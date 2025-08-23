Nghiên cứu: Tìm ra cách điều trị hiệu quả ung thư gan, phổi và dạ dày

Nghiên cứu tập trung vào một cơ chế rất nhỏ trong tế bào có tên là "khớp nối phụ". Đây là một phần trong quá trình xử lý thông tin di truyền trước khi tế bào tạo ra protein - tương tự như việc "biên tập" bản thảo trước khi in ra sách. Mặc dù chỉ tham gia vào việc xử lý một số ít gien (chưa đến 1%), cơ chế này lại đặc biệt quan trọng trong các tế bào ung thư đang phát triển nhanh.

Khớp nối phụ là gì?

Bên trong tế bào, trước khi tạo ra protein, một bước quan trọng là biến các bản sao gien (RNA) thành phiên bản hoàn chỉnh và chính xác - quá trình này được gọi là khớp nối.

Có hai hệ thống thực hiện công việc này:

Khớp nối chính: Xử lý tới 99,5% gien - là hệ thống chính trong mọi tế bào.

Khớp nối phụ: Chỉ xử lý khoảng 0,05% gien (khoảng 700 gien), nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tốc độ phát triển và phân chia của tế bào. Điều quan trọng là tế bào ung thư lại phụ thuộc rất nhiều vào các gien này để phát triển nhanh, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Nghiên cứu mới tìm ra cách điều trị hiệu quả ung thư gan, phổi và dạ dày Ảnh minh họa: AI

Nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Nghiên cứu được hỗ trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu y tế và sức khỏe Quốc gia Úc, Viện Nghiên cứu Ung thư Ludwig, Viện Quốc gia về Rối loạn thần kinh và đột quỵ của Mỹ, được tiến hành trên chuột, cá ngựa vằn và tế bào ung thư của người.

Các tác giả tìm cách làm giảm hoạt động của một loại protein tên là RNPC3, vốn đóng vai trò quan trọng trong "khớp nối phụ". Sau đó, họ theo dõi xem điều này ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của khối u.

Kết quả đã phát hiện khi chặn khớp nối phụ, khối u nhỏ lại đáng kể, chỉ cần giảm một nửa lượng RNPC3, sự phát triển của các khối u gan, phổi và dạ dày giảm đáng kể, theo Scitech Daily.

Đáng chú ý, các tế bào khỏe mạnh hầu như không bị ảnh hưởng. Điều này mở ra khả năng điều trị ung thư hiệu quả hơn, ít gây hại hơn so với hóa trị hay xạ trị truyền thống.

Tại sao điều này lại xảy ra?

Nguyên nhân là vì khi chặn khớp nối phụ, tế bào ung thư mất khả năng xử lý thông tin di truyền, dẫn đến tổn thương ADN, từ đó kích hoạt cơ chế tự bảo vệ từ loại hoóc môn có tên là p53 - có vai trò "bảo vệ bộ gien". Khi p53 được kích hoạt, tế bào ung thư buộc phải ngừng phát triển hoặc tự chết. Điều đặc biệt là các tế bào bình thường không bị ảnh hưởng, nên phương pháp này có thể ít gây tác dụng phụ hơn các cách điều trị hiện tại.

Các tác giả nghiên cứu kết luận: Phát hiện này mở ra một hướng điều trị hoàn toàn mới cho ung thư. Thay vì dùng phương pháp hóa trị, chiến lược này ít độc tính hơn, hiệu quả cao hơn, đặc biệt với các bệnh nhân khó điều trị bằng các phương pháp hiện có.