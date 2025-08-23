Ăn rau sống hay nấu chín sẽ giảm mỡ tốt hơn?

Rau sống giữ lại tối đa các vitamin nhạy cảm với nhiệt như vitamin C và folate. Trong khi đó, rau nấu chín giúp cải thiện khả năng hấp thu các chất như carotenoid, một số loại khoáng chất, làm tăng độ mềm của rau và dễ tiêu hóa, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cả rau sống và rau chín đều có những lợi ích sức khỏe riêng ẢNH: AI

Rau sống giữ lại hàm lượng chất xơ cao

Lợi ích đầu tiên cần kể đến của ăn rau sống là giúp giữ lại hàm lượng chất xơ cao và các dưỡng chất dễ bị mất do nhiệt độ cao. Lượng chất xơ được giữ nguyên có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cảm giác no và kiểm soát lượng calo nạp vào. Những lợi ích này rất phù hợp với mục tiêu giảm cân, đặc biệt là với các loại thực vật có hàm lượng nước cao như rau lá xanh, bắp cải và ớt chuông.

Ăn rau sống cũng giúp giữ nguyên các enzym và chất chống ô xy hóa mạnh polyphenol, vốn có tác dụng hỗ trợ chuyển hóa và phòng ngừa viêm nhiễm. Ngoài ra, một số loại rau sống khi được nhai sẽ kích thích các chất sinh học có lợi trong chúng.

Chẳng hạn, khi nhai hay cắt nhỏ các loại rau họ cải như bông cải xanh, các enzyme myrosinase sẽ kích hoạt những hợp chất sinh học như sulforaphane. Chất sulforaphane nổi tiếng có tác dụng phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, enzyme myrosinase lại dễ bị phá hủy khi nấu chín.

Rau chín giúp tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất

Trong khi đó, rau nấu chín cũng có những lợi thế riêng. Trước hết, rau chín sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ một số dưỡng chất. Điều này là nhờ nhiệt độ nóng khi nấu đã phá vỡ thành tế bào thực vật, làm tăng khả năng hấp thu các carotenoid như beta-carotene, lycopene, một số vitamin và khoáng chất hòa tan trong chất béo như vitamin A, E, K. Ví dụ, cà chua khi chín có lượng lycopene dễ hấp thu cao hơn so với lúc sống. Cà rốt, bông cải xanh khi nấu cũng giải phóng nhiều beta-carotene hơn.

Đặc biệt, lợi thế lớn của nấu chín rau là tiêu diệt vi khuẩn và mầm bệnh, giúp đảm bảo an toàn dinh dưỡng cho người ăn. Điều này rất cần thiết với phụ nữ mang thai hoặc có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ nhỏ.

Chế độ ăn rau tối ưu là cần kết hợp xen kẽ giữa rau sống và chín. Cách ăn này giúp giữ được vitamin và chất xơ từ rau sống, đồng thời tăng hấp thu các chất như lycopene và carotenoid trong rau chín. Những chất này rất cần thiết cho việc giảm mỡ và phòng ngừa viêm mạn tính. Cách chế biến tốt nhất để giữ dưỡng chất trong rau là hấp, luộc nhẹ hoặc xào nhanh với ít nước hoặc dầu thực vật, theo Healthline.