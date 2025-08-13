4 nguyên nhân tiềm ẩn khiến người trẻ khỏe mạnh vẫn bị đau tim

Người trẻ vẫn có khả năng bị đau tim nếu xuất hiện những yếu tố sau:

Stress cấp tính hoặc mạn tính

Stress không phải là yếu tố trực tiếp gây xơ vữa động mạch, vốn làm nghẽn mạch máu và dẫn đến đau tim. Thế nhưng, stress lại là một trong những yếu tố kích hoạt cơn tim mạnh nhất ở người trẻ, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Áp lực công việc kéo dài tác động tiêu cực đến sức khỏe, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim ở người trẻ ẢNH: AI

Nguyên nhân là do stress làm tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, dẫn đến tăng nhịp tim, tăng huyết áp, co thắt mạch vành và dễ hình thành cục máu đông.

Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy căng thẳng vùng hạch hạnh nhân amygdala ở não có liên quan đến nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, đặc biệt ở người trẻ có lối sống áp lực.

Bẩm sinh

Một số người trẻ có vẻ ngoài khỏe mạnh nhưng lại mang biến dị di truyền ảnh hưởng đến mạch máu hoặc chuyển hóa lipid. Chẳng hạn, họ gặp tình trạng tăng cholesterol máu có tính di truyền, làm tích tụ mảng xơ vữa từ rất sớm. Họ cũng gặp bất thường mạch vành bẩm sinh, khiến mạch dễ bị hẹp hoặc chèn ép khi gắng sức, gây thiếu máu cơ tim.

Tập thể dục cường độ cao sai cách

Tập thể dục là tốt nhưng tập quá mức hoặc sai cách sẽ là yếu tố kích hoạt nguy hiểm với người đang có tổn thương mạch vành tiềm ẩn. Nguyên nhân kích hoạt thường là do gắng sức quá mức, không khởi động kỹ, uống quá ít nước khi tập, bị mất ngủ, mệt mỏi nhưng vẫn cố tập nặng.

Những yếu tố này gây co thắt mạch máu, tăng huyết áp đột ngột và dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp. Trường hợp cầu thủ bóng đá, vận động viên tử vong trên sân không phải hiếm, dù họ được coi là những người khỏe mạnh.

Thậm chí, các chuyên gia cho biết ngay cả những người trẻ không có triệu chứng cũng có thể gặp tình trạng động mạch vành không ổn định. Nếu bị kích thích đúng lúc, chẳng hạn đang tập nặng, thì có thể gây nhồi máu cơ tim đột ngột.

Thiếu ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc hồi phục hệ tim mạch. Thiếu ngủ mạn tính có thể dẫn đến tăng huyết áp về đêm, tăng hoóc môn căng thẳng cortisol, rối loạn chuyển hóa mỡ máu và đường huyết.

Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy những người ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim tăng 20%, bất kể họ có béo phì hay hút thuốc hay không, theo Livestrong.