Bài tập đơn giản chỉ ngồi tại chỗ lại hạ đường huyết sau bữa ăn cực hay

Các nghiên cứu cho thấy vận động nhẹ sau khi ăn có thể giúp làm giảm đáng kể lượng đường trong máu. Điều ngạc nhiên là có một bài tập đơn giản, dễ làm, chỉ cần ngồi tại chỗ, cũng có thể làm được điều này!

Chuyên gia Jessie Inchauspé (ở Pháp), được mệnh danh là "Nữ Thần đường huyết" (Glucose Goddess). Cô là người sáng lập Glucose Goddess, hướng đến mục tiêu cân bằng đường huyết một cách tự nhiên.

Gần đây, trong bài đăng trên mạng xã hội, cô đã chia sẻ một bài tập đơn giản, chỉ cần ngồi tại chỗ, nhưng hiệu quả cực hay để ổn định đường huyết.

Đó là nâng gót chân khi ngồi - động tác cực hay giúp hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường!

Nâng gót chân trong vòng 5 - 10 phút sau bữa ăn sẽ giúp ngăn ngừa đường huyết tăng vọt sau ăn Ảnh: AI

Tác động của nâng gót chân đến đường huyết

Động tác nâng gót chân kích hoạt cơ soleus - nằm sâu trong bắp chân, là một phần trong nhóm cơ ba đầu cẳng chân, được gọi là "trái tim thứ hai" vì giúp bơm máu từ chân về tim.

Cơ này có khả năng sử dụng đường từ máu để tạo năng lượng, ngay cả khi vận động ở cường độ thấp, nhờ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết, nhất là với người bị kháng insulin hoặc tiểu đường loại 2.

Đặc biệt, thực hiện sau bữa ăn, kích hoạt cơ soleus giúp giảm đường huyết tăng vọt sau khi ăn rất hiệu quả. Chuyên gia Jessie khuyến nghị thực hiện động tác nâng gót chân trong vòng 5 - 10 phút ngay sau mỗi bữa ăn, theo tờ Times Of India.

Một nghiên cứu năm 2022 đăng trên tạp chí Diabetes Care cho thấy các chuyển động nhẹ, lặp lại nhiều lần trong ngày có hiệu quả cải thiện độ nhạy insulin tốt hơn so với việc tập thể dục một lần dài. Nâng gót chân khi ngồi thuộc nhóm "chuyển động nhẹ, lặp lại nhiều lần" phù hợp với người ít vận động hoặc khó di chuyển.

Vì vậy, chỉ ngồi tại chỗ, kích hoạt nhóm cơ này một cách đều đặn là đã có tác dụng.

Giúp cải thiện lưu thông máu và phát huy tác dụng của thuốc

Người bệnh tiểu đường thường có lưu thông máu kém, đặc biệt ở chi dưới, làm tăng nguy cơ loét chân, nhiễm trùng và biến chứng nghiêm trọng. Nâng gót chân giúp "bơm" máu về tim, giảm ứ máu, giảm phù nề và cải thiện lưu thông máu.

Lưu thông máu tốt cũng giúp cơ thể hấp thụ thuốc hiệu quả hơn vì chúng cần hệ tim mạch khỏe mạnh để phát huy tác dụng.

Cách thực hiện nâng gót chân

Đứng hoặc ngồi, đặt bàn chân bằng trên sàn. Từ từ nâng gót chân lên, nhón chân cao nhất có thể. Hạ gót xuống từ từ và lặp lại với nhịp đều

Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 15 - 20 lần, cách nhau vài giờ trong ngày. Có thể kết hợp khi đang xem TV, uống cà phê, hoặc ngồi làm việc. Tăng hiệu quả bằng cách đặt vật nặng nhẹ lên đùi, theo trang tin sức khỏe Diabetes In Control.

Đặc biệt, thực hiện nâng gót chân trong vòng 5 - 10 phút sau bữa ăn sẽ giúp ngăn ngừa đường huyết tăng vọt sau ăn.

Cuối cùng, kiên trì là chìa khóa, vận động thường xuyên sẽ cải thiện sức khỏe trao đổi chất theo thời gian. Nếu được thực hiện đều đặn, động tác này có thể cải thiện đáng kể đường huyết cho người bệnh tiểu đường, đặc biệt là ngăn ngừa đường huyết tăng cao sau bữa ăn.