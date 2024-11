5 loại viêm gan cần biết để bảo vệ sức khỏe gan

Có nhiều nguyên nhân gây viêm gan khác nhau, từ viêm nhiễm do virus, đến uống nhiều rượu bia, tác dụng phụ của một số loại thuốc đến bệnh tự miễn. Trong đó, nhiễm virus là một trong những nguyên nhân phổ nhất gây viêm gan, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tiêm vắc xin có thể giúp phòng tránh nhiều loại viêm gan ẢNH: PEXELS

Các loại viêm gan do nhiễm virus là viêm A, B, C, D và E.

Viêm gan A

Tác nhân gây bệnh là virus viêm gan A (HAV). Viêm gan A thường lây nhiễm qua thức ăn hay nước bị nhiễm phân của người bệnh. Những khu vực dân cư vệ sinh kém sẽ xuất hiện viêm gan A nhiều hơn.

Các triệu chứng của bệnh là mệt mỏi dữ dội, vàng da, buồn nôn, ói mửa, đau bụng bên phải hoặc nước tiểu màu vàng sẫm. Để phòng ngừa bệnh, mọi người cần tiêm vắc xin HAV và ăn uống hợp vệ sinh.

Viêm gan B

Viêm gan B thường do virus viêm gan B (HBV) gây ra, lây lan khi tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể như tinh dịch, nước bọt. Do đó, tránh dùng chung kim tiêm hay quan hệ tình dục không an toàn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Nếu viêm gan B trở thành mạn tính thì có thể gây tổn thương gan, thậm chí phát triển thành ung thư gan.

Viêm gan B có triệu chứng giống hệt viêm gan A. Tiêm vắc xin là biện pháp tốt giúp ngăn ngừa nhiễm bệnh, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Viêm gan C

Tác nhân gây bệnh là viêm gan C (HCV), lây lan qua đường máu, chẳng hạn như truyền máu hay dùng chung kim tiêm. Viêm gan C tiến triển âm thầm và thường chỉ xuất hiện triệu chứng khi đã tiến triển đến giai đoạn nghiêm trọng.

Viêm gan C mạn tính là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ung thư gan. Phương thuốc điều trị hiệu quả nhất là dùng thuốc kháng vi rút trực tiếp DAA. Đến nay vẫn chưa có loại vắc xin nào giúp phòng ngừa viêm gan C.

Viêm gan D

Viêm gan D là một trong những dạng viêm gan nghiêm trọng nhất, gây tổn thương nặng nề đến gan và có thể gây suy gan. Tác nhân gây bệnh là virus viêm gan D (HDV). Một trong những điều nguy hiểm nhất khi mắc viêm gan D là đồng mắc viêm gan B.

Viêm gan D có ít phương pháp điều trị hơn. Các triệu chứng chính của bệnh là vàng da, mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng bên phải và nước tiểu sẫm màu.

Viêm gan E

Tác nhân gây bệnh là virus viêm gan E (HEV), lây lan từ thực phẩm và nước bị nhiễm bệnh. Các triệu chứng tương tự như viêm gan A nhưng phần lớn là cấp tính. Người bệnh cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước và có chế độ ăn lành mạnh, theo Medical News Today (Anh).