tiêm chủng mở rộng, cho trẻ trong độ tuổi, trên toàn quốc. Nguồn vắc xin do ngân sách nhà nước chi trả.

Tin liên quan

Còn 27.000 trẻ em chưa được tiêm chủng mũi 1 vắc xin sởi

Còn 27.000 trẻ em chưa được tiêm chủng mũi 1 vắc xin sởi

Theo số liệu ước tính mới nhất về tỷ lệ tiêm chủng toàn quốc do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) công bố gần đây, VN đã đạt được nhiều tiến bộ về tiêm chủng.

Cách tra cứu nhận biết thuốc, vắc xin thật, giả

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Y tế tỉnh Lào Cai vắc xin Rota tiêm chủng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận