Dùng đũa gắp chung dĩa thức ăn có lây viêm gan B?

50% ca nhiễm viêm gan B và C mạn tính ở độ tuổi 30 - 54

Như Thanh Niên đã đưa tin, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có 5 chủng vi rút viêm gan chính: A, B, C, D và E. Trong đó, viêm gan B và C là phổ biến nhất; gây ra 1,3 triệu ca tử vong và 2,2 triệu ca nhiễm mới mỗi năm tại các nước (số liệu năm 2022, con số này giảm so với 2,5 triệu ca năm 2019). Trong số mắc, 83% là viêm gan B và 17% là viêm gan C. Khoảng 50% ca nhiễm viêm gan B và C mạn tính là ở những người trong độ tuổi 30 - 54; 12% ở trẻ em dưới 18 tuổi.

Thông tin trên được WHO chia sẻ nhân Ngày phòng chống viêm gan thế giới 28.7 năm nay.

Theo WHO, trên tất cả các khu vực, chỉ có 13% số người mắc bệnh viêm gan B mạn tính được chẩn đoán và khoảng 3% (7 triệu người) đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút vào cuối năm 2022. Đối với bệnh viêm gan C, 36% đã được chẩn đoán và 20% đã được điều trị khỏi bệnh. Kết quả này thấp hơn nhiều so với mục tiêu toàn cầu là điều trị cho 80% số người mắc viêm gan B và viêm gan C mạn tính vào năm 2030.