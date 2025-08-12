Sau khi dùng kháng sinh, nên ăn gì để phục hồi gan, thận?

Kháng sinh là loại thuốc cực kỳ quan trọng, giúp cứu sống nhiều trường hợp bị viêm nhiễm. Thế nhưng, kháng sinh cũng ảnh hưởng đến sức khỏe gan và thận. Đây là 2 cơ quan chủ chốt lọc và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Ăn sáng bằng trứng luộc và đậu hũ không chỉ giúp giảm cân mà còn thân thiện với gan, thận ẢNH: AI

Để phục hồi sức khỏe gan, thận sau khi dùng kháng sinh, mọi người nên ưu tiên ăn sáng bằng những thực phẩm sau:

Trứng luộc hoặc đậu hũ

Sau khi dùng kháng sinh, gan cần phục hồi các tế bào đã bị tổn thương. Protein là nguyên liệu chính cho quá trình này. Tuy nhiên, không phải loại protein nào cũng tốt cho gan mà nên ưu tiên các nguồn protein dễ tiêu, ít chất béo bão hòa.

Ăn một quả trứng luộc hoặc đậu hũ hấp bữa sáng có thể giúp giảm tổn thương tế bào gan và tăng cường chức năng giải độc. Ngoài ra, cần tránh chiên xào bằng dầu mỡ để không gây áp lực lên gan.

Uống đủ nước ấm vào buổi sáng

Kháng sinh có thể gây lắng cặn và tăng gánh nặng cho thận nếu không uống đủ nước. Do đó, uống nước ấm sau khi ngủ dậy giúp kích thích nhu động ruột, làm loãng độc tố và hỗ trợ thận trong quá trình lọc máu.

Với người bệnh, mất nước là yếu tố góp phần làm tổn thương thận do thuốc, trong đó có kháng sinh nhóm aminoglycoside. Để ngăn ngừa tác động này, mọi người nên uống 1-2 ly nước ấm vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy. Để tăng hương vị, ly nước ấm có thể thêm vài lát chanh tươi hoặc chút mật ong.

Rau xanh luộc hoặc sinh tố rau

Các loại rau xanh như rau bina, cải xoăn, rau mùi hay cần tây rất giàu chất chống ô xy hóa và các hợp chất khử độc như chlorophyll. Những chất này có khả năng hỗ trợ gan loại bỏ kim loại nặng và các gốc tự do sinh ra từ kháng sinh.

Mọi chế độ dinh dưỡng lành mạnh đều không thể thiếu rau, trong đó có rau xanh. Với gan, rau xanh giúp tăng hoạt động enzym giải độc trong gan và làm giảm căng thẳng ô xy hóa.

Trái cây giàu vitamin C

Vitamin C là chất chống ô xy hóa mạnh, giúp giảm viêm và bảo vệ các tế bào gan khỏi tổn thương do thuốc. Loại vitamin này cũng hỗ trợ quá trình lọc máu của thận, đồng thời ngăn ngừa hình thành sỏi thận khi dùng kháng sinh dài ngày.

Nghiên cứu trên chuyên san Nutrients cho thấy vitamin C có khả năng cải thiện chức năng gan và chống lại độc tính của thuốc qua việc trung hòa gốc tự do.

Các loại trái cây giàu vitamin nên ăn vào buổi sáng là cam, bưởi, kiwi và dâu tây. Tuy nhiên, để tránh kích ứng dạ dày, mọi người nên ăn nhẹ bằng món gì đó rồi hãy ăn trái cây, theo Verywell Health.