Sức khỏe

Thực sự nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày?

Thiên Lan
Thiên Lan
09/08/2025 00:09 GMT+7

Chuối là nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào, chứa nhiều thành phần tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên tiêu thụ chuối điều độ, đặc biệt đối với những người mắc các vấn đề sức khỏe nhất định.

Sau đây các chuyên gia dinh dưỡng sẽ chỉ ra những ai cần thận trọng khi ăn chuối và người khỏe mạnh nên ăn bao nhiêu.

Những ai cần thận trọng khi ăn chuối?

Chuyên gia dinh dưỡng Alexandra Rosenstock, từ Trường Y Đại học Weill Cornell Medicine và Bệnh viện NewYork-Presbyterian (Mỹ), giải thích:

Người bệnh thận. Chuối chứa nhiều kali, 1 quả chuối chứa khoảng 400 mg kali - có thể gây hại cho những người có vấn đề về thận vì thận có thể không thể loại bỏ kali dư thừa ra khỏi cơ thể, có khả năng dẫn đến tăng kali máu. Tình trạng này có thể gây các triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng như loạn nhịp tim, yếu cơ, hoặc liệt, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Thực sự nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày? - Ảnh 1.

Chuối chứa nhiều kali, có thể gây hại cho những người có vấn đề về thận

Ảnh: AI

Người bệnh tiểu đường. Chuối có hàm lượng đường và carbohydrate tự nhiên cao - làm tăng lượng đường trong máu nhanh hơn protein và chất béo. Một số người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế hoặc tránh chuối để ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Vì vậy, đối với người bệnh tiểu đường, chìa khóa là ăn khẩu phần nhỏ hơn - khoảng nửa quả chuối mỗi ngày.

Ngoài ra, nên chọn chuối chưa chín hoặc hơi chín vì chứa nhiều tinh bột kháng và chất xơ giúp cải thiện độ nhạy insulin, ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu hơn.

Đồng thời kết hợp chuối với protein hoặc chất béo, như các loại hạt hoặc sữa chua không đường, để giảm lượng đường tăng đột biến.

Người mắc hội chứng ruột kích thích. Theo chuyên gia dinh dưỡng Samantha Dieras, từ Hệ thống Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), ăn quá nhiều chuối có thể gây đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy.

Chuối là thực phẩm giàu chất xơ và chứa các loại carbohydrate lên men dễ gây khó tiêu ở những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc cần hạn chế ăn chất xơ.

Người mắc chứng đau nửa đầu. Một số người nhạy cảm với tyramine, một hợp chất có trong chuối, và do đó có thể bị đau đầu hoặc đau nửa đầu. Nên hạn chế ở mức nửa quả chuối mỗi ngày.

Người khỏe mạnh nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày?

Chuối tốt cho tiêu hóa, huyết áp và năng lượng. Tuy nhiên, cũng như hầu hết các loại thực phẩm khác, các chuyên gia cảnh báo: Dù là thực phẩm tốt, chuối vẫn cần được ăn điều độ.

Chuyên gia Rosenstock khuyến nghị: Những người khỏe mạnh không có vấn đề về thận có thể ăn từ 2-3 quả chuối mỗi ngày là an toàn, theo Verywell Health.

Người có bệnh nền hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng chuối trong khẩu phần ăn.

