Burnout - hội chứng kiệt sức nghề nghiệp: Tăng nguy cơ bệnh tim, đột quỵ

Áp lực từ cuộc chạy đua đáp ứng kỳ vọng phải thành công sớm

Chị H.T.L.Đ (25 tuổi, ở TP.HCM) là nhân viên văn phòng, bị đau đầu, chóng mặt, tê yếu nửa người bên phải thoáng qua. Trước đó, chị Đ. thường xuyên mệt mỏi kéo dài, khó tập trung và mất ngủ liên tục do áp lực công việc.

Sau thăm khám tại Bệnh viện Gia An 115, kết quả đánh giá cho thấy chị mắc burnout nặng kèm rối loạn lo âu, đồng thời xuất hiện cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA).

Dấu hiệu điển hình của hội chứng burnout bao gồm mệt mỏi kéo dài, khó ngủ, đau đầu, tim đập nhanh... Ảnh minh họa: AI

Bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Thị Hồng Nhung, Phụ trách khoa Nội thần kinh - đột quỵ, Bệnh viện Gia An 115, cho biết, trường hợp của chị Đ. là tình trạng cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ, đặc biệt khi kết hợp với stress mạn tính và rối loạn giấc ngủ. Bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ để phòng ngừa biến chứng mạch máu não và bảo vệ sức khỏe thần kinh.

Theo bác sĩ Hồng Nhung, gần đây số lượng người trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng burnout và rối loạn lo âu có xu hướng tăng rõ rệt. Mặc dù nhóm nhân viên văn phòng từ 20-40 tuổi là đối tượng chủ yếu, song bệnh đã và đang xảy ra với bất cứ ai, thuộc bất cứ nghề nghiệp nào. Thực trạng này phản ánh áp lực ngày càng lớn mà người trẻ đang chịu từ học tập, công việc; cùng với sự mất cân bằng trong cuộc sống bởi nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan - đặc biệt là cuộc “chạy đua đường dài” để đáp ứng kỳ vọng phải thành công sớm.

Burnout có thể gây tổn hại đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần

Tiến sĩ - bác sĩ Bùi Phạm Minh Mẫn, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở 3, cho hay, burnout có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

“Burnout làm tăng hoạt động của trục HPA, dẫn tới tình trạng tăng tiết cortisol mạn tính. Khi mức cortisol duy trì cao trong thời gian dài, cơ thể sẽ gặp hàng loạt rối loạn như mất cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh serotonin và dopamine, rối loạn chuyển hóa glucose, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và ức chế miễn dịch”, bác sĩ Minh Mẫn giải thích.

Ngoài ra, theo bác sĩ Mẫn, các nghiên cứu hình ảnh não bộ cũng cho thấy burnout có thể liên quan đến teo nhẹ hồi hải mã và giảm hoạt động vỏ não trước trán - những vùng chịu trách nhiệm cho trí nhớ và điều hành cảm xúc.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Occupational Health Psychology (Mỹ) năm 2021 chỉ ra, người bị burnout có nguy cơ mắc trầm cảm cao gấp 2,5 lần và nguy cơ bệnh tim mạch tăng từ 20-40% so với nhóm không bị burnout.

“Burnout - hội chứng kiệt sức nghề nghiệp làm tăng 21-27% nguy cơ bệnh tim mạch, bao gồm tăng huyết áp, bệnh mạch vành và đột quỵ. Tình trạng này cũng liên quan đến mất ngủ, béo phì và suy giảm miễn dịch”, bác sĩ Hồng Nhung nói thêm. Còn tiếp