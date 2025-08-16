Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Các loại thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả

Nguyễn Vy
16/08/2025 16:22 GMT+7

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc giữ đường huyết ở mức ổn định.

Đường huyết ổn định không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của tiểu đường.

Bên cạnh yếu tố di truyền, chế độ ăn uống và lối sống hằng ngày là những yếu tố then chốt quyết định mức đường huyết của mỗi người, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Bà Jamie Johnson, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết việc lựa chọn thực phẩm đúng cách, kết hợp với thói quen sinh hoạt khoa học, có thể giúp hạn chế những đợt tăng giảm đường huyết đột ngột, đồng thời cải thiện sức khỏe tổng thể.

Các loại thực phẩm giúp hạ đường huyết nhanh - Ảnh 1.

Bên cạnh yếu tố di truyền, chế độ ăn uống và lối sống hằng ngày là những yếu tố then chốt quyết định mức đường huyết của mỗi người

Ảnh: AI

Hạnh nhân

Hạnh nhân là nguồn chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch và giúp giảm kháng insulin.

Việc ăn khoảng 15 hạt hạnh nhân (tương đương 18-20 g) trước bữa ăn có thể giúp hạ đường huyết sau ăn và hỗ trợ đưa đường huyết về mức bình thường, đặc biệt ở người tiền tiểu đường.

Táo

Táo là loại trái cây ngọt nhưng có chỉ số đường huyết thấp, chứa nhiều chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường.

Ăn một quả táo trước bữa ăn có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhất là ở người có tình trạng kém dung nạp glucose.

Các loại thực phẩm giúp hạ đường huyết nhanh - Ảnh 2.

Táo là loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, chứa nhiều chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường

Ảnh: AI

Ô liu

Ô liu có chỉ số đường huyết thấp, ít carbohydrate và giàu chất béo lành mạnh, giúp làm chậm tiêu hóa, trì hoãn hấp thu carbohydrate, hạn chế tăng đường huyết đột ngột và duy trì cảm giác no lâu.

Ăn khoảng 25 g ô liu mỗi ngày có thể hỗ trợ duy trì năng lượng và cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp giàu protein, nếu chọn loại ít béo và không thêm đường, có thể trở thành món ăn nhẹ tốt cho việc hạ đường huyết.

Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, mỗi người cần duy trì những nguyên tắc sinh hoạt lành mạnh để giữ đường huyết ổn định.

Ăn uống đúng giờ giúp hạn chế những biến động đường huyết bất thường, trong khi việc giảm lượng carbohydrate và tăng cường chất xơ góp phần duy trì sự cân bằng lâu dài.

Tập luyện thể dục đều đặn giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, còn việc kiểm tra đường huyết định kỳ cho phép điều chỉnh kịp thời chế độ ăn uống và lối sống.

Bên cạnh đó, quản lý căng thẳng cũng rất quan trọng vì stress có thể khiến đường huyết tăng cao.

Việc ưu tiên thực phẩm ít carbohydrate nhưng giàu chất xơ, protein và chất béo lành mạnh chính là chìa khóa để hạ và ổn định đường huyết.

