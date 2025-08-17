4 kiểu ăn chay sai cách khiến gan nhiễm mỡ

Ăn chay tốt cho sức khỏe nhưng sẽ khiến gan tích tụ nhiều mỡ nếu ăn theo những cách sau:

Tiêu thụ đường fructose quá mức

Đường fructose được chuyển hóa chủ yếu ở gan và thúc đẩy quá trình tổng hợp chất béo nội sinh. Loại đường này có nhiều trong nước ép trái cây đóng hộp hay nước ép sẵn. Nạp quá nhiều đường fructose làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ gan. Hơn nữa, các loại nước ép mua sẵn chứa nhiều đường nhưng lại thiếu chất xơ, dễ gây gan nhiễm mỡ nếu uống nhiều, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đa dạng các nguồn cung cấp protein trong chế độ ăn chay sẽ giảm nguy cơ thiếu chất và tình trạng tích tụ mỡ trong gan ẢNH: AI

Quá ít nguồn protein

Protein thực vật có thể hỗ trợ sự phục hồi và hoạt động của gan. Thế nhưng, nếu chỉ dựa vào một số nguồn protein thực vật thì dễ dẫn đến thiếu các a xít amin thiết yếu cho chức năng gan.

Ngoài ra, thiếu protein có thể làm giảm khả năng tổng hợp các lipoprotein. Đây là những phân tử phức hợp gồm chất béo và protein, có chức năng vận chuyển mỡ ra khỏi gan. Do đó, thiếu lipoprotein góp phần gây mỡ tích tụ trong gan.

Người ăn chay không chỉ nên nạp protein qua các món làm từ đậu nành hay các loại đậu khác mà hãy ăn thêm nấm, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và sữa.

Dùng nhiều chất béo bão hòa

Một số thực phẩm chay chế biến sẵn như bánh, dầu dừa, bơ thực vật chứa chất béo bão hòa. Ăn quá nhiều các món này làm tăng tích tụ mỡ trong gan. Nghiên cứu trên trang NutritionFacts cho thấy chỉ cần ăn 1.000 kcal chất béo bão hòa mỗi ngày liên tục trong vài tuần là có thể làm tăng mỡ gan lên đến 55%.

Thiếu vi chất

Chế độ ăn chay nếu không được cân nhắc kỹ sẽ khiến cơ thể thiếu vitamin B12, sắt, kẽm và một số khoáng chất quan trọng khác. Đây đều là những dưỡng chất quan trọng cho chức năng chuyển hóa và bảo vệ gan.

Chẳng hạn, vitamin B12 có trong thực phẩm động vật và hầu như không có trong thực vật. Một số món làm từ thực vật có vitamin B12 là do được bổ sung vào. Thiếu loại vitamin này gián tiếp ảnh hưởng đến chuyển hóa và tích tụ chất béo trong gan.

Các chuyên gia lưu ý chế độ ăn chay thực sự mang lại lợi ích sức khỏe là ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, nấm, đậu, quả hạch và các loại hạt. Nếu ăn chay nhưng lại ăn nhiều bánh ngọt, tinh bột trắng, đồ chay chiên thì sẽ dễ bị gan nhiễm mỡ, theo Medical News Today.