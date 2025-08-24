Uống nước gừng mỗi sáng: Điều gì xảy ra với huyết áp và mỡ máu?

Sau đây, các chuyên gia sẽ tiết lộ điều gì xảy ra cho huyết áp và mỡ máu khi bạn uống ly nước gừng buổi sáng, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Theo các nghiên cứu mới, ngoài tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết, gừng còn có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là trong việc giảm huyết áp, mỡ máu, ngăn ngừa đau tim và đột quỵ.

Ngoài tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết, gừng còn có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tim mạch Ảnh: AI

Hỗ trợ giảm huyết áp. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp hạ huyết áp, từ đó làm giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ.

Theo tiến sĩ Liz Weinandy, chuyên gia dinh dưỡng, giảng viên tại Khoa Dinh dưỡng y khoa, Đại học Bang Ohio (Mỹ), các hợp chất có trong gừng có thể hoạt động tương tự như thuốc chẹn kênh canxi, giúp thư giãn mạch máu và làm chậm nhịp tim, từ đó giảm huyết áp một cách tự nhiên.

Cải thiện mỡ máu. Gừng còn giúp giảm cholesterol xấu và chất béo trung tính triglyceride có thể tích tụ trong động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu cho thấy những người béo phì sử dụng gừng mỗi ngày đã cải thiện đáng kể các chỉ số mỡ máu.

Tiến sĩ Lindsay Malone, chuyên gia dinh dưỡng, đang làm việc tại Ireland, giải thích: Các hợp chất thực vật trong gừng như polyphenol và flavonoid giúp ức chế tổng hợp cholesterol ở gan, tăng tiết mật và thúc đẩy phân hủy chất béo.

Giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ. Gừng có tác dụng này nhờ khả năng ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm viêm. Gừng giúp bảo vệ các tế bào của tim và mạch máu khỏi tổn thương do các gốc tự do nhờ tác dụng chống oxy hóa. Điều này có thể giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, theo Verywell Health.

Ngoài ra, gừng còn giúp giảm viêm hiệu quả. Viêm mạn tính là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến bệnh tim mạch. Gừng giàu các hợp chất phenolic như gingerol, shogaol và paradol, có khả năng chống viêm mạnh.

Tóm lại, gừng là thành phần có lợi cho tim mạch nếu sử dụng đúng cách và kết hợp với lối sống lành mạnh tổng thể.