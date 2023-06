4 lợi ích sức khỏe bất ngờ của rau họ cải

Các loại rau họ cải phổ biến là bắp cải, bông cải xanh, súp lơ trắng, cải Brussels, cải rổ, cải xoăn và cải bẹ xanh. Nhiều loại có hương vị khá giống nhau do có cùng một số loại hóa chất tự nhiên, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cải xoăn SHUTTERSTOCK

Với nguồn dưỡng chất dồi dào, các loại rau họ cải có thể mang đến những lợi ích sau:

Giảm nguy cơ ung thư

Chất xơ và nhiều hóa chất có hoạt tính sinh học trong rau họ cải được chứng minh là giúp ngăn ngừa ung thư. Trong đó, vitamin C và carotenoid được chứng minh là có khả năng chống ô xy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do. Các gốc tự do này là tác nhân làm hư hại tế bào và góp phần dẫn đến ung thư.

Ngoài ra, trong rau họ cải còn có chất glucosinolate. Khi vào cơ thể, chất glucosinolate sẽ được phân hủy thành isothiocyanate và indoles. Cả 2 hợp chất này đều giúp giảm viêm. Trong nhiều trường hợp, viêm mạn tính là tác nhân gây hư hại tế bào và làm tăng nguy cơ ung thư.

Hỗ trợ giảm cân

Ăn các loại thực phẩm chứa ít calo và giúp no lâu là mấu chốt giúp giảm cân thành công. Các loại rau họ cải đều đáp ứng được điều này vì rất giàu chất xơ. Chất xơ chứa ít calo nhưng lại tiêu hóa chậm nhờ đó giúp no lâu và giảm cảm giác thèm ăn.

Để đảo bảo cơ thể khỏe mạnh, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo người trưởng thành nên ăn chất xơ từ 25 đến 30 gram/ngày.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Bông cải xanh SHUTTERSTOCK

Sức khỏe đường ruột không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa mà còn tác động đến khả năng miễn dịch, góp phần ngăn ngừa thừa cân, béo phì, bệnh tim, tiểu đường loại 2, ung thư và bệnh gan, theo chuyên san International Journal of Molecular Sciences.



Ăn các loại rau họ cải sẽ giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Lợi ích này có được là nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ khi đến ruột kết sẽ được vi khuẩn đường ruột phân hủy và lên men. Quá trình này tạo ra các a xít béo chuỗi ngắn, làm giảm nồng độ pH của ruột kết. Độ pH thấp sẽ gây bất lợi cho vi khuẩn có hại nhưng lại kích thích vi khuẩn có lợi phát triển.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ăn quá nhiều chất béo sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim. Thay vì vậy, mọi người cần giảm chất béo và ăn nhiều rau hơn, trong đó có các loại rau họ cải. Hàm lượng chất xơ trong rau sẽ giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm huyết áp cao. Đây vốn là những yếu tố góp phần gây bệnh tim, theo Healthline.