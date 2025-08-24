Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Uống nước gừng mỗi sáng: Điều gì xảy ra với huyết áp và mỡ máu?

Thiên Lan
Thiên Lan
24/08/2025 08:09 GMT+7

Gừng từ lâu đã được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực và y học truyền thống. Trà gừng được biết đến với tác dụng làm dịu dạ dày, giảm buồn nôn, nhưng đồ uống ấm áp này còn có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Sau đây, các chuyên gia sẽ tiết lộ điều gì xảy ra cho huyết áp và mỡ máu khi bạn uống ly nước gừng buổi sáng, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Theo các nghiên cứu mới, ngoài tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết, gừng còn có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là trong việc giảm huyết áp, mỡ máu, ngăn ngừa đau tim và đột quỵ.

Uống nước gừng mỗi sáng: Điều gì xảy ra với huyết áp và mỡ máu? - Ảnh 1.

Ngoài tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết, gừng còn có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tim mạch

Ảnh: AI

Hỗ trợ giảm huyết áp. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp hạ huyết áp, từ đó làm giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ.

Theo tiến sĩ Liz Weinandy, chuyên gia dinh dưỡng, giảng viên tại Khoa Dinh dưỡng y khoa, Đại học Bang Ohio (Mỹ), các hợp chất có trong gừng có thể hoạt động tương tự như thuốc chẹn kênh canxi, giúp thư giãn mạch máu và làm chậm nhịp tim, từ đó giảm huyết áp một cách tự nhiên.

Cải thiện mỡ máu. Gừng còn giúp giảm cholesterol xấu và chất béo trung tính triglyceride có thể tích tụ trong động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu cho thấy những người béo phì sử dụng gừng mỗi ngày đã cải thiện đáng kể các chỉ số mỡ máu.

Tiến sĩ Lindsay Malone, chuyên gia dinh dưỡng, đang làm việc tại Ireland, giải thích: Các hợp chất thực vật trong gừng như polyphenol và flavonoid giúp ức chế tổng hợp cholesterol ở gan, tăng tiết mật và thúc đẩy phân hủy chất béo.

Giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ. Gừng có tác dụng này nhờ khả năng ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm viêm. Gừng giúp bảo vệ các tế bào của tim và mạch máu khỏi tổn thương do các gốc tự do nhờ tác dụng chống oxy hóa. Điều này có thể giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, theo Verywell Health.

Ngoài ra, gừng còn giúp giảm viêm hiệu quả. Viêm mạn tính là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến bệnh tim mạch. Gừng giàu các hợp chất phenolic như gingerol, shogaol và paradol, có khả năng chống viêm mạnh.

Tóm lại, gừng là thành phần có lợi cho tim mạch nếu sử dụng đúng cách và kết hợp với lối sống lành mạnh tổng thể.

Tin liên quan

Cảm lạnh, rối loạn tiêu hóa: Trường hợp nào nên tránh dùng gừng?

Cảm lạnh, rối loạn tiêu hóa: Trường hợp nào nên tránh dùng gừng?

Người bị cảm, rối loạn tiêu hóa thường được khuyên nên uống nước gừng. Điều này do nước gừng không chỉ làm ấm cơ thể, hỗ trợ hạ sốt mà còn giảm nghẹt mũi, khó tiêu, tăng đề kháng. Tuy nhiên, một số trường hợp nên tránh uống.

Gừng tốt cho sức khỏe hơn chúng ta nghĩ

Gừng và bệnh tiểu đường: Nghiên cứu mới hé lộ bất ngờ!

Khám phá thêm chủ đề

Gừng uống nước gừng buổi sáng Nước gừng huyết áp Tim mạch Mỡ máu Đột quỵ Cholesterol
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận