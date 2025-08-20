Điều gì xảy ra với huyết áp và cholesterol khi bạn thêm gừng vào chế độ ăn?

Gần đây, các nghiên cứu gần đây còn cho thấy gừng có thể mang lại lợi ích với sức khỏe tim mạch.

Với hàm lượng các hợp chất tự nhiên cao, gừng còn góp phần hạ huyết áp, cải thiện mỡ máu, chống viêm, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và hỗ trợ kiểm soát đường huyết, theo trang Verywell Health.

Gừng hỗ trợ giảm huyết áp

Việc sử dụng gừng thường xuyên có thể giúp giảm huyết áp tâm thu. Đây là chỉ số rất quan trọng, bởi huyết áp tâm thu cao gây áp lực lên tim và mạch máu, lâu dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Bà Liz Weinandy, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Wexner, Đại học Bang Ohio (Mỹ), cho biết một số hợp chất trong gừng có cơ chế tương tự thuốc chẹn kênh canxi, giúp mạch máu giãn nở và làm chậm nhịp tim, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp tự nhiên.

Việc sử dụng gừng thường xuyên có thể giúp giảm huyết áp tâm thu Ảnh minh họa: AI

Cải thiện cholesterol và triglyceride

Ngoài tác động đến huyết áp, gừng còn góp phần cải thiện các chỉ số mỡ máu. Việc sử dụng gừng đều đặn đã được ghi nhận giúp giảm cholesterol LDL và triglyceride, 2 loại chất béo có hại có thể tích tụ trong thành động mạch. Khi chỉ số này giảm, nguy cơ tắc nghẽn mạch máu và bệnh tim mạch cũng được hạn chế.

Bà Lindsay Malone, chuyên gia dinh dưỡng tại Trường Y Case Western Reserve (Mỹ), phân tích rằng các hoạt chất trong gừng có khả năng ức chế tổng hợp cholesterol tại gan, đồng thời tăng tiết axit mật và kích thích các enzym phân giải chất béo, nhờ đó giúp cải thiện toàn diện các chỉ số mỡ máu.

Giúp chống viêm

Tình trạng viêm mạn tính vốn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tim. Gừng chứa nhiều hợp chất phenolic như gingerol, shogaol và paradol có tác dụng kháng viêm.

Theo bà Liz Weinandy, các hợp chất thực vật trong gừng còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, kiểm soát vi khuẩn và virus, đồng thời trung hòa gốc tự do, nhờ đó ngăn ngừa tổn thương tế bào.

Bảo vệ cơ thể khỏi xơ vữa động mạch

Không chỉ dừng lại ở đó, gừng còn có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào tim và mạch máu trước sự tấn công của gốc tự do.

Tác động này góp phần ngăn ngừa xơ vữa động mạch, tình trạng mảng bám tích tụ trong lòng mạch gây cản trở lưu thông máu và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay suy tim.

Nhờ vậy, việc bổ sung gừng đều đặn được đánh giá là một biện pháp hỗ trợ tim mạch hiệu quả.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Ngoài những lợi ích trên, gừng còn được xem là người bạn đồng hành của những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Hợp chất 6-gingerol trong gừng có khả năng thúc đẩy vận chuyển đường từ máu vào tế bào cơ, nhờ đó hạ đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin.

Gừng cũng góp phần làm giảm tình trạng kháng insulin, một yếu tố nguy cơ cao đối với bệnh tim mạch.

Dù mang lại nhiều lợi ích, gừng không phải là giải pháp thay thế cho một lối sống lành mạnh. Bà Nyree Dardarian, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Drexel (Mỹ), nhấn mạnh rằng gừng phát huy tác dụng tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với chế độ ăn cân bằng, tập luyện đều đặn và duy trì thói quen sống khoa học.