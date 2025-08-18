Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Gừng và bệnh tiểu đường: Nghiên cứu mới hé lộ bất ngờ!

Thiên Lan
Thiên Lan
18/08/2025 16:22 GMT+7

Một đánh giá hệ thống mới được công bố trên tạp chí về dược học Frontiers in Pharmacology, đã cho thấy hiệu quả của gừng đối với đường huyết, viêm, stress oxy hóa và buồn nôn khi mang thai.

Gừng từ lâu đã được các nền y học cổ truyền sử dụng để điều trị rối loạn tiêu hóa và viêm. Các hợp chất hoạt tính sinh học trong gừng như gingerol và shogaol là thành phần tạo nên mùi vị đặc trưng, tác dụng sinh học của nó.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu từ Trường Y Burrell và Đại học Mercer (Mỹ) muốn xác định rõ hơn tác dụng thực tế của gừng trong lâm sàng.

Họ đã tổng hợp và đánh giá 5 phân tích tổng hợp được thực hiện từ năm 2010 đến tháng 3.2025, tập trung vào tác dụng của gừng đối với bệnh tiểu đường loại 2 và 3 khía cạnh khác, bao gồm viêm, căng thẳng oxy hóa và buồn nôn khi mang thai.

Gừng và bệnh tiểu đường: Nghiên cứu mới hé lộ bất ngờ! - Ảnh 1.

Gừng từ lâu đã được sử dụng để điều trị rối loạn tiêu hóa và viêm

Ảnh: AI

Gừng giúp giảm đáng kể glucose máu lúc đói 

Kết quả đã phát hiện gừng có tác dụng mạnh mẽ, rõ rệt trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người bệnh tiểu đường loại 2, theo trang tin y khoa News Medical.

Cụ thể: Gừng giúp giảm đáng kể glucose trong máu lúc đói và chỉ số đường huyết trung bình HbA1c ở bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Những phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu trước đây trên mô hình động vật cho thấy dùng gừng giúp cải thiện khả năng dung nạp glucose và đường huyết lúc đói giảm cho bệnh tiểu đường.

Và tác dụng hạ đường huyết của gừng thông qua nhiều cơ chế khác nhau.

Cơ chế cơ bản liên quan đến việc ức chế các enzyme chính trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate phức tạp.

Ngoài ra, 6-Gingerol, một thành phần của gừng, cho thấy hoạt tính mạnh mẽ trong việc kích thích chuyển hóa glucose và bảo vệ tế bào β tuyến tụy.

Chiết xuất gừng cũng có thể tăng cường biểu hiện của một chất vận chuyển glucose, từ đó thúc đẩy sự hấp thu glucose ở tế bào mỡ và tế bào cơ xương.

Việc giảm chỉ số đường huyết HbA1c cho thấy tác dụng hạ đường huyết tiềm tàng lâu dài của gừng, theo News Medical.

Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy gừng có tác dụng giảm viêm, chống oxy hóa và giảm buồn nôn khi mang thai.

Các tác giả đã kết luận: Đánh giá hệ thống này xác nhận rằng gừng là một liệu pháp tự nhiên an toàn và tiềm năng trong hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường loại 2, chống viêm, giảm căng thẳng oxy hóa và buồn nôn khi mang thai.

Mặc dù các kết quả rất hứa hẹn, các chuyên gia khuyến nghị cần thêm nhiều nghiên cứu quy mô lớn hơn để xác định liều lượng, dạng dùng và nhóm bệnh nhân phù hợp. Gừng không thay thế thuốc điều trị, nhưng có thể đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Tin liên quan

Gừng tốt cho sức khỏe hơn chúng ta nghĩ

Gừng tốt cho sức khỏe hơn chúng ta nghĩ

Gừng là một nguyên liệu tự nhiên đơn giản, dễ tìm, dễ sử dụng nhưng lại mang đến rất nhiều lợi ích đối với cơ thể.

Khám phá thêm chủ đề

Gừng tiểu đường Đường huyết tiểu đường loại 2 GLUCOSE buồn nôn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận