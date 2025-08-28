Ngày mới với tin tức sức khỏe: Liều lượng và thời điểm uống nước dừa tốt nhất

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Thói quen ăn nhanh gây nhiều tác hại, bác sĩ chỉ cách ăn đúng; 5 loại trái cây được khoa học chứng minh giúp giảm mỡ nội tạng; 5 xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm ung thư...

Ngày nào cũng uống nước dừa: Bác sĩ nói gì?

Nước dừa là một loại nước uống tự nhiên, mát lành và bổ sung nước hiệu quả. Tuy nhiên, uống nước dừa hằng ngày có thực sự tốt và an toàn?

Sau đây, Giáo sư Karina Rahmadia Ekawidyani, bác sĩ - giảng viên Khoa Dinh dưỡng tại Đại học IPB (Indonesia) và chuyên gia dinh dưỡng Hannah Van Ark, người sáng lập Trung tâm Dinh dưỡng True Vitality Nutrition LLC (Mỹ), sẽ lý giải về việc uống nước dừa hằng ngày.

Hàm lượng kali cao trong nước dừa có thể giúp giảm huyết áp Ảnh minh họa: AI

Giúp bổ sung chất điện giải. Nước dừa được xem là "nước uống thể thao tự nhiên" nhờ giàu chất điện giải như kali, natri, magie và canxi. Đặc biệt, thành phần điện giải của nước dừa có cấu trúc tương tự huyết tương người, giúp phục hồi nhanh chóng lượng nước và chất điện giải mất đi do đổ mồ hôi hoặc tiêu chảy.

Hỗ trợ hạ huyết áp. Hàm lượng kali cao trong nước dừa có thể giúp giảm huyết áp. Nghiên cứu cho thấy uống nước dừa hằng ngày có thể giảm nhẹ huyết áp tâm thu nhưng không đáng kể. Vì vậy, để đảm bảo hạ huyết áp, cần phải kết hợp với chế độ ăn ngừa huyết áp cao (DASH) và tập thể dục thường xuyên, bác sĩ Karina giải thích.

Bác sĩ Karina cũng khuyến cáo người huyết áp cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ngăn ngừa sỏi thận. Chuyên gia Van Ark cho biết nước dừa là một chất lợi tiểu, giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy nước dừa có thể tăng bài tiết citrate trong nước tiểu, ngăn hình thành sỏi canxi.

Dù có nhiều lợi ích, nước dừa cũng cần được sử dụng vừa phải. Bác sĩ Karina khuyến nghị: Tốt nhất nên uống không quá 1 ly (250 ml) mỗi ngày, không thêm đường hay chất tạo ngọt. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 28.8.

5 loại trái cây được khoa học chứng minh giúp giảm mỡ nội tạng

Mỡ nội tạng là bình thường, có chức năng bảo vệ cơ quan nội tạng và cung cấp năng lượng khi cơ thể thiếu calo. Tuy nhiên, mỡ nội tạng khi tích tụ quá nhiều sẽ tăng nguy cơ mắc tim mạch và nhiều bệnh khác.

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng ăn các loại trái cây giàu chất xơ hòa tan, chất chống ô xy hóa và chất béo lành mạnh có thể hỗ trợ đáng kể trong quá trình giảm mỡ nội tạng. Những thành phần này không chỉ giúp tăng cảm giác no, điều hòa đường huyết mà còn giảm viêm. Đây là 3 cơ chế quan trọng trong kiểm soát mỡ nội tạng.

Táo và bơ chứa các dưỡng chất hỗ trợ giảm mỡ nội tạng ẢNH: AI

Các loại trái cây được khoa học chứng minh có khả năng giảm hiệu quả mỡ nội tạng gồm:

Táo. Táo có hàm lượng chất xơ hòa tan cao, đặc biệt là pectin, có tác dụng kéo dài cảm giác no và ổn định đường huyết. Trong nghiên cứu đăng trên chuyên san The Journal of Nutrition, các nhà khoa học phát hiện những người ăn nhiều trái cây, trong đó có táo, sẽ giảm được nhiều mỡ nội tạng hơn, đặc biệt là phụ nữ.

Bơ. Bơ nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn chất lượng. Loại chất béo này rất có lợi cho sức khỏe tim mạch và phân bố mỡ trên cơ thể. Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần của Đại học Illinois (Mỹ), nhóm nghiên cứu phát hiện phụ nữ ăn 1 trái bơ mỗi ngày đã có sự thay đổi tích cực về phân bố mỡ cơ thể. Cụ thể, dù tổng mỡ bụng không thay đổi rõ rệt nhưng lượng mỡ nội tạng giảm và mỡ dưới da tăng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 28.8.

5 xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm ung thư

Nhiều loại ung thư có thể được phát hiện từ giai đoạn sớm, khi cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng. Để làm được điều này, các xét nghiệm tầm soát định kỳ là cực kỳ quan trọng, cho phép bác sĩ can thiệp kịp thời.

Mỗi xét nghiệm sau đều có cơ sở khoa học rõ ràng, nhờ đó giúp phòng ngừa, phát hiện và điều trị ung thư trong giai đoạn sớm.

Xét nghiệm PSA. PSA là xét nghiệm máu đo nồng độ kháng nguyên PSA do tuyến tiền liệt tiết ra. Mục đích là phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm. Đây là công cụ hữu ích trong tầm soát ung thư tiền liệt tuyến, đặc biệt khi không có triệu chứng rõ ràng.

Kết quả xét nghiệm máu này cho bác sĩ biết mức độ PSA, nồng độ càng cao thì khả năng mắc ung thư càng lớn. Do đó, PSA không dùng để chẩn đoán. Muốn xác định chính xác bệnh thì cần thực hiện thêm các xét nghiệm bổ sung, chẳng hạn sinh thiết.

PSA là xét nghiệm máu đo nồng độ kháng nguyên PSA để tầm soát ung thư tiền liệt tuyến ẢNH: AI

Chụp nhũ ảnh. Chụp nhũ ảnh là phương pháp dùng tia X liều thấp để kiểm tra mô vú. Mục đích là nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường sớm trước khi người bệnh có thể cảm nhận u cục ở vú.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, chụp nhũ ảnh định kỳ có thể phát hiện tổn thương nhiều năm trước khi triệu chứng ung thư xuất hiện, nhờ đó cải thiện đáng kể khả năng điều trị thành công.

Các nghiên cứu cho thấy phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm giúp tăng tỷ lệ sống sót sau 5 năm lên đến trên 93%. Đây là lý do vì sao các tổ chức y tế uy tín thường khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên chụp nhũ ảnh khi khám sức khỏe định kỳ.