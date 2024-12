4 biểu hiện không được bỏ qua của gan nhiễm mỡ

Thông thường, tỷ lệ mỡ sẽ chiếm khoảng 5% trọng lượng gan. Nếu tỷ lệ này vượt trên 5% thì được xem là gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ có 2 loại chính là bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và không do rượu, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Thừa cân, béo phì sẽ làm tăng nguy cơ bị gan nhiễm mỡ ẢNH MINH HỌA: AI

Gan nhiễm mỡ do rượu sẽ xuất hiện trên những người uống nhiều rượu bia. Do đó, uống nhiều rượu bia có thể là chỉ dấu cảnh báo gan nhiễm mỡ. Trong khi đó, gan nhiễm mỡ không do rượu lại ít dấu hiệu cảnh báo hơn. Nhiều trường hợp người bệnh không biết mình đang bị gan nhiễm mỡ.

Để chẩn đoán bệnh, bác sĩ có thể xét nghiệm máu, chụp cắt lớp, siêu âm bụng hay sinh thiết gan. Những dấu hiệu cảnh báo một người đang bị gan nhiễm mỡ không do rượu gồm:

Nhiều mỡ bụng nguy cơ bị gan nhiễm mỡ cao

Những người thừa cân, béo phì sẽ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ cao hơn bình thường. Họ sẽ có lượng mỡ nội tạng lớn, tức mỡ tích tụ bao quanh các cơ quan nội tạng ở bụng. Khi chỉ số khối cơ thể (BMI) vượt mức 30 cộng với vòng bụng tăng lên thì nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ cũng sẽ tăng theo, đặc biệt là người trung niên.

Mức cholesterol cao

Nồng độ cholesterol trong máu cao có thể là dấu hiệu cảnh báo lượng mỡ trong gan cao. Trên thực tế, lượng cholesterol mà đo được trong máu chủ yếu được tạo ra từ gan.

Gan có chức năng tạo ra cholesterol và đưa vào máu. Khi chúng ta ăn thực phẩm giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, gan sẽ giải phóng vào máu nhiều chất béo hơn, từ đó làm tăng mức cholesterol.

Đau ở bụng trên bên phải

Những người bị gan nhiễm mỡ đôi khi bị đau ngay dưới xương sườn bên phải. Triệu chứng này sẽ đặc biệt rõ rệt và thường gặp nếu bệnh đã phát triển đến giai đoạn viêm gan hay xơ gan.

Lú lẫn, giảm tập trung

Lú lẫn, giảm khả năng tập trung là một dấu hiệu khác cảnh báo gan nhiễm mỡ. Nguyên nhân là gan bị tổn thương nên chức năng chuyển hóa đã không còn hoạt động tốt. Điều này khiến các chất độc trong máu tăng lên và ảnh hưởng đến não. Trường hợp nghiêm trọng, người bệnh còn bị mất khả năng xác định phương hướng, theo Verywell Health.