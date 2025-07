Tử vong sau khi ăn côn trùng của cây rau bí

Theo lời kể của bà P.T.N, vợ ông L.V.C, 2 ngày trước khi có triệu chứng ngộ độc dẫn đến tử vong, khi làm nương ngô, ông C. thấy có nhiều con bọ (hình dáng giống con sâu ban miêu) ở cây rau bí được trồng xen với ngô nên đã bắt về rửa sạch, rang mỡ muối để ăn bữa trưa. Ông C. ăn khoảng 20 con.

Sau bữa ăn khoảng hơn 1 tiếng, ông C. nôn nhiều lần, đồng thời có cảm giác tức ngực, khó thở, đau bụng nhiều quanh rốn, đi ngoài nhiều lần phân lỏng.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, ông C. được gia đình đưa đi Bệnh viện đa khoa khu vực Mường Khương điều trị. Tại đây, ông C. có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và nôn nhiều lần ra thức ăn lẫn dịch tiêu hóa, toàn thân tê mỏi, miệng đỏ và tê, đau tức ngực, khó thở, suy hô hấp, nước tiểu có máu, được chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, ông C. đã tử vong trên đường đi.

Côn trùng ông C. ăn là loại sâu bọ có nhiều ở địa phương vào mùa hè, có cánh cứng, thân hình nhỏ, màu đen xen kẽ với cam, có 2 râu ẢNH: SỞ Y TẾ LÀO CAI

Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, côn trùng ông C. ăn là loại sâu bọ có nhiều ở địa phương vào mùa hè, có cánh cứng, thân hình nhỏ, màu đen xen kẽ với cam, có 2 râu. Kích thước của chúng thường dài khoảng 2 - 3 cm và rộng khoảng 0,4 - 0,6 cm, thường hút mật nhụy hoa bí.

Người dân vùng núi thường có thói quen bắt và chế biến các loại côn trùng thành món ăn và xem đó là đặc sản. Việc không biết rõ về các độc tố trong côn trùng khiến nguy cơ ngộ độc rất cao, tỷ lệ tử vong do độc tố tự nhiên là rất lớn.

Sở Y tế tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn các loại động thực vật lạ; khi có biểu hiện của ngộ độc thực phẩm, cần gây nôn càng sớm càng tốt và đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời; lưu giữ và bảo quản toàn bộ thực phẩm, đồ uống để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.