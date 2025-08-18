Gừng và bệnh tiểu đường: Nghiên cứu mới hé lộ bất ngờ!

Gừng từ lâu đã được các nền y học cổ truyền sử dụng để điều trị rối loạn tiêu hóa và viêm. Các hợp chất hoạt tính sinh học trong gừng như gingerol và shogaol là thành phần tạo nên mùi vị đặc trưng, tác dụng sinh học của nó.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu từ Trường Y Burrell và Đại học Mercer (Mỹ) muốn xác định rõ hơn tác dụng thực tế của gừng trong lâm sàng.

Họ đã tổng hợp và đánh giá 5 phân tích tổng hợp được thực hiện từ năm 2010 đến tháng 3.2025, tập trung vào tác dụng của gừng đối với bệnh tiểu đường loại 2 và 3 khía cạnh khác, bao gồm viêm, căng thẳng oxy hóa và buồn nôn khi mang thai.

Gừng từ lâu đã được sử dụng để điều trị rối loạn tiêu hóa và viêm Ảnh: AI

Gừng giúp giảm đáng kể glucose máu lúc đói

Kết quả đã phát hiện gừng có tác dụng mạnh mẽ, rõ rệt trong việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người bệnh tiểu đường loại 2, theo trang tin y khoa News Medical.

Cụ thể: Gừng giúp giảm đáng kể glucose trong máu lúc đói và chỉ số đường huyết trung bình HbA1c ở bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Những phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu trước đây trên mô hình động vật cho thấy dùng gừng giúp cải thiện khả năng dung nạp glucose và đường huyết lúc đói giảm cho bệnh tiểu đường.

Và tác dụng hạ đường huyết của gừng thông qua nhiều cơ chế khác nhau.

Cơ chế cơ bản liên quan đến việc ức chế các enzyme chính trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate phức tạp.

Ngoài ra, 6-Gingerol, một thành phần của gừng, cho thấy hoạt tính mạnh mẽ trong việc kích thích chuyển hóa glucose và bảo vệ tế bào β tuyến tụy.

Chiết xuất gừng cũng có thể tăng cường biểu hiện của một chất vận chuyển glucose, từ đó thúc đẩy sự hấp thu glucose ở tế bào mỡ và tế bào cơ xương.

Việc giảm chỉ số đường huyết HbA1c cho thấy tác dụng hạ đường huyết tiềm tàng lâu dài của gừng, theo News Medical.

Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy gừng có tác dụng giảm viêm, chống oxy hóa và giảm buồn nôn khi mang thai.

Các tác giả đã kết luận: Đánh giá hệ thống này xác nhận rằng gừng là một liệu pháp tự nhiên an toàn và tiềm năng trong hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường loại 2, chống viêm, giảm căng thẳng oxy hóa và buồn nôn khi mang thai.

Mặc dù các kết quả rất hứa hẹn, các chuyên gia khuyến nghị cần thêm nhiều nghiên cứu quy mô lớn hơn để xác định liều lượng, dạng dùng và nhóm bệnh nhân phù hợp. Gừng không thay thế thuốc điều trị, nhưng có thể đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe toàn diện.