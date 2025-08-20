Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

3 món khiến gan dễ bị viêm nếu ăn chung với chuối

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/08/2025 06:55 GMT+7

Chuối chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Nhưng điều ít người biết là kết hợp chuối với một số loại thực phẩm có thể gây tác động tiêu cực đến gan.

Chuối có hàm lượng đường và calo cao. Ăn chuối với một số món nhất định sẽ làm tăng lượng đường trong máu, ảnh hưởng tiêu hóa và một số chất trong thực phẩm sẽ tương tác với nhau. Hệ quả là làm tăng căng thẳng ô xy hóa, viêm nhiễm hoặc tích tụ mỡ trong gan, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

3 món khiến gan dễ bị viêm nếu ăn chung với chuối - Ảnh 1.

Người bị gan nhiễm mỡ nên hạn chế ăn chuối chín với uống sữa có đường cùng lúc

ẢNH: AI

Những loại thực phẩm thường ăn chung với chuối nhưng có thể làm gan dễ bị viêm hơn gồm:

Sữa

Với người khỏe mạnh, uống sữa cùng lúc với ăn chuối là hoàn toàn bình thường. Đây đều là những món chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt với người tập luyện cường độ cao.

Tuy nhiên, nếu việc kết hợp 2 món này thành thói quen, dùng với lượng nhiều sẽ khiến đường huyết tăng cao và thặng dư calo. Ăn trong thời gian dài sẽ khiến dễ tích tụ mỡ nội tạng, trong đó có gan. Tỷ lệ mỡ trong gan cao sẽ gây gan nhiễm mỡ và tăng viêm.

Bánh ngọt, kẹo

Chuối chứa nhiều đường fructose. Nếu ăn chuối cùng với các loại bánh ngọt và kẹo thì sẽ khiến cơ thể nạp lượng lớn loại đường này. Đường fructose được hấp thụ qua ruột non và vào gan.

Gan sẽ chuyển hóa đường fructose và tổng hợp thành glycogen. Tuy nhiên, gan chỉ lưu trữ khoảng 100-120 gram glycogen. Lượng glycogen dư thừa sẽ được gan chuyển hóa thành mỡ, làm tăng tỷ lệ mỡ trong gan và gây viêm nhiễm.

Đồ uống nhiều đường

Ăn chuối kết hợp với sinh tố pha nhiều loại trái cây ngọt, siro hoặc kem có thể khiến cơ thể tiếp nhận một lượng lớn fructose. Trên thực tế, sinh tố chứa nhiều đường được xem là một trong những món có hại nhất với người mắc gan nhiễm mỡ.

Một điều mọi người cần hạn chế là không nên ăn nhiều chuối chín quá. Vì loại chuối này có chỉ số đường huyết cao hơn và chứa nhiều đường tự nhiên hơn. Với người bị gan nhiễm mỡ, ăn nhiều chuối chín có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tích tụ mỡ trong gan và viêm gan.

Loại chuối tốt nhất nên ăn là loại chuối vừa mới chín. Lúc này, lượng đường trong chuối nhiều hơn chuối sống nhưng ít hơn chuối chín, đồng thời chứa nhiều chất xơ hòa tan pectin. Loại chất xơ này tốt cho tiêu hóa, góp phần kiểm soát đường máu, giảm hấp thu mỡ và hỗ trợ sức khỏe gan, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

