Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Điều gì xảy ra với huyết áp và cholesterol khi bạn thêm gừng vào chế độ ăn?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
20/08/2025 10:04 GMT+7

Gừng là một loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của người Việt. Theo kinh nghiệm dân gian, gừng có công dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và giữ ấm cơ thể.

Gần đây, các nghiên cứu gần đây còn cho thấy gừng có thể mang lại lợi ích với sức khỏe tim mạch.

Với hàm lượng các hợp chất tự nhiên cao, gừng còn góp phần hạ huyết áp, cải thiện mỡ máu, chống viêm, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và hỗ trợ kiểm soát đường huyết, theo trang Verywell Health.

Gừng hỗ trợ giảm huyết áp

Việc sử dụng gừng thường xuyên có thể giúp giảm huyết áp tâm thu. Đây là chỉ số rất quan trọng, bởi huyết áp tâm thu cao gây áp lực lên tim và mạch máu, lâu dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Bà Liz Weinandy, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Wexner, Đại học Bang Ohio (Mỹ), cho biết một số hợp chất trong gừng có cơ chế tương tự thuốc chẹn kênh canxi, giúp mạch máu giãn nở và làm chậm nhịp tim, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp tự nhiên.

Điều gì xảy ra với huyết áp và cholesterol khi bạn thêm gừng vào chế độ ăn? - Ảnh 1.

Việc sử dụng gừng thường xuyên có thể giúp giảm huyết áp tâm thu

Ảnh minh họa: AI

Cải thiện cholesterol và triglyceride

Ngoài tác động đến huyết áp, gừng còn góp phần cải thiện các chỉ số mỡ máu. Việc sử dụng gừng đều đặn đã được ghi nhận giúp giảm cholesterol LDL và triglyceride, 2 loại chất béo có hại có thể tích tụ trong thành động mạch. Khi chỉ số này giảm, nguy cơ tắc nghẽn mạch máu và bệnh tim mạch cũng được hạn chế.

Bà Lindsay Malone, chuyên gia dinh dưỡng tại Trường Y Case Western Reserve (Mỹ), phân tích rằng các hoạt chất trong gừng có khả năng ức chế tổng hợp cholesterol tại gan, đồng thời tăng tiết axit mật và kích thích các enzym phân giải chất béo, nhờ đó giúp cải thiện toàn diện các chỉ số mỡ máu.

Giúp chống viêm

Tình trạng viêm mạn tính vốn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tim. Gừng chứa nhiều hợp chất phenolic như gingerol, shogaol và paradol có tác dụng kháng viêm.

Theo bà Liz Weinandy, các hợp chất thực vật trong gừng còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, kiểm soát vi khuẩn và virus, đồng thời trung hòa gốc tự do, nhờ đó ngăn ngừa tổn thương tế bào.

Bảo vệ cơ thể khỏi xơ vữa động mạch

Không chỉ dừng lại ở đó, gừng còn có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào tim và mạch máu trước sự tấn công của gốc tự do.

Tác động này góp phần ngăn ngừa xơ vữa động mạch, tình trạng mảng bám tích tụ trong lòng mạch gây cản trở lưu thông máu và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay suy tim.

Nhờ vậy, việc bổ sung gừng đều đặn được đánh giá là một biện pháp hỗ trợ tim mạch hiệu quả.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Ngoài những lợi ích trên, gừng còn được xem là người bạn đồng hành của những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Hợp chất 6-gingerol trong gừng có khả năng thúc đẩy vận chuyển đường từ máu vào tế bào cơ, nhờ đó hạ đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin.

Gừng cũng góp phần làm giảm tình trạng kháng insulin, một yếu tố nguy cơ cao đối với bệnh tim mạch.

Dù mang lại nhiều lợi ích, gừng không phải là giải pháp thay thế cho một lối sống lành mạnh. Bà Nyree Dardarian, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Drexel (Mỹ), nhấn mạnh rằng gừng phát huy tác dụng tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với chế độ ăn cân bằng, tập luyện đều đặn và duy trì thói quen sống khoa học.

Tin liên quan

Gừng và bệnh tiểu đường: Nghiên cứu mới hé lộ bất ngờ!

Gừng và bệnh tiểu đường: Nghiên cứu mới hé lộ bất ngờ!

Một đánh giá hệ thống mới được công bố trên tạp chí về dược học Frontiers in Pharmacology, đã cho thấy hiệu quả của gừng đối với đường huyết, viêm, stress oxy hóa và buồn nôn khi mang thai.

Gừng tốt cho sức khỏe hơn chúng ta nghĩ

Loại gừng có thể 'triệt đường sống' của tế bào ung thư

Khám phá thêm chủ đề

Gừng huyết áp Cholesterol chế độ ăn Động mạch Đường huyết Mỡ máu tiểu đường kháng insulin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận