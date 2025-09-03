Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tìm ra nguyên nhân gây nguy cơ đột quỵ cao

M.Phúc
M.Phúc
03/09/2025 00:13 GMT+7

'Các chuyên gia đã tìm ra được nguyên nhân gây ra tình trạng đột quỵ, đồng thời, dự đoán sớm nguy cơ đột quỵ'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Cà phê đá và bánh mì thịt: bộ đôi buổi sáng quen thuộc nhưng có tốt?; Chuyên gia chỉ ra thời điểm đánh răng tốt nhất; Những ai nên cẩn thận với ung thư miệng?...

Giải mã vì sao người trẻ không mắc bệnh tim bỗng lăn ra đột quỵ

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, các chuyên gia đã tìm ra được nguyên nhân gây ra tình trạng đột quỵ, đồng thời, dự đoán sớm nguy cơ đột quỵ.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Trung Nam và Đại học Y khoa Nam Xương (Trung quốc), đã sử dụng dữ liệu của hơn 22.615 người tham gia từ Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ (NHANES) trong 19 năm.

Những người tham gia được đo vòng eo, cân nặng, lấy máu xét nghiệm đường huyết và mỡ máu. Sau đó, các tác giả tính toán ra chỉ số TyG-WWI cho từng người và so sánh với tình trạng đột quỵ.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: - Ảnh 1.

Kết quả đã phát hiện người có chỉ số TyG-WWI càng cao thì nguy cơ đột quỵ càng lớn

Ảnh minh họa: AI

Chỉ số TyG-WWI là tổng hợp của 4 yếu tố:

Các nhà nghiên cứu muốn đánh giá mối liên hệ giữa chỉ số TyG-WWI với nguy cơ đột quỵ ở người trưởng thành trong cộng đồng.

Kết quả đã phát hiện người có chỉ số TyG-WWI càng cao thì nguy cơ đột quỵ càng lớn, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Khi chưa điều chỉnh yếu tố nào, người có TyG-WWI cao có nguy cơ đột quỵ tăng 65%. Điều chỉnh tuổi tác và giới tính, nguy cơ tăng 24%. Sau khi điều chỉnh toàn bộ yếu tố liên quan, nguy cơ vẫn tăng 15%. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 3.9.

Chuyên gia chỉ ra thời điểm đánh răng tốt nhất

Đánh răng trước hay sau khi ăn sáng đều có những tác dụng nhất định đối với sức khỏe răng miệng. Tùy vào đặc thù về thời gian cá nhân, mọi người có thể lựa chọn 1 trong 2, nhưng cũng cần lưu ý vài điều.

Đánh răng ngay sau khi thức dậy giúp loại bỏ mảng bám và vi khuẩn tích tụ qua đêm. Nó cũng giúp phủ trước một lớp fluor lên men răng, bảo vệ răng khỏi axit từ thức ăn. Việc đánh răng còn kích thích tiết nước bọt ngay lập tức, từ đó hỗ trợ khoang miệng chống lại vi khuẩn gây hại và trung hòa axit.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: - Ảnh 2.

Dùng bàn chải lông mềm, cầm nghiêng 45 độ về phía đường viền nướu và chải nhẹ để không gây hại men răng

ẢNH MINH HỌA: AI

Ngoài ra, nhai kẹo cao su không đường cũng giúp kích thích tiết nước bọt sau bữa ăn.

Trong khi đó, bác sĩ nha khoa Susanne Kölare Jeffrey, phó giáo sư lâm sàng ngành nha khoa phục hồi tại Đại học Washington (Mỹ), cho biết đánh răng sau bữa sáng có tác dụng giúp loại bỏ tinh bột và đường còn sót lại trên răng, ngăn chúng nuôi dưỡng vi khuẩn.

“Nếu phải chọn, tôi chắc chắn sẽ chọn đánh răng sau bữa sáng”, bác sĩ Jeffrey chia sẻ.

Tuy nhiên, đánh răng ngay sau khi ăn có thể làm hại men răng. Khuyến nghị chung là nếu lựa chọn ăn sáng rồi mới đánh răng, mọi người nên chờ 30-60 phút để nước bọt có thời gian loại bỏ axit từ thức ăn và hỗ trợ phục hồi men răng.

“Trong khoảng thời gian đó, mọi người có thể súc miệng thật kỹ bằng nước sạch để loại bỏ một phần mảng bám, giúp độ axit trong miệng trở lại trạng thái trung tính”, bác sĩ Peter Arsenault, giáo sư tại Trường Nha khoa - Đại học Tufts (Mỹ), khuyên. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 3.9.

Những ai nên cẩn thận với ung thư miệng?

Ung thư miệng thường xuất hiện ở môi, lưỡi, má trong, nướu, vòm miệng hay sàn miệng. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, phổ biến hơn là ở người lớn tuổi và dùng một số chất.

Các triệu chứng thường gặp của ung thư miệng là loét miệng kéo dài không khỏi, xuất hiện mảng trắng, mảng đỏ trên niêm mạc miệng hay lưỡi, đau miệng, khó nuốt, cảm giác như có dị vật gì đó trong miệng. Khi bệnh đã tiến triển thì người mắc sẽ sụt cân không rõ nguyên nhân, hơi thở hôi và có cục u ở cổ do sưng hạch bạch huyết.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: - Ảnh 3.

Uống nhiều rượu bia là một trong những yếu tố nguy cơ lớn dẫn đến ung thư miệng

Ảnh: AI

Những nhóm sau cần chú ý với dấu hiệu cảnh báo ung thư miệng.

Dùng thuốc lá. Thuốc lá là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất gây ung thư miệng. Dù dùng thuốc lá ở dạng nào, từ hút thuốc, xì gà, tẩu, hay thuốc lá nhai thì đều làm tăng đáng kể nguy cơ mô miệng xảy ra đột biến dẫn đến ung thư. Nghiên cứu cho thấy người dùng thuốc lá có nguy cơ ung thư miệng cao gấp 6 lần người bình thường.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cho biết khói thuốc lá chứa hơn 70 loại hóa chất gây ung thư, làm tổn hại ADN, dẫn đến tế bào đột biến và phát triển thành ung thư.

Uống nhiều rượu bia. Uống nhiều rượu bia là một yếu tố chính khác gây ung thư miệng. Rượu bia làm kích ứng niêm mạc, khiến các chất gây ung thư dễ làm tổn thương mô miệng hơn. Do đó, kết hợp rượu bia với thuốc lá sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư miệng.

Người nhiễm HPV. Virus Papillomavirus ở người (HPV), đặc biệt là HPV type 16, là nguyên nhân ngày càng phổ biến gây ra ung thư vòm họng. Vòm họng là vùng ở phía sau họng, ngay gốc lưỡi và amidan.

Nguy cơ mắc ung thư này thường được phát hiện ở người trưởng thành trẻ tuổi. Ung thư miệng do HPV có xu hướng xuất hiện ở các vị trí khó phát hiện sớm, chẳng hạn gốc lưỡi hoặc vùng phía sau họng. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Tin liên quan

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Giờ uống cà phê giúp tăng năng lượng, ngủ ngon

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Giờ uống cà phê giúp tăng năng lượng, ngủ ngon

'Uống cà phê vào giờ hợp lý có thể giúp cơ thể tăng cường năng lượng, cải thiện hoạt động tiêu hóa, đảm bảo giấc ngủ chất lượng'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Ngày mới với tin tức sức khỏe: 8 loại thực phẩm giúp cơ bắp săn chắc

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống cà phê cùng trà có tốt?

Khám phá thêm chủ đề

Ngày mới với tin tức sức khỏe Đột quỵ Đánh răng ung thư miệng ung thư nguy cơ đột quỵ thuốc lá rượu bia Vòm miệng HPV Nha khoa Vòm họng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận