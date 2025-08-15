Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thận có teo lại khi uống quá ít nước không?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
15/08/2025 19:48 GMT+7

Nước đóng vai trò sống còn đối với sức khỏe thận. Khi cơ thể thiếu nước, thận phải làm việc vất vả hơn để giữ nước, dẫn đến giảm hiệu quả lọc và tăng nguy cơ tổn thương.

Với sức khỏe thận, điều đầu tiên cần xác định là nước không phải lựa chọn mà là thiết yếu. Nước giúp máu lưu thông, thận lọc và xử lý chất thải dễ dàng. Duy trì đủ nước cũng giúp ngăn ngừa sỏi thận, nhiễm trùng thận và huyết áp cao, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thận có teo lại khi uống quá ít nước không ? - Ảnh 1.

Uống ít nước trong thời gian dài khiến thận dễ bị tổn thương

ẢNH: AI

Các nghiên cứu trên người khỏe mạnh cho thấy chỉ cần uống ít nước trong vài giờ là có thể giảm kích thước thận trên hình ảnh siêu âm. Tuy nhiên, sự co lại tạm thời của thận là do các yếu tố bên trong thận, chẳng hạn như giảm thể tích máu, chứ không phải mô thận bị mất đi.

Uống quá ít nước dù không kéo dài nhưng xảy ra nhiều lần thành từng đợt cũng gây ra những tác động lâu dài đến thận. Nghiên cứu trên chuột cho thấy những con chuột trải qua những cơn mất nước lặp đi lặp lại có nguy cơ cao bị tăng huyết áp, viêm thận và xơ hóa thận. Đây là những dấu hiệu làm tăng rủi ro mắc bệnh thận mạn tính.

Uống quá ít nước khiến chức năng thận bị tổn thương

Uống quá ít nước dù không làm thận teo lại nhưng thể tích bên trong thận sẽ giảm, chức năng thận bị tổn thương, đặc biệt là chức năng lọc. Trong trường hợp cơ thể bị mất nước nghiêm trọng, lượng máu lưu thông đến thận giảm, gây giảm lọc, khiến chất độc có thể tích tụ và gây áp lực cho cơ quan này. Thậm chí, tổn thương thận cấp tính có thể xảy đến.

Nếu uống quá ít nước trở thành thói quen thì tình trạng mất nước sẽ trở thành mạn tính. Lúc này, thể tích thận sẽ giảm dần, đồng thời cấu trúc thận cũng biến đối. Hệ quả là tổn hại đến chức năng thận, làm tăng nguy cơ sỏi thận, nhiễm trùng thận.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người không chỉ nên uống đủ nước mà cần uống nước đúng cách. Cụ thể, chúng ta cần chú ý đến cơ thể chứ không phải cứ uống thật nhiều nước một cách máy móc. Hãy chú ý đến màu nước tiểu. Khi cơ thể đủ nước thì nước tiểu có màu rơm, thiếu nước có màu vàng đậm và dư nước có màu trong.

Không cần uống nước quá nhiều mỗi lần mà hãy uống đều đặn với lượng vừa phải. Ăn các loại thực vật như dưa hấu, dưa leo, bưởi, uống nước dừa cũng là cách tốt để bổ sung nước, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

thận uống nước sỏi thận bệnh thận mạn tính huyết áp
