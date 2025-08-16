Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn hơn 1 quả trứng mỗi ngày, sẽ thế nào?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Không phải cứ uống nhiều thuốc bổ thận là tốt; Ăn gì để giảm nguy cơ đột quỵ?; Tìm ra thủ phạm không ngờ gây mất ngủ...

Phát hiện bất ngờ: Bạn thực sự nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày?

Trong nhiều năm, trứng được coi là thực phẩm gây tranh cãi. Từng bị đổ lỗi là nguyên nhân làm tăng mức cholesterol, nhiều người thường lo ngại khi ăn trứng hoặc lòng đỏ trứng.

Tuy nhiên, những phát hiện khoa học gần đây đã đảo ngược quan điểm này. Trứng được công nhận vì những lợi ích tiềm năng của nó, đặc biệt là đối với sức khỏe xương.

Ăn trứng giúp xương chắc khỏe hơn đáng kể Ảnh: AI

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Food & Function đã mang đến cái nhìn sâu sắc mới về mối quan hệ giữa việc tiêu thụ trứng và sức khỏe tổng thể.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Alberta (Canada) và Trường Y tế Công cộng Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Trung Quốc) đã theo dõi gần 19.208 người lớn tuổi và mức tiêu thụ trứng từ Khảo sát Dinh dưỡng và sức khỏe Quốc gia Mỹ (NHANES), số liệu được thu thập trong 10 năm.

Kết quả đã phát hiện ra rằng những người tiêu thụ khoảng 1,5 quả trứng mỗi ngày có xương chắc khỏe hơn đáng kể so với những người hoàn toàn không ăn trứng.

Cụ thể, những người ăn 1,5 quả trứng mỗi ngày có mật độ xương ở xương đùi cao hơn 72% và mật độ xương ở cột sống cao hơn 83%. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 16.8.

Ăn gì để giảm nguy cơ đột quỵ?

Đột quỵ thường xảy ra đột ngột, gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng bạn có biết rằng có đến 8/10 ca có thể phòng ngừa được nhờ lối sống lành mạnh, đặc biệt là chế độ ăn uống.

Theo tiến sĩ Cheng-Han Chen, bác sĩ tim mạch can thiệp và giám đốc y khoa tại Trung tâm Y tế MemorialCare Saddleback (Mỹ), chế độ ăn lành mạnh có thể kiểm soát huyết áp, cholesterol và đường huyết - những yếu tố chính dẫn đến đột quỵ.

Một số thực phẩm nổi bật được chuyên gia khuyến nghị:

Rau lá xanh giảm nguy cơ đột quỵ. Chứa nhiều nitrate, các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn giúp giãn mạch và giảm huyết áp. Nghiên cứu trên tạp chí European Journal of Epidemiology năm 2021 cho thấy tiêu thụ ít nhất 60 mg nitrate từ rau mỗi ngày có thể giảm 17% nguy cơ đột quỵ.

Tiêu thụ ít nhất 60 mg nitrate từ rau mỗi ngày có thể giảm 17% nguy cơ đột quỵ Ảnh: AI

Trái cây họ cam quýt. Giàu vitamin C, folate, kali và chất xơ hòa tan, chúng giúp giảm cholesterol và viêm. Tuy nhiên, người đang dùng thuốc trị mỡ máu hoặc huyết áp cao nên tránh ăn bưởi vì có thể xảy ra tương tác thuốc.

Quả óc chó. Nghiên cứu trên tạp chí Circulation năm 2021 cho thấy ăn vài quả óc chó mỗi ngày trong 2 năm giúp giảm mức cholesterol xấu. Chúng giàu omega-3, giúp giảm viêm, huyết áp và cải thiện lưu thông máu. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 16.8.

Đột phá trong điều trị chứng mất ngủ: Tìm ra thủ phạm không ngờ!

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa General Psychiatry, đã tìm ra thủ phạm gây ra nỗi khổ mất ngủ cho nhiều người, để từ đây có thể tìm ra cách điều trị chứng mất ngủ.

Nhằm khám phá mối liên hệ giữa chứng mất ngủ và các loại vi khuẩn trong hệ tiêu hóa, các nhà khoa học từ Đại học Y Nam Kinh, Trung Quốc đã phân tích dữ liệu của 386.533 người tham gia bị mất ngủ và 26.500 người tham gia có dữ liệu về hệ vi sinh vật đường ruột.

Kết quả đã tìm thấy mối quan hệ qua lại giữa vi khuẩn đường ruột và chứng mất ngủ.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Shangyun Shi, Đại học Y khoa Nam Kinh, Trung Quốc, cho biết, có mối liên hệ trực tiếp giữa vi khuẩn đường ruột và nguy cơ mất ngủ.

Nghiên cứu mới xác định được 14 loài vi khuẩn đường ruột có thể làm tăng nguy cơ mất ngủ Ảnh minh họa: AI

Kết quả đã xác định được 14 loài vi khuẩn đường ruột có thể làm tăng nguy cơ mất ngủ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng có những loại vi khuẩn đường ruột làm giảm nguy cơ mất ngủ. Cụ thể, họ đã phát hiện ra 8 loài có tác dụng bảo vệ.

Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện ra rằng chứng mất ngủ có thể ảnh hưởng đến sự phong phú của một số loại vi khuẩn đường ruột.

Ngược lại, nghiên cứu cũng cho thấy chứng mất ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường ruột. Các tác giả đã đề xuất các phương pháp điều trị chứng mất ngủ trong tương lai có thể bao gồm các phương pháp kiểm soát nồng độ vi khuẩn đường ruột. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!