4 điều chỉnh trong lối sống giúp ngăn ngừa gan nhiễm mỡ

Một số điều chỉnh trong lối sống sẽ giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, và đối với những người đã mắc thì sẽ giúp kiểm soát bệnh.

Bệnh gan nhiễm mỡ chia ra làm 2 loại là gan nhiễm mỡ do rượu bia và gan nhiễm mỡ không do rượu bia. Nguyên nhân dẫn đến 2 loại này có chút khác biệt, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Những người bị gan nhiễm mỡ cần tránh rượu bia vì sẽ khiến tình hình sức khỏe gan tệ hơn PEXELS

Với gan nhiễm mỡ do rượu bia, tình trạng tích tụ mỡ trong gan là do uống quá nhiều rượu bia. Trong khi đó, gan nhiễm mỡ không do rượu bia thì nguyên nhân tích mỡ là do ăn nhiều thực phẩm giàu các loại chất béo có hại như chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và một số loại khác.

Để ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và ngăn bệnh tiến triển, mọi người cần thực hiện những điều chỉnh sau trong lối sống:

Ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng giúp ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ. Chế độ ăn này ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh và các loại thực phẩm giàu a xít béo omega-3 như cá, các loại hạt hay quả hạch.

Bên cạnh đó, chúng ta cần giảm các món có nhiều dầu mỡ, tinh bột trắng và đường. Những món này đều làm tăng tích tụ mỡ trong gan.

Tăng cường tập thể dục

Tập thể dục thường xuyên đóng vai trò quan trọng giúp đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ. Vì vận động sẽ giúp đốt mỡ thừa trên khắp cơ thể, trong đó có cả mỡ trong gan.

Người tập nên kết hợp cả các bài sức mạnh như nâng tạ, kéo xà đơn với rèn luyện sức bền như chạy bộ, đạp xe. Cách tập này không chỉ giúp tăng khối lượng cơ mà còn kích thích quá trình trao đổi chất và giúp giảm mỡ trong gan.

Hạn chế rượu bia

Dù là gan nhiễm mỡ do rượu bia hay không do rượu bia thì hạn chế loại thức uống có cồn là vẫn hết sức quan trọng. Rượu bia thực sự sẽ khiến tình hình sức khỏe của gan xấu đi. Những người chưa mắc bệnh thì cũng cần hạn chế rượu bia vì uống quá nhiều chính là nguyên nhân làm tăng nguy cơ của bệnh.

Duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh

Giảm cân rất có lợi cho việc giảm mỡ trong gan. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy giảm 3-5% trọng lượng cơ thể là đã có thể giảm được lượng mỡ trong gan. Nếu giảm 7-10% trọng lượng cơ thể thì sẽ giảm đáng kể tình trạng viêm và tổn thương gan do gan nhiễm mỡ, theo Medical News Today.