6 xét nghiệm cần làm để tránh nguy cơ đau tim

Tập nặng, tăng cường độ vận động đột ngột hay gắng sức quá mức có thể khiến huyết áp tăng cao đột ngột. Huyết áp tăng trong buổi tập cường độ cao là điều bình thường. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ là nguy hiểm với những người yếu tim hoặc tắc nghẽn động mạch, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Một số xét nghiệm đơn giản có thể giúp phát hiện sớm vấn đề tim mạch, nhờ đó giảm thiểu nguy cơ xảy ra đau tim trong phòng gym ẢNH: AI

Trong nhiều trường hợp, các vấn đề tim mạch như bệnh động mạch vành, loạn nhịp tim hay bệnh cơ tim phì đại thường không được chú ý cho đến khi người mắc gắng sức và cảm thấy khó chịu. Đây đều là những bệnh dễ mắc nếu hút thuốc, duy trì chế độ ăn uống kém lành mạnh trong thời gian dài hoặc không kiểm soát tiểu đường.

Để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch trong phòng gym, người tập có thể thực hiện một số xét nghiệm. Điều này rất cần thiết với người trên 30 tuổi có lối sống kém lành mạnh, có tiền sử gia đình mắc bệnh tim hoặc mới tập. Những xét nghiệm này gồm:

Điện tâm đồ

Điện tâm đồ (ECG) là xét nghiệm cơ bản giúp ghi lại các tín hiệu điện của tim. Xét nghiệm phát hiện các bất thường như loạn nhịp tim, từ đó dự đoán nguy cơ suy tim đột ngột. Điện tâm đồ không gây đau và nhanh chóng.

Siêu âm tim

Siêu âm cung cấp hình ảnh trực tiếp, đánh giá cấu trúc và chức năng của tim. Dựa vào hình ảnh siêu âm, bác sĩ sẽ phát hiện các vấn đề như bệnh cơ tim phì đại, rối loạn van tim và các dị tật tim khác.

Kiểm tra ứng suất tim

Kiểm tra TMT, hay còn gọi là kiểm tra máy chạy bộ, sẽ đánh giá hoạt động của tim dưới áp lực thể chất. Bác sĩ sẽ yêu cầu người được kiểm tra đi bộ hoặc chạy bộ trên máy, đồng thời theo dõi hoạt động tim.

Xét nghiệm này đặc biệt hữu ích khi dùng để phát hiện bệnh mạch máu tắc nghẽn hoặc lưu thông máu kém. Biểu hiện thường là triệu chứng khó thở hoặc giảm nhanh sức bền khi chạy.

Xét nghiệm troponin và NT-proBNP

Đây là các xét nghiệm máu giúp kiểm tra dấu hiệu sớm của áp lực hoặc chấn thương tim. Nồng độ troponin cao cho thấy tổn thương cơ tim. Trong khi đó, tăng NT-proBNP là dấu hiệu cảnh báo tim đang bị căng giãn quá mức, thường do ứ máu, áp lực cao trong buồng tim.

Xét nghiệm Hs-CRP và ESR

Viêm đóng vai trò quan trọng với bệnh tim mạch. Xét nghiệm ESR đo tốc độ lắng hồng cầu, từ đó tiết lộ tình trạng viêm tổng quát của tim.

Trong khi đó, xét nghiệm hs-CRP đo lượng protein C-reactive (CRP) trong máu. Xét nghiệm này giúp phát hiện, theo dõi viêm nhẹ hoặc nguy cơ các bệnh tim mạch do viêm, chẳng hạn xơ vữa động mạch.

Xét nghiệm Lipid và HbA1c

Các xét nghiệm này kiểm tra lượng cholesterol và lượng đường trong máu. Cholesterol cao và bệnh tiểu đường không được kiểm soát là hai nguyên nhân chính gây bệnh tim và đột quỵ. Phát hiện sớm cho phép can thiệp bằng chế độ ăn uống và y tế.

Nhiều người nghĩ rằng đây là những xét nghiệm sàng lọc chỉ dành cho người cao tuổi hoặc vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết với một số trường hợp, các xét nghiệm này có thể giúp cứu mạng. Những người có vấn đề tim mạch tiềm ẩn sẽ phát hiện bệnh, được bác sĩ khuyến cáo và chọn cách tập phù hợp, nhờ đó tránh nguy cơ đau tim hay đột tử trong phòng gym, theo Livestrong.