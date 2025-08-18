Sưng mắt cá chân không chỉ là dấu hiệu bệnh thận, mà còn có thể bệnh này

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết sưng mắt cá chân có thể là dấu hiệu cảnh báo tim đang bị quá tải hoặc suy yếu, cần được chú ý và kiểm tra kịp thời.

Trái tim đóng vai trò như một chiếc bơm, hoạt động liên tục để đẩy máu đi khắp cơ thể, mang theo oxy và dưỡng chất đến từng tế bào, đồng thời loại bỏ chất thải. Dòng chảy máu ổn định giúp duy trì sự sống và đảm bảo mọi hoạt động của cơ thể diễn ra bình thường.

Khi tim bị suy yếu hoặc phải làm việc quá sức do lối sống thiếu khoa học, yếu tố di truyền hoặc bệnh lý tiềm ẩn, cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu cảnh báo.

Ngoài các dấu hiệu thường gặp như mệt mỏi kéo dài, khó thở hay đau tức ngực, nhiều người còn bị sưng mắt cá chân, hay còn gọi là phù nề, theo tờ Hindustan Times.

Sưng mắt cá chân có thể là dấu hiệu tim đang gặp vấn đề Ảnh minh họa: AI

Ông Sunrendra Nath Khanna, Trưởng khoa Phẫu thuật tim người lớn và cấy ghép tim - phổi tại Bệnh viện Artemis, Gurgaon (Ấn Độ), cho biết khi tim không bơm máu hiệu quả, máu sẽ bị ứ lại trong tĩnh mạch. Áp lực tăng cao khiến dịch thoát ra khỏi mạch máu và thấm vào các mô xung quanh, đặc biệt ở mắt cá chân và cẳng chân.

Ông giải thích thêm rằng khi tim suy yếu, cơ thể phản ứng bằng cách giữ lại muối và nước, do hoạt động của hệ hormone và thận. Điều này khiến tình trạng sưng phù trở nên trầm trọng hơn.

Tim và thận có mối liên hệ chặt chẽ, khi một cơ quan gặp vấn đề thì cơ quan còn lại cũng dễ bị ảnh hưởng, làm việc kiểm soát dịch trong cơ thể khó khăn hơn.

Dấu hiệu phù nề liên quan đến tim

Phù nề liên quan đến bệnh tim thường có một số đặc điểm đặc trưng. Người bệnh có thể bị sưng ở cả hai mắt cá chân, bàn chân hoặc cả cẳng chân.

Tình trạng này rõ rệt hơn vào buổi tối. Khi dùng tay ấn vào vùng sưng, vết lõm sẽ lưu lại một lúc trước khi trở lại bình thường, đây là dấu hiệu của phù ấn lõm.

Ngoài sưng, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng khác như khó thở, đặc biệt khi nằm hoặc về đêm, cảm giác mệt mỏi kéo dài, ho dai dẳng, tăng cân nhanh bất thường, tim đập nhanh hoặc loạn nhịp, chóng mặt hoặc lú lẫn.

Theo ông Khanna, những biểu hiện này thường gặp ở người bị suy tim, cho thấy dịch đang tích tụ trong cơ thể hoặc máu lưu thông không hiệu quả.

Nếu cơ thể dễ mệt, tăng cân nhanh và có dấu hiệu sưng phù, đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh tim và cần được kiểm tra y tế sớm.

Khi nào cần đi khám bác sĩ?

Người bệnh cần đi khám ngay khi tình trạng sưng xuất hiện đột ngột, sưng gây đau nhiều, chỉ một bên chân bị sưng, vùng sưng nóng hoặc đỏ, kèm theo khó thở hoặc đau ngực.

Việc tăng cân nhanh cũng là tín hiệu đáng báo động, cụ thể là khi cân nặng tăng khoảng 1 đến 1,5 kg chỉ trong một ngày hoặc 2,5 kg trong vòng một tuần.