Sức khỏe

Phát hiện loại nước ép giúp người lớn tuổi hạ huyết áp tự nhiên

Thiên Lan
Thiên Lan
26/08/2025 17:15 GMT+7

Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ lớn dẫn đến các biến chứng tim mạch ở người lớn tuổi.

Trong bối cảnh tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ không dùng thuốc, một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Free Radical Biology and Medicine đã tìm ra một loại nước ép cực hay giúp hạ huyết áp cao cho người lớn tuổi.

Nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại Đại học Exeter (Anh) thực hiện nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa nước ép củ dền, hệ vi sinh miệng và huyết áp ở người lớn tuổi.

Nghiên cứu được tiến hành với 75 người trưởng thành khỏe mạnh, gồm 39 người dưới 30 tuổi và 36 người ở độ tuổi 60 - 70. Mỗi người tham gia trải qua 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 2 tuần: một giai đoạn uống nước ép củ dền giàu nitrat 2 lần mỗi ngày và một giai đoạn uống nước ép giả dược đã loại bỏ nitrat. Giữa hai giai đoạn này là thời gian "rửa trôi" kéo dài 2 tuần để loại bỏ ảnh hưởng còn lại từ giai đoạn trước.

Các tác giả đã phân tích sự thay đổi của hệ vi sinh trong miệng trước và sau mỗi giai đoạn. Đồng thời, theo dõi chỉ số huyết áp của từng người tham gia.

Phát hiện loại nước ép giúp người lớn tuổi hạ huyết áp tự nhiên - Ảnh 1.

Nước ép củ dền giàu nitrat có thể giúp hạ huyết áp cho người lớn tuổi

Ảnh: AI

Nhóm người lớn tuổi ghi nhận sự giảm huyết áp rõ rệt

Kết quả đã phát hiện nước ép củ dền giàu nitrat có thể giúp hạ huyết áp cho người lớn tuổi.

Cụ thể, sau 2 tuần sử dụng nước ép củ dền, nhóm người lớn tuổi ghi nhận sự giảm huyết áp rõ rệt, trong khi không có tác dụng ở nhóm người trẻ, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Nhóm người lớn tuổi có huyết áp trung bình cao hơn khi bắt đầu nghiên cứu, và giảm sau khi uống nước ép củ dền giàu nitrat, nhưng không giảm sau khi dùng giả dược.

Họ cũng có hệ vi sinh miệng thay đổi đáng kể: vi khuẩn Prevotella - vốn có liên quan đến phản ứng viêm - giảm đi, trong khi vi khuẩn có lợi như Neisseria tăng lên, so với uống giả dược.

Ở nhóm trẻ, thành phần hệ vi sinh miệng cũng thay đổi tương tự sau khi uống nước ép củ dền giàu nitrat, nhưng lại không có tác dụng hạ huyết áp.

Các phát hiện chỉ ra rằng nước ép củ dền đã ức chế một số vi khuẩn có hại trong miệng, giúp khôi phục sự cân bằng lành mạnh hơn. Khi sự cân bằng nghiêng về phía vi khuẩn có hại, khả năng chuyển đổi nitrat trong chế độ ăn uống (thường có trong rau củ) thành oxit nitric của cơ thể bị giảm. Oxit nitric rất quan trọng để duy trì sự linh hoạt, khỏe mạnh của mạch máu và đóng vai trò trung tâm trong việc điều hòa huyết áp.

Khuyến nghị về chế độ ăn uống cho người lớn tuổi

Tác giả nghiên cứu, Giáo sư Anni Vanhatalo, thuộc Đại học Exeter, cho biết: Chế độ ăn giàu nitrat có lợi cho sức khỏe, người lớn tuổi sản xuất ít oxit nitric hơn và cũng có xu hướng bị huyết áp cao hơn. Khuyến khích người lớn tuổi tiêu thụ nhiều rau giàu nitrat hơn có thể mang lại lợi ích sức khỏe lâu dài đáng kể. Ngoài củ dền, nhiều loại rau như bina, arugula, thì là, cần tây và xà lách cũng rất giàu nitrat.

Các nhà khoa học kỳ vọng nghiên cứu này sẽ mở đường cho những can thiệp dinh dưỡng hiệu quả hơn nhằm thúc đẩy quá trình lão hóa lành mạnh.

