Muốn gan khỏe, hãy thử uống nước ép củ dền

Củ dền là phần rễ phình to của cây dền. Đây là một loại củ giàu dinh dưỡng và thường được sử dụng trong nấu ăn hay làm nước ép. Củ dền nhỏ thường có vị ngọt hơn, trong khi củ lớn sẽ có nhiều chất xơ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Nước ép củ dền chứa các dưỡng chất rất có lợi cho sức khỏe gan ẢNH: AI

Củ dền chứa chất chống ô xy hóa betaine, được khoa học chứng minh là rất có lợi cho gan. Tác động đầu tiên cần nhắc đến của củ dền là giảm lượng mỡ tích tụ trong gan, nhờ đó ngăn ngừa hoặc làm giảm nguy cơ phát triển bệnh gan.

Ngoài ra, một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy hợp chất tự nhiên betaine trong củ dền có thể giúp giảm tình trạng men gan cao. Điều này là do betaine có đặc tính chống ô xy hóa, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các gốc tự do và viêm nhiễm. Trong khi đó, viêm nhiễm sẽ làm tăng men gan. Không những vậy, betaine tham gia vào quá trình tổng hợp S-adenosylmethionine (SAMe), một hợp chất cần thiết cho quá trình giải độc gan.

Trong một nghiên cứu công bố trên chuyên san Frontiers in Nutrition, các nhà khoa học đã yêu cầu các tình nguyện viên dùng 250 mg chất bổ sung betaine mỗi ngày, liên tục trong 12 tuần. Kết quả cho thấy những thay đổi tích cực ở gan. Cụ thể, mức cholesterol "xấu" LDL trong cơ thể đã giảm, mức cholesterol "tốt" HDL tăng lên.

Trên thực tế, củ dền là một trong những loại thực phẩm giàu betaine nhất. Nghiên cứu trên chuyên san Molecules cho thấy trong 1 gram củ dền có thể chứa từ 750 đến 1.290 microgam betaine.

Để nạp betaine thì uống nước ép hay ăn củ dền đều có hiệu quả như nhau. Củ dền tươi chỉ khác biệt là có nhiều chất xơ hơn. Nếu ăn được củ dền thì chúng ta có thể tận dụng được lợi ích từ nguồn chất xơ dồi dào này. Chất xơ khi vào ruột sẽ có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, ổn định lượng đường trong máu và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Uống nước ép củ dền là tốt nhưng các chuyên gia khuyến cáo là không nên uống quá nhiều. Uống liên tục nước ép củ dền trong nhiều ngày có thể làm mất cân bằng khoáng chất trong cơ thể. Đặc biệt, củ dền chứa hàm lượng oxalate cao. Uống quá nhiều nước ép củ dền sẽ làm tăng nồng độ oxalate trong cơ thể, dẫn đến dễ tích tụ sỏi thận, theo Verywell Health.