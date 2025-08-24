Phát hiện tác dụng quan trọng của trà xanh, nhất là với người lớn tuổi

Khi con người già đi, mức năng lượng trong tế bào thần kinh suy giảm, khiến não không còn khả năng tự dọn sạch các protein hư hỏng hay thành phần bị tổn thương, tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Gregory Brewer, giáo sư về kỹ thuật y sinh tại Đại học California Irvine (Mỹ), cho biết.

Nghiên cứu mới do tiến sĩ Gregory Brewer dẫn đầu, vừa được công bố trên tạp chí khoa học GeroScience, đã tìm ra cách giúp tế bào thần kinh lấy lại chức năng tự làm sạch quan trọng này.

Chất chống oxy hóa chính trong trà xanh có khả năng phục hồi chức năng tế bào thần kinh lão hóa Ảnh: AI

Theo đó, các tác giả đã tìm ra phương pháp điều trị không dùng thuốc đầy hứa hẹn, giúp trẻ hóa các tế bào não lão hóa và loại bỏ sự tích tụ của các protein có hại liên quan đến bệnh Alzheimer.

Nghiên cứu, được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia Mỹ, đã xác định được 2 hợp chất tự nhiên - nicotinamide (một dạng của vitamin B3) và epigallocatechin gallate (EGCG) (chất chống oxy hóa chính trong trà xanh) - có khả năng phục hồi chức năng tế bào thần kinh lão hóa, đồng thời loại bỏ protein amyloid beta, vốn là dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer, theo trang tin của Đại học California Irvine - UC Irvine News.

Điều này có nghĩa là trà xanh có thể hồi phục năng lượng tế bào và dọn sạch não bộ.

Cụ thể, khi các tế bào thần kinh lão hóa được xử lý trong 24 giờ bằng 2 hợp chất trong trà xanh - nicotinamide và EGCG, mức năng lượng trong tế bào - cụ thể là guanosine triphosphate (GTP) - đã được phục hồi về mức bình thường như ở tế bào trẻ. Đây là yếu tố quan trọng giúp tế bào tự dọn dẹp các thành phần bị hư hỏng, bao gồm cả các mảng amyloid beta tích tụ trong não.

Ngoài ra, 2 chất trên còn kích hoạt các protein GTPase quan trọng hỗ trợ vận chuyển nội bào và quá trình loại bỏ "rác tế bào" hiệu quả hơn. Nghiên cứu cũng ghi nhận giảm đáng kể stress oxy hóa, một nguyên nhân phổ biến gây tổn thương tế bào thần kinh và lão hóa não.

Tiến sĩ Brewer nhấn mạnh: Nghiên cứu này cho thấy GTP là một nguồn năng lượng quan trọng, trước đây ít được chú ý, nhưng lại điều khiển các chức năng sống còn của tế bào não. Bằng cách bổ sung hệ thống năng lượng của não thông qua các hợp chất có sẵn trong thực phẩm bổ sung, chúng ta có thể mở ra một con đường mới để điều trị suy giảm nhận thức do tuổi tác và bệnh Alzheimer.

Tuy nhiên, tiến sĩ Brewer cũng cho biết cần thêm nhiều nghiên cứu để tìm ra phương pháp đưa hợp chất vào cơ thể hiệu quả hơn, vì nicotinamide uống trực tiếp không có hiệu quả cao, do bị bất hoạt trong máu.

Các nhà nghiên cứu kết luận EGCG trong trà xanh không chỉ là chất chống oxy hóa mạnh mà còn giúp kích hoạt quá trình phục hồi năng lượng và dọn dẹp tế bào trong não. Khi kết hợp với nicotinamide, hiệu quả phục hồi chức năng não được tăng cường rõ rệt, theo UC Irvine News.