Ngày mới với tin tức sức khỏe: 4 loại thực phẩm 'khắc tinh' của ung thư, tiểu đường...

4 loại thực phẩm là 'khắc tinh' của ung thư, tiểu đường, bệnh tim!

Trong nghiên cứu mới quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet Healthy Longevity, các nhà khoa học đã tìm ra chế độ ăn giúp giảm nguy cơ mắc cùng lúc nhiều bệnh mạn tính, đặc biệt là ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Chế độ ăn thực vật lành mạnh giúp giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch chuyển hóa, gồm tiểu đường và bệnh tim mạch, và đa bệnh ẢNH MINH HỌA: AI

Nghiên cứu do Đại học Vienna (Áo) thực hiện, phối hợp cùng Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC - Pháp) và Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc), sử dụng dữ liệu từ hai nghiên cứu theo dõi sức khỏe lớn tại châu Âu - EPIC và UK Biobank, bao gồm hơn 400.000 người, trong độ tuổi từ 37 đến 70, tham gia. Các tác giả phân tích chế độ ăn của những người tham gia cùng với tiến trình phát triển bệnh theo thời gian.

Nguy cơ mắc đa bệnh mạn tính giảm 32%. Kết quả cho thấy những người tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn thực vật đã giảm đến 32% nguy cơ mắc đa bệnh mạn tính. Đáng chú ý, lợi ích này được ghi nhận ở cả người dưới 60 tuổi và từ 60 tuổi trở lên, theo trang tin y khoa News Medical.

Đa bệnh mạn tính được định nghĩa là tình trạng một người mắc hai hay nhiều bệnh mạn tính cùng lúc, ví dụ như vừa bị ung thư, vừa mắc bệnh tim hoặc tiểu đường. Đây là vấn đề sức khỏe đang gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Đi bộ: Số bước chân so với số phút, số nào tốt hơn?

Một nghiên cứu mới đây của Bệnh viện Brigham and Women's (Mỹ) cho thấy mục tiêu tập luyện theo số bước chân hoặc theo thời gian đều cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ như nhau.

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine, đã phát hiện rằng cả mục tiêu đi bộ theo số bước chân hoặc theo thời gian đều có liên quan tương đương đến việc cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, theo Times of India.

Mục tiêu đi bộ theo số bước chân hoặc theo thời gian đều có liên quan tương đương đến việc cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ẢNH MINH HỌA: AI

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc chọn mục tiêu theo thời gian hay số bước chân có thể không quan trọng bằng việc chọn mục tiêu phù hợp với sở thích cá nhân.

Chúng ta đã biết rằng hoạt động thể chất làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và nhiễm trùng, đồng thời làm tăng tuổi thọ. Người trưởng thành nên đặt mục tiêu hoạt động thể chất từ trung bình đến mạnh (ví dụ: đi bộ nhanh) ít nhất 150 phút hoặc hoạt động mạnh (ví dụ: chạy bộ) ít nhất 75 phút mỗi tuần.

Liệu pháp mới điều trị tổn thương thận cấp

Tổn thương thận cấp là tình trạng suy giảm chức năng thận xảy ra nhanh chóng, thường xuất hiện ở bệnh nhân nhập viện, đặc biệt phổ biến ở các đơn vị hồi sức tích cực, với tỷ lệ lên tới 50%.

Đây là kết quả của nhiều quá trình viêm phức tạp trong cơ thể. Trong đó, các phân tử miễn dịch gọi là interleukin (IL) đóng vai trò then chốt. Đây là những protein nhỏ do các tế bào miễn dịch tiết ra, có nhiệm vụ điều phối phản ứng viêm, sửa chữa mô bị tổn thương và ảnh hưởng đến các cơ quan khác, theo trang tin y khoa News Medical.

Thận bị tổn thương ẢNH MINH HỌA: AI

Interleukin: "Con dao hai lưỡi" trong tổn thương thận. Mỗi loại interleukin có tác động khác nhau đến diễn tiến của bệnh AKI:

Một số IL làm bệnh nặng thêm, như IL-1α, IL-1β, IL-12, IL-17A và IL-18. Chúng thúc đẩy phản ứng viêm quá mức, gây tổn thương tế bào thận, làm mô sẹo hóa và lan sang các cơ quan khác. IL-8, chẳng hạn, thu hút nhiều bạch cầu đến khu vực tổn thương, gây viêm nghiêm trọng hơn và có thể là dấu hiệu cảnh báo tổn thương thận cấp nặng.

