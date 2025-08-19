Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Burnout - hội chứng kiệt sức nghề nghiệp: Tăng nguy cơ bệnh tim, đột quỵ

Như Quyên
Như Quyên
19/08/2025 04:06 GMT+7

Burnout - hội chứng kiệt sức nghề nghiệp, không phải là biểu hiện tâm lý thông thường mà có thể thúc đẩy nguy cơ trầm cảm, bệnh tim và đột quỵ.

Áp lực từ cuộc chạy đua đáp ứng kỳ vọng phải thành công sớm

Chị H.T.L.Đ (25 tuổi, ở TP.HCM) là nhân viên văn phòng, bị đau đầu, chóng mặt, tê yếu nửa người bên phải thoáng qua. Trước đó, chị Đ. thường xuyên mệt mỏi kéo dài, khó tập trung và mất ngủ liên tục do áp lực công việc.

Sau thăm khám tại Bệnh viện Gia An 115, kết quả đánh giá cho thấy chị mắc burnout nặng kèm rối loạn lo âu, đồng thời xuất hiện cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA).

Burnout - hội chứng kiệt sức nghề nghiệp: Làm tăng nguy cơ bệnh tim, đột quỵ - Ảnh 1.

Dấu hiệu điển hình của hội chứng burnout bao gồm mệt mỏi kéo dài, khó ngủ, đau đầu, tim đập nhanh...

Ảnh minh họa: AI

Bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Thị Hồng Nhung, Phụ trách khoa Nội thần kinh - đột quỵ, Bệnh viện Gia An 115, cho biết, trường hợp của chị Đ. là tình trạng cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ, đặc biệt khi kết hợp với stress mạn tính và rối loạn giấc ngủ. Bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ để phòng ngừa biến chứng mạch máu não và bảo vệ sức khỏe thần kinh.

Theo bác sĩ Hồng Nhung, gần đây số lượng người trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng burnout và rối loạn lo âu có xu hướng tăng rõ rệt. Mặc dù nhóm nhân viên văn phòng từ 20-40 tuổi là đối tượng chủ yếu, song bệnh đã và đang xảy ra với bất cứ ai, thuộc bất cứ nghề nghiệp nào. Thực trạng này phản ánh áp lực ngày càng lớn mà người trẻ đang chịu từ học tập, công việc; cùng với sự mất cân bằng trong cuộc sống bởi nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan - đặc biệt là cuộc “chạy đua đường dài” để đáp ứng kỳ vọng phải thành công sớm.

Burnout có thể gây tổn hại đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần

Tiến sĩ - bác sĩ Bùi Phạm Minh Mẫn, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở 3, cho hay, burnout có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

“Burnout làm tăng hoạt động của trục HPA, dẫn tới tình trạng tăng tiết cortisol mạn tính. Khi mức cortisol duy trì cao trong thời gian dài, cơ thể sẽ gặp hàng loạt rối loạn như mất cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh serotonin và dopamine, rối loạn chuyển hóa glucose, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và ức chế miễn dịch”, bác sĩ Minh Mẫn giải thích.

Ngoài ra, theo bác sĩ Mẫn, các nghiên cứu hình ảnh não bộ cũng cho thấy burnout có thể liên quan đến teo nhẹ hồi hải mã và giảm hoạt động vỏ não trước trán - những vùng chịu trách nhiệm cho trí nhớ và điều hành cảm xúc.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Occupational Health Psychology (Mỹ) năm 2021 chỉ ra, người bị burnout có nguy cơ mắc trầm cảm cao gấp 2,5 lần và nguy cơ bệnh tim mạch tăng từ 20-40% so với nhóm không bị burnout.

“Burnout - hội chứng kiệt sức nghề nghiệp làm tăng 21-27% nguy cơ bệnh tim mạch, bao gồm tăng huyết áp, bệnh mạch vành và đột quỵ. Tình trạng này cũng liên quan đến mất ngủ, béo phì và suy giảm miễn dịch”, bác sĩ Hồng Nhung nói thêm. Còn tiếp

Các dấu hiệu điển hình của hội chứng burnout bao gồm kiệt sức về thể chất và tinh thần, mệt mỏi kéo dài, khó ngủ, đau đầu, tim đập nhanh, rối loạn tiêu hóa, dễ ốm. Trong công việc họ dễ mất tập trung, dễ nhầm lẫn, không còn động lực. Ngoài ra là cảm xúc tiêu cực, tách biệt biểu hiện chán nản, thờ ơ, mất hứng thú với công việc, hay cáu gắt; kèm cảm giác vô dụng hoặc thất bại vì luôn tự ti, thấy mình không đủ năng lực, bế tắc...

Tin liên quan

'Chạy KPI' khiến nhiều bạn trẻ kiệt sức, mắc hội chứng căng thẳng nghề nghiệp

'Chạy KPI' khiến nhiều bạn trẻ kiệt sức, mắc hội chứng căng thẳng nghề nghiệp

Chị M. (25 tuổi, ở TP.HCM) mất ngủ kéo dài, tim đập nhanh, ăn uống kém, kiệt sức, ngất xỉu khi đang thuyết trình trong cuộc họp được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khám phá thêm chủ đề

burnout hội chứng kiệt sức nghề nghiệp trầm cảm Bệnh tim Đột quỵ mất ngủ mệt mỏi đau đầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận