Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bác sĩ chỉ cách ăn uống trong kỳ nghỉ lễ

Bác sĩ: Ăn uống thế nào để bảo vệ hệ tiêu hóa, tim mạch trong kỳ nghỉ lễ?

Đối với người bệnh mạn tính, bên cạnh việc chuẩn bị thuốc cho các chuyến đi xa trong kỳ nghỉ lễ, cần chú ý chế độ ăn như người bệnh tăng huyết áp, tim mạch nên ăn nhạt, tránh rượu bia; người bệnh tiểu đường thì không bỏ bữa, hạn chế tinh bột và đồ ngọt...

Chuẩn bị đồ ăn nhẹ lành mạnh để sử dụng khi di chuyển đường dài hoặc khi chưa kịp dùng bữa ẢNH MINH HỌA: AI

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Xuân Thy, Phó trưởng Cơ sở 3, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết một chế độ dinh dưỡng khoa học trong kỳ nghỉ lễ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn góp phần duy trì nhịp sinh học, hạn chế sự bùng phát của nhiều bệnh mạn tính. Đặc biệt, người có bệnh nền như những người mắc bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, hen phế quản, bệnh gan thận hay rối loạn lipid máu… thường dễ gặp biến chứng khi thay đổi môi trường và sinh hoạt.

Ăn uống khoa học để bảo vệ hệ tiêu hóa và tim mạch. Bác sĩ Xuân Thy chia sẻ một số lưu ý cho chế độ ăn khoa học trong kỳ nghỉ:

- Không bỏ bữa sáng: Đây là bữa ăn quan trọng giúp duy trì năng lượng suốt cả ngày, đặc biệt đối với người cao tuổi và bệnh nhân tiểu đường.

- Ăn chín, uống sôi: Tuyệt đối tránh các món tái, sống, hải sản không rõ nguồn gốc để hạn chế nguy cơ rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm.

- Bổ sung rau xanh và trái cây: Giúp cung cấp vitamin, chất xơ, hạn chế táo bón và tăng cường sức đề kháng.

- Uống đủ nước: Uống 1,5-2 lít nước/ngày, có thể tăng hơn nếu đi lại ngoài trời nắng nóng. Tránh lạm dụng nước ngọt có gas và rượu bia.

- Chuẩn bị đồ ăn nhẹ lành mạnh: Hạt, trái cây sấy, sữa chua hoặc bánh mì nguyên cám để sử dụng khi di chuyển đường dài hoặc khi chưa kịp dùng bữa.

8 loại thực phẩm giúp xây dựng cơ bắp săn chắc

Protein rất quan trọng giúp cho xương chắc khỏe, duy trì các tế bào khỏe mạnh, giúp điều hòa hormone và nhiều chức năng khác. Protein hỗ trợ xây dựng cơ bắp săn chắc, vì vậy nếu bạn đang tập gym thì không thể thiếu protein.

Theo Mayo Clinic, protein nên chiếm từ 10%-35% lượng calo của bạn. Nếu bạn đang tiêu thụ 2.000 calo mỗi ngày, thì trong đó từ protein nên là 200-700 calo hoặc 50-175g protein.

Cá hồi là một nguồn protein tuyệt vời, nó chứa đầy đủ vitamin và dưỡng chất ẢNH MINH HỌA: AI

Dưới đây là các loại thực phẩm giàu protein mà bạn có thể kết hợp vào chế độ ăn uống để giúp xây dựng cơ bắp săn chắc, theo Terry Tateossian, chuyên gia dinh dưỡng và là huấn luyện viên (HLV) cá nhân ở Mỹ, theo trang Eat This, Not That!

Ức gà thơm ngon và dinh dưỡng tuyệt vời cho thực phẩm hằng ngày của bạn. Ức gà nướng dễ chế biến và bổ dưỡng để tăng lượng protein nạp vào cơ thể. Theo HLV Tateossian, ức gà là một loại protein nạc, chứa khoảng 26g protein trên mỗi khẩu phần 3 ounce (khoảng 88g) với rất ít chất béo.

Vì giàu leucine, một loại axit amin kích hoạt trực tiếp quá trình tổng hợp protein cơ, nên nó giúp cơ bắp của bạn phục hồi và phát triển nhanh hơn sau khi tập luyện sức bền.

Cá hồi. Cá hồi là một nguồn protein tuyệt vời, nó chứa đầy đủ vitamin và dưỡng chất.

Theo HLV Tateossian, cá hồi cung cấp khoảng 22g protein cho mỗi khẩu phần 4 ounce (khoảng 113g), cùng với axit béo omega-3 giúp giảm viêm và cải thiện quá trình phục hồi. Chất béo lành mạnh cũng giúp tăng cường độ nhạy insulin, giúp đưa axit amin vào mô cơ tốt hơn.

5 loại trà thảo mộc giúp hạ huyết áp an toàn

Bên cạnh thuốc điều trị, một số loại trà thảo dược đã được khoa học chứng minh có khả năng giảm huyết áp một cách tự nhiên. Các loại trà này chứa những hoạt chất giúp giãn mạch và giảm viêm.

Những loại trà thảo mộc có thể giúp giảm huyết áp một cách an toàn và tự nhiên gồm:

Trà thảo mộc từ hoa dâm bụt mang lại lợi ích sức khỏe và thư giãn tuyệt vời. Trà hoa dâm bụt chứa nhiều chất chống ô xy hóa anthocyanin và polyphenol, có tác dụng giãn mạch, giảm cả huyết áp tâm thu lẫn tâm trương. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy uống 2-3 tách trà hoa dâm bụt mỗi ngày có thể giảm trung bình 5-7 mm Hg huyết áp tâm thu, tương đương tác dụng của một số thuốc điều trị liều nhẹ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trà hoa cúc có tác dụng giảm căng thẳng và điều hòa huyết áp ẢNH MINH HỌA: AI

Không những vậy, trà hoa dâm bụt trà cũng làm giảm cholesterol "xấu" LDL và chất béo trung tính. Tuy nhiên, người đang uống thuốc lợi tiểu hoặc aspirin nên tham khảo ý kiến bác sĩ vì thuốc có thể xảy ra một số tương tác với trà hoa dâm bụt.

Trà xanh. Trà xanh rất giàu chất chống ô xy hóa mạnh EGCG, có tác dụng giãn mạch, giảm viêm và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) cho thấy uống 5-6 tách/ngày có thể giảm đáng kể huyết áp tâm thu và cholesterol "xấu" LDL.

