Sức khỏe

Ăn lòng trắng hay cả quả trứng tốt cho sức khỏe hơn?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
28/08/2025 18:45 GMT+7

Trong chế độ ăn uống hằng ngày, trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và dễ chế biến.

Tuy nhiên, nhiều người thường phân vân giữa việc ăn trứng nguyên quả hay chỉ dùng lòng trắng, theo trang sức khỏe Health.

Bà Lindsey DeSoto, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết mỗi phần của quả trứng đều có lợi ích riêng, nhưng việc lựa chọn phù hợp cần căn cứ vào mục tiêu sức khỏe.

Lợi ích của lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng được biết đến với đặc điểm ít calo, không chứa cholesterol, lại giàu protein.

Với một quả trứng gà có trọng lượng trung bình 50 gram, phần lòng trắng chiếm khoảng 30 gram, chỉ khoảng 17 calo nhưng có đến 3,6 gram protein. Đây là lý do lòng trắng thường được người ăn kiêng lựa chọn.

Lòng trắng trứng hay trứng nguyên quả tốt cho sức khỏe hơn - Ảnh 1.

Lòng trắng trứng được biết đến với đặc điểm ít calo, không chứa cholesterol, lại giàu protein

Ảnh: AI

Ngoài ra, việc không chứa cholesterol cũng khiến lòng trắng từng được coi là lựa chọn tối ưu cho tim mạch.

Mặc dù các nghiên cứu chỉ ra rằng chất béo bão hòa mới là yếu tố chính làm tăng cholesterol trong máu, chứ không phải cholesterol có trong trứng. Tuy nhiên, với những người đã có chỉ số cholesterol cao, ăn lòng trắng trứng vẫn là giải pháp an toàn.

Lợi ích cả quả trứng

Bên cạnh lượng protein tương tự lòng trắng, lòng đỏ trứng còn chứa vitamin A, D, E, B12 cùng nhiều khoáng chất quan trọng như kẽm, sắt, selen và cả chất béo tốt cho tim mạch.

Một quả trứng 50 gram cung cấp khoảng 70 calo, trong đó có 6 gram protein và 5 gram chất béo. Nhờ đó, trứng nguyên quả có thể hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng của cơ thể.

Việc ăn một quả trứng mỗi ngày có thể giúp tăng nồng độ HDL, tức cholesterol tốt, đồng thời làm giảm LDL - tức cholesterol xấu. Nhờ vậy, trứng có thể góp phần giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Ngoài ra, các chất dinh dưỡng trong lòng đỏ kết hợp với protein từ lòng trắng giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp protein cơ bắp.

Bên cạnh đó, trứng còn là nguồn vitamin D tự nhiên giúp cơ thể tăng hấp thu canxi, cải thiện mật độ xương và củng cố hệ xương vững chắc.

Lòng trắng trứng hay trứng nguyên quả tốt cho sức khỏe hơn - Ảnh 2.

Người trưởng thành khỏe mạnh, việc ăn từ 1 đến 2 quả trứng mỗi ngày

Ảnh: AI

Lòng trắng trứng hay trứng nguyên quả tốt hơn?

Với chế độ ăn ít calo, lòng trắng trứng là lựa chọn phù hợp bởi giảm năng lượng mà vẫn đảm bảo lượng đạm cần thiết.

Với chế độ ăn giàu protein nhằm phát triển cơ bắp, trứng lại tỏ ra hiệu quả hơn.

Đối với chế độ ăn của người trưởng thành khỏe mạnh, việc ăn từ 1 đến 2 quả trứng mỗi ngày hoàn toàn có thể bổ sung dinh dưỡng hợp lý.

Trường hợp cần giảm cholesterol theo khuyến nghị của bác sĩ, lòng trắng trứng sẽ là phương án nên cân nhắc.

Rủi ro tiềm ẩn

Ăn trứng sống hoặc trứng chưa chín kỹ có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Vì vậy, trứng cần được nấu chín đến khi cả lòng trắng và lòng đỏ đều đông đặc.

Ngoài ra, lòng trắng trứng sống chứa một loại protein tên là avidin, có khả năng gắn kết với vitamin B7 khiến cơ thể khó hấp thu dưỡng chất này. Tuy nhiên, khi được nấu chín, avidin bị vô hiệu hóa và không còn gây cản trở.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, trứng cần được bảo quản trong tủ lạnh ở mức nhiệt 4 độ C hoặc thấp hơn và nấu chín đến khoảng 71 độ C. Điều này giúp hạn chế tối đa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

