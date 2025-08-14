Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ăn rau gì để giảm mỡ nội tạng?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/08/2025 04:08 GMT+7

Mỡ nội tạng là loại mỡ bao quanh các cơ quan nội tạng trong bụng. Chúng có hại vì là yếu tố làm tăng nguy cơ tiểu đường loại 2, tim mạch và ung thư. May mắn là ăn nhiều rau củ có thể giúp giảm loại mỡ này.

Ăn thường xuyên các nhóm rau sau, kết hợp với lối sống lành mạnh, thì chúng ta hoàn toàn có thể giảm mỡ nội tạng và có vòng bụng thon gọn.

Rau giàu chất xơ hòa tan

Chất xơ hòa tan khi vào dạ dày sẽ hấp thụ nước, trở thành dạng như gel. Chúng có tác dụng kéo dài cảm giác no, đồng thời làm chậm tiêu hóa và quá trình hấp thu năng lượng, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Một nghiên cứu của Đại học Wake Forest (Mỹ) cho thấy cứ mỗi 10 gram chất xơ hòa tan nạp thêm mỗi ngày sẽ giảm được khoảng 3,7% mỡ nội tạng trong vòng 5 năm. Điều này là do chất xơ hòa tan giúp cải thiện đa dạng vi khuẩn đường ruột, tạo ra các a xít béo chuỗi ngắn, giúp tăng tốc quá trình đốt mỡ bụng. Các loại rau giàu chất xơ hòa tan là bắp cải Brussel, đậu, khoai lang, yến mạch và cam.

Ăn rau gì để giảm mỡ nội tạng nguy hiểm ? - Ảnh 1.

Cải bó xôi và cải xoăn chứa các dưỡng chất giúp hỗ trợ giảm mỡ nội tạng

ẢNH: AI

Cải bó xôi

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết cải bó xôi là một trong những loại rau giúp giảm mỡ nội tạng tốt nhất. Lợi ích này chủ yếu là nhờ làm lượng cao các chất trong nhóm carotenoid, chẳng hạn lutein và zeaxanthin. Những chất này thúc đẩy ô xy hóa mỡ và giảm viêm.

Cải bó xôi cũng cung cấp lượng chất xơ đáng kể. Chỉ 1 chén cải nấu chín đã cung cấp 4 gram chất xơ, tương đương 14% nhu cầu hằng ngày.

Rau giàu chất chống ô xy hóa

Một chế độ ăn giàu chất chống ô xy hóa và kháng viêm như carotenoid, vitamin A, C, E và polyphenol có thể giúp giảm mỡ nội tạng. Các dưỡng chất này có tác dụng giảm căng thẳng ô xy hóa và phản ứng viêm. Các loại thực vật giàu những dưỡng chất này thường có màu đỏ, chẳng hạn cà rốt, khoai lang hay ớt chuông đỏ.

Rau không tinh bột

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics cho thấy ăn nhiều rau không tinh bột, đặc biệt là rau xanh và vàng đậm, có thể giúp giảm đến giảm 17% thể tích mỡ nội tạng và giảm mỡ gan.

Các loại rau không tinh bột phổ biến là rau chân vịt, cải xoăn, cải thìa, cải ngọt, bông cải xanh, bông cải trắng, dưa leo, cà chua hay ớt chuông, theo Eating Well.

