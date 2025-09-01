Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị ung thư của Cuba

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, chiều 31.8, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel đã có chuyến tham quan nhà máy Genfarma tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel tham quan nhà máy Genfarma tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ẢNH: T.N

Được sự ủng hộ của Chính phủ hai nước, Công ty CP Genfarma nhận chuyển giao công nghệ từ Cuba để sản xuất dược phẩm Cuba tại Việt Nam, mở ra cơ hội tiếp cận và làm chủ công nghệ sản xuất thuốc tiên tiến, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là về sinh phẩm và công nghệ sinh học, vốn là xu hướng của ngành dược thế giới.

Ông Miguel Díaz-Canel cho biết, sinh phẩm và công nghệ sinh học từ Cuba là lĩnh vực Cuba có nhiều thành tựu đáng tự hào. "Việc chuyển giao công nghệ sẽ mang lại lợi ích chung và sẽ đẩy mạnh việc sản xuất ra các loại thuốc quan trọng cho cả người dân Việt Nam và Cuba", Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba nhấn mạnh.

Thông qua dự án này, người dân Việt Nam cũng sẽ có cơ hội tiếp cận thuốc chất lượng cao với chi phí hợp lý, đặc biệt là các loại thuốc điều trị ung thư.

Với sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện của ngành dược hai nước, dự án Genfarma sẽ giúp nâng cao an ninh dược phẩm và thúc đẩy công nghệ sinh học tại Việt Nam, đồng thời mở cánh cửa đưa công nghệ sinh học và dược phẩm của Cuba phát huy hết tiềm năng, thúc đẩy bước tiến ra thị trường thế giới.

Trước đó, tháng 5 vừa qua, thỏa thuận liên doanh giữa Công ty BioCubaFarma SA (Cuba) và các doanh nghiệp Việt Nam đã được ký. Chỉ 3 tháng sau, dự án đã cơ bản thành hình với cơ sở vật chất hiện đại và bộ máy hoàn chỉnh.

Đối tác phía Cuba là Tập đoàn dược phẩm quốc gia của Cuba - BioCubaFarma. Tập đoàn này có 51 công ty con, 9 công ty liên doanh ở nước ngoài, trong đó 6 công ty ở nước ngoài có cơ sở sản xuất.

Hiện BioCubaFarma có 164 dây chuyền sản xuất, trong đó có 11 dây chuyền ở nước ngoài; xuất khẩu hơn 300 sản phẩm tới hơn 40 quốc gia; thực hiện chuyển giao công nghệ tới Brazil, Ấn Độ, Venezuela, Algeria, Trung Quốc, Nga, Iran và Việt Nam…

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết thêm, đây là một bước cụ thể hóa sự đồng thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước tại chuyến thăm Cuba vào tháng 9.2024 của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Bộ Y tế đã đồng hành với các doanh nghiệp từ những bước đầu hợp tác.

"Bộ Y tế sẵn sàng thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Bộ Y tế Cuba vì sức khỏe của người dân hai nước. Dự án Genfarma là minh chứng cho tình hữu nghị đặc biệt, cho sự gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc, càng có ý nghĩa hơn khi được khởi động trong dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.