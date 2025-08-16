3 biểu hiện ở mắt cảnh báo vấn đề về thận

Thận là cơ quan chịu trách nhiệm lọc máu và duy trì cân bằng dịch trong cơ thể, có liên quan chặt chẽ đến hệ tuần hoàn, bao gồm các mạch máu mỏng hỗ trợ mắt. Khi chức năng thận bắt đầu suy giảm, nó có thể gây ra một loạt các thay đổi ảnh hưởng đến thị lực, độ ẩm của mắt và thậm chí cả cách mọi người cảm nhận về màu sắc. theo trang tin Times Entertainment (Ấn Độ).

Dưới đây là 3 triệu chứng phổ biến liên quan đến mắt có thể chỉ ra các vấn đề tiềm ẩn về thận mà mọi người nên lưu ý.

Mắt sưng húp kéo dài, nhất là vùng mi mắt, có thể là dấu hiệu của việc thận bị tổn thương ẢNH MINH HỌA: AI

Mắt sưng húp kéo dài

Việc thức dậy với đôi mắt hơi sưng hoặc phù nề sau một đêm thức khuya hoặc ăn đồ mặn là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu mắt bạn vẫn sưng húp suốt cả ngày, đặc biệt là quanh mí mắt, thì đó có thể là dấu hiệu của protein niệu - một tình trạng protein rò rỉ vào nước tiểu do thận bị tổn thương. Sự mất protein này khiến chất lỏng tích tụ trong các mô mềm, chẳng hạn như quanh mắt.

Mắt hoặc các bộ phận khác bị sưng húp do các vấn đề liên quan đến thận thường kéo dài, có thể kèm theo các triệu chứng khác như nước tiểu có bọt hoặc sủi bọt. Nếu nhận thấy những dấu hiệu này, đừng chủ quan mà hãy đến gặp bác sĩ để xét nghiệm nước tiểu và kiểm tra chức năng thận càng sớm càng tốt.

Nhìn mờ hoặc “nhìn 1 thành 2”

Những thay đổi thị lực đột ngột như nhìn mờ, khó tập trung tầm nhìn hoặc song thị (hiện tượng nhìn 1 vật thành 2) có thể do các vấn đề về mạch máu nhỏ trong mắt. Tình trạng này gọi là bệnh võng mạc, thường do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có tăng huyết áp hoặc tiểu đường. Cả 2 bệnh lý này nếu không được kiểm soát tốt đều là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận mạn tính (CKD), từ đó có thể làm tổn thương các mạch máu trong võng mạc.

Tổn thương này có thể dẫn đến rò rỉ dịch, sưng võng mạc, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng là mất thị lực. Nếu bạn đang bị tăng huyết áp hoặc tiểu đường và thường gặp các rối loạn về thị giác, việc theo dõi chức năng thận cùng với việc khám mắt định kỳ là rất cần thiết.

Khó nhận dạng một số màu sắc

Một số người bị suy thận có thể thấy khó khăn khi nhận biết màu sắc, đặc biệt là màu xanh lam và vàng. Điều này có khả năng do tổn thương dây thần kinh thị giác hoặc những thay đổi ở võng mạc - kết quả của huyết áp cao kéo dài, tiểu đường hoặc độc tố urê (chất thải tích tụ trong cơ thể do lọc thận kém).

Những biểu hiện bất thường ở mắt ban đầu thường khó phát hiện, nhưng có thể tiến triển mà không có triệu chứng rõ ràng liên quan đến thận. Trong một số trường hợp, những vấn đề này có thể giống với các bệnh phổ biến về mắt, làm chậm trễ việc chẩn đoán chính xác và kịp thời. Nếu không được điều trị có thể trở nên trầm trọng, báo hiệu các vấn đề sức khỏe toàn thân nghiêm trọng hơn.

Khi phát hiện những thay đổi bất thường hoặc dai dẳng ở mắt, đặc biệt là khi kết hợp với các dấu hiệu khác như mệt mỏi hoặc sưng tấy, hãy đi khám ngay. Phát hiện sớm là chìa khóa để kiểm soát bệnh thận và bảo vệ sức khỏe lâu dài, bao gồm cả thị lực.