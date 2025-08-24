Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện tác dụng quan trọng của trà xanh, nhất là với người lớn tuổi

Thiên Lan
Thiên Lan
24/08/2025 09:07 GMT+7

Nghiên cứu mới đã phát hiện chất chống oxy hóa chính trong trà xanh có khả năng phục hồi chức năng tế bào thần kinh lão hóa.

Khi con người già đi, mức năng lượng trong tế bào thần kinh suy giảm, khiến não không còn khả năng tự dọn sạch các protein hư hỏng hay thành phần bị tổn thương, tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Gregory Brewer, giáo sư về kỹ thuật y sinh tại Đại học California Irvine (Mỹ), cho biết.

Nghiên cứu mới do tiến sĩ Gregory Brewer dẫn đầu, vừa được công bố trên tạp chí khoa học GeroScience, đã tìm ra cách giúp tế bào thần kinh lấy lại chức năng tự làm sạch quan trọng này.

Phát hiện tác dụng quan trọng của trà xanh đối với người lớn tuổi - Ảnh 1.

Chất chống oxy hóa chính trong trà xanh có khả năng phục hồi chức năng tế bào thần kinh lão hóa

Ảnh: AI

Theo đó, các tác giả đã tìm ra phương pháp điều trị không dùng thuốc đầy hứa hẹn, giúp trẻ hóa các tế bào não lão hóa và loại bỏ sự tích tụ của các protein có hại liên quan đến bệnh Alzheimer.

Nghiên cứu, được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia Mỹ, đã xác định được 2 hợp chất tự nhiên - nicotinamide (một dạng của vitamin B3) và epigallocatechin gallate (EGCG) (chất chống oxy hóa chính trong trà xanh) - có khả năng phục hồi chức năng tế bào thần kinh lão hóa, đồng thời loại bỏ protein amyloid beta, vốn là dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer, theo trang tin của Đại học California Irvine - UC Irvine News.

Điều này có nghĩa là trà xanh có thể hồi phục năng lượng tế bào và dọn sạch não bộ.

Cụ thể, khi các tế bào thần kinh lão hóa được xử lý trong 24 giờ bằng 2 hợp chất trong trà xanh - nicotinamide và EGCG, mức năng lượng trong tế bào - cụ thể là guanosine triphosphate (GTP) - đã được phục hồi về mức bình thường như ở tế bào trẻ. Đây là yếu tố quan trọng giúp tế bào tự dọn dẹp các thành phần bị hư hỏng, bao gồm cả các mảng amyloid beta tích tụ trong não.

Ngoài ra, 2 chất trên còn kích hoạt các protein GTPase quan trọng hỗ trợ vận chuyển nội bào và quá trình loại bỏ "rác tế bào" hiệu quả hơn. Nghiên cứu cũng ghi nhận giảm đáng kể stress oxy hóa, một nguyên nhân phổ biến gây tổn thương tế bào thần kinh và lão hóa não.

Tiến sĩ Brewer nhấn mạnh: Nghiên cứu này cho thấy GTP là một nguồn năng lượng quan trọng, trước đây ít được chú ý, nhưng lại điều khiển các chức năng sống còn của tế bào não. Bằng cách bổ sung hệ thống năng lượng của não thông qua các hợp chất có sẵn trong thực phẩm bổ sung, chúng ta có thể mở ra một con đường mới để điều trị suy giảm nhận thức do tuổi tác và bệnh Alzheimer.

Tuy nhiên, tiến sĩ Brewer cũng cho biết cần thêm nhiều nghiên cứu để tìm ra phương pháp đưa hợp chất vào cơ thể hiệu quả hơn, vì nicotinamide uống trực tiếp không có hiệu quả cao, do bị bất hoạt trong máu.

Các nhà nghiên cứu kết luận EGCG trong trà xanh không chỉ là chất chống oxy hóa mạnh mà còn giúp kích hoạt quá trình phục hồi năng lượng và dọn dẹp tế bào trong não. Khi kết hợp với nicotinamide, hiệu quả phục hồi chức năng não được tăng cường rõ rệt, theo UC Irvine News.

Tin liên quan

Phát hiện tác dụng quan trọng của trà xanh đối với người lớn tuổi

Phát hiện tác dụng quan trọng của trà xanh đối với người lớn tuổi

Đối với người lớn tuổi, mất trí nhớ và rối loạn giấc ngủ là 2 vấn đề chính. Nghiên cứu còn cho thấy giảm thời gian ngủ từ 7 giờ xuống còn 6 giờ làm tăng 30% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ ở người từ 50 - 60 tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

trà xanh tế bào thần kinh não bộ protein Lão hóa EGCG
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận