Sức khỏe

Cứu nam nhân viên IT 30 tuổi lên cơn nhồi máu cơ tim

Lê Cầm
Lê Cầm
14/08/2025 12:22 GMT+7

Anh N.T.N (30 tuổi, ở TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau ngực sau xương ức và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau ngực dữ dội nhưng sinh hiệu hoàn toàn ổn định, anh N. được chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng. 

Ngày 13.8, bác sĩ Trần Nguyễn An Huy, Trưởng khoa Nội Tim mạch và can thiệp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết dựa theo kết quả điện tâm đồ và sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện nhồi máu cơ tim ST chênh lên thành trước kèm dấu hiệu suy tim giai đoạn đầu. Hình ảnh siêu âm tim cũng cho thấy chức năng thất trái giảm, với vùng thành trước và mỏm tim giảm động phù hợp với nhánh động mạch vành bị tắc.

Anh N. cho biết anh làm việc trong ngành công nghệ thông tin, thường xuyên thức khuya và ít vận động; ban đầu anh chỉ nghĩ rằng mình bị đau dạ dày. Về tiền sử bệnh lý, gia đình anh có người lớn tuổi mắc bệnh tim mạch, trong đó 2 người chú ruột từng bị nhồi máu cơ tim trước tuổi 50.

Cứu nam nhân viên IT 30 tuổi lên cơn nhồi máu cơ tim - Ảnh 1.

Hình ảnh trước (trái) và sau can thiệp mạch vành

ẢNH: BSCC

Sau khi hội chẩn, bác sĩ Trần Nguyễn An Huy quyết định thực hiện can thiệp mạch vành khẩn cấp. Hình ảnh chụp mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước bị tắc hoàn toàn từ đoạn gần. Do đó, ê kíp đã tiến hành đặt stent trong vòng 30 phút dưới sự hỗ trợ của hệ thống DSA 2 bình diện, giúp khôi phục dòng máu qua nhánh mạch vành chính.

Sau thủ thuật, người bệnh hồi phục tốt, xuất viện sau 2 ngày theo yêu cầu của gia đình. 

Để phòng ngừa nguy cơ tái phát, bác sĩ Huy khuyến cáo anh N. cần tuân thủ quá trình điều trị mỡ máu, tránh căng thẳng, thức khuya và duy trì tập thể dục đều đặn, đồng thời tái khám định kỳ.

Tỷ lệ nhồi máu cơ tim ở người trẻ đang ngày càng gia tăng

Theo bác sĩ Huy, các nghiên cứu gần đây cho thấy, tỷ lệ nhồi máu cơ tim ở người trẻ đang ngày càng gia tăng, chiếm khoảng 10% trong tổng số ca bệnh. Chính lối sống ít vận động, căng thẳng kéo dài và thói quen hút thuốc lá là những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh lý tim mạch, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ Huy khuyến cáo, khi có triệu chứng đau ngực, đặc biệt ở người trẻ không nên chủ quan hoặc tự mua thuốc uống điều trị khi chưa rõ nguyên nhân, mà cần thăm khám sớm để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

