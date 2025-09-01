Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

5 loại trà thảo mộc giúp hạ huyết áp an toàn

Ngọc Quý
01/09/2025 00:07 GMT+7

Bên cạnh thuốc điều trị, một số loại trà thảo dược đã được khoa học chứng minh có khả năng giảm huyết áp một cách tự nhiên. Các loại trà này chứa những hoạt chất giúp giãn mạch và giảm viêm.

Những loại trà thảo mộc có thể giúp giảm huyết áp một cách an toàn và tự nhiên gồm:

Trà thảo mộc từ hoa dâm bụt mang lại lợi ích sức khỏe và thư giãn tuyệt vời

Trà hoa dâm bụt chứa nhiều chất chống ô xy hóa anthocyanin và polyphenol, có tác dụng giãn mạch, giảm cả huyết áp tâm thu lẫn tâm trương. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy uống 2-3 tách trà hoa dâm bụt mỗi ngày có thể giảm trung bình 5-7 mm Hg huyết áp tâm thu, tương đương tác dụng của một số thuốc điều trị liều nhẹ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trà hoa cúc có tác dụng giảm căng thẳng và điều hòa huyết áp

Không những vậy, trà hoa dâm bụt trà cũng làm giảm cholesterol "xấu" LDL và chất béo trung tính. Tuy nhiên, người đang uống thuốc lợi tiểu hoặc aspirin nên tham khảo ý kiến bác sĩ vì thuốc có thể xảy ra một số tương tác với trà hoa dâm bụt.

Trà xanh

Trà xanh rất giàu chất chống ô xy hóa mạnh EGCG, có tác dụng giãn mạch, giảm viêm và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) cho thấy uống 5-6 tách/ngày có thể giảm đáng kể huyết áp tâm thu và cholesterol "xấu" LDL.

Trà táo gai

Trái táo gai, hay còn gọi là trái sơn trà, chứa các dưỡng chất có tác dụng mở rộng mạch máu, cải thiện lưu thông và hỗ trợ giảm huyết áp. Một nghiên cứu trên chuyên san Advances in Integrative Medicine phát hiện dùng viên uống hoặc giọt chiết xuất từ trái táo gai giúp giảm đáng kể huyết áp ở người tăng huyết áp nhẹ. Hiệu quả này xuất hiện khi dùng ít nhất 12 tuần. Các hoạt chất có lợi của trái táo gai cũng có thể được hấp thụ khi uống trà táo gai.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc có tác dụng thư giãn và giảm căng thẳng, từ đó gián tiếp giúp giảm huyết áp. Các hợp chất flavonoid, terpenoid, coumarin trong trà hoa cúc có đặc tính chống viêm, chống ô xy hóa và điều hòa huyết áp.

Trà atiso xanh

Atiso xanh là loại thực vật quen thuộc với khá nhiều người. Cây atiso chứa chất cynarin và chlorogenic acid có khả năng giãn mạch, chống ô xy hóa, giảm cholesterol và hạ huyết áp.

Nghiên cứu trên chuyên san Critical Reviews in Food Science and Nutrition cho thấy ở bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa, chất chiết xuất từ atiso giúp giảm cả huyết áp tâm thu và cholesterol "xấu" LDL, theo Healthline.

