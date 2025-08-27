Ngày mới với tin tức sức khỏe: 3 bí quyết giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Món rau ăn cùng phở không ngờ cực tốt cho tim, đường huyết và giấc ngủ; Người tập gym cần ăn gì để thận khỏe hơn?; 5 dấu hiệu cơ thể đang ‘kêu cứu’ do ngồi sai tư thế...

3 nguyên tắc vàng giúp người từ 55 tuổi ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine, các nhà khoa học tại Đại học Harvard danh tiếng của Mỹ đã tìm ra 3 nguyên tắc vàng giúp giảm 31% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan dẫn đầu, bao gồm 4.746 người tham gia, trong độ tuổi từ 55 đến 75, tất cả đều bị thừa cân hoặc béo phì, có hội chứng chuyển hóa nhưng chưa mắc tiểu đường tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu.

Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường đáng kể Ảnh: AI

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm. Nhóm can thiệp thực hiện 3 điều sau: Áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải Ăn giảm trung bình khoảng 600 calo mỗi ngày; tập thể dục vừa phải (bao gồm đi bộ nhanh, các bài tập tăng cường sức mạnh và thăng bằng); được hỗ trợ chuyên môn để kiểm soát cân nặng.

Trong khi đó, nhóm đối chứng chỉ áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải mà không có giới hạn calo, hướng dẫn tập luyện hoặc hỗ trợ giảm cân.

Sau 6 năm theo dõi, kết quả đã phát hiện nhóm can thiệp - thực hiện đủ 3 nguyên tắc trên, có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 thấp hơn 31% so với nhóm đối chứng, theo trang tin y khoa News Medical.

Ngoài ra, nhóm này giảm trung bình 3,3 kg trọng lượng cơ thể và vòng bụng giảm 3,6 cm, trong khi nhóm đối chứng chỉ giảm 0,6 kg và 0,3 cm vòng bụng.

Món rau ăn cùng phở không ngờ cực tốt cho tim, đường huyết và giấc ngủ

Một loại rau quen thuộc, thường được ăn kèm với phở, không ngờ mang lại lợi ích bất ngờ cho tim, đường huyết và giấc ngủ.

Dù ít calo, giá đỗ lại chứa lượng lớn dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như chất xơ, vitamin C, vitamin K, sắt, magie, kali và canxi. Nhờ đó, món rau này không chỉ giúp tăng hương vị mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng ngạc nhiên khác.

Kali trong giá đỗ giúp cân bằng natri trong cơ thể và ổn định huyết áp Ảnh: AI

Hỗ trợ hệ tim mạch. Giá đỗ từ đậu xanh chứa nhiều vi chất quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, bao gồm: Vitamin K có thể giúp ngăn ngừa tích tụ chất béo và cholesterol trong thành mạch máu, làm giảm nguy cơ bệnh tim. Một khẩu phần giá đỗ cung cấp khoảng 29% nhu cầu vitamin K hằng ngày.

Ngoài ra, kali trong giá đỗ giúp cân bằng natri trong cơ thể và ổn định huyết áp. Magie hỗ trợ hoạt động bình thường của cơ tim và thần kinh, sắt đóng vai trò thiết yếu trong việc vận chuyển oxy đi khắp cơ thể, đảm bảo chức năng tim được duy trì.

Cung cấp chất xơ tốt cho tiêu hóa và phòng bệnh. Giá đỗ là nguồn chất xơ dễ ăn và dễ tiêu hóa. Nghiên cứu cho thấy tăng cường chất xơ trong khẩu phần ăn có thể giúp giảm cholesterol xấu, phòng ngừa bệnh tim, tiểu đường và một số loại ung thư. Chất xơ cũng hỗ trợ ruột khỏe mạnh, giảm viêm và bảo vệ chức năng não theo thời gian.

Tăng cường hệ miễn dịch. Giá đỗ rất giàu các hợp chất thực vật như flavonoid, axit hữu cơ, saponin, có khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch cân bằng, khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và hỗ trợ phòng tránh các bệnh mạn tính.

Người tập gym cần ăn gì để thận khỏe hơn?

Với những người tập gym, muốn tăng cơ hiệu quả thì cần bổ sung đủ protein. Tuy nhiên, nạp quá nhiều protein sẽ gây áp lực hoạt động cho thận.

Nghiên cứu cho thấy nạp quá nhiều protein, đặc biệt là từ nguồn động vật, có thể gây áp lực lên thận, dẫn đến tăng lọc cầu thận. Tình trạng này kéo dài làm tổn thương nhẹ cầu thận, tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận theo thời gian.

Đậu xanh và tàu hũ là những món rất giàu protein thực vật ẢNH: AI

Để duy trì sức khỏe thận, người tập gym hãy ưu tiên ăn những món sau:

Ưu tiên protein thực vật. So với protein động vật, nguồn protein thực vật như đậu xanh, đậu đen, đậu lăng, đậu nành và các món làm từ đậu nành như đậu hũ, sữa đậu nành, sẽ giàu chất xơ, ít a xít, phosphate và chất béo bão hòa hơn.

Bình thường, thận có khả năng bài tiết phosphate dư thừa. Thế nhưng, ăn quá nhiều thịt đỏ làm tăng lượng phosphate trong cơ thể, buộc thận phải làm việc nhiều hơn. Tình trạng này kéo dài có thể tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa xương - thận, tức xương bị ảnh hưởng do sức khỏe thận suy giảm. Do đó, cách tốt là hãy thay thế một phần protein từ thịt bằng protein từ thực vật.

Tránh protein mỡ. Nếu người tập gym nạp protein chủ yếu từ động vật thì hãy ưu tiên protein từ cá, thịt gà không da và lòng trắng trứng. Đây là những nguồn protein ít chất béo có hại, ít phosphate và thân thiện hơn với thận.