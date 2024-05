Triệu chứng bất thường trên mặt cảnh báo gan nhiễm mỡ

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là một trong những bệnh gan mạn tính phổ biến nhất. Bệnh thường không gây ra triệu chứng ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, theo thời gian, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH), một dạng nghiêm trọng hơn khi gan bị viêm, theo nhật báo The Indian Express (Ấn Độ).

Vàng da, vàng mắt có thể dấu hiệu cho thấy gan nhiễm mỡ đang tiến triển đến giai đoạn nặng PEXELS

Tình trạng tổn thương gan sẽ xuất hiện các dấu hiệu sau:

Viêm da

Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu sẽ gây viêm da hoặc kích ứng da, kể cả ở da mặt. Nguyên nhân là do bất ổn ở gan ngăn cơ thể hấp thụ kẽm một cách hiệu quả, dẫn đến thiếu kẽm. Hệ quả là gây viêm da với các triệu chứng như kích ứng da, khô ngứa kèm theo những vết sưng.

Bệnh rosacea

Bệnh rosacea hay còn gọi là chứng đỏ mặt. Đây là loại bệnh làm hình thành các vết mẩn đỏ trên da, chủ yếu ở má và mũi. Trong trường hợp nghiêm trọng sẽ xuất hiện mụn mủ, da sần sùi và nổi rõ các mạch máu. Có nhiều nguyên nhân gây rosacea, một trong số đó là bệnh gan nhiễm mỡ. Đây cũng là dấu hiệu cảnh báo gan đã bị tổn thương mức độ nặng.

Bệnh gai đen

Bệnh gai đen là tình trạng các nếp gấp trên da bị sẫm màu, chẳng hạn như các nếp gấp trên da ở cổ. Một trong những nguyên nhân là do tình trạng kháng insulin, tức gan không sử dụng insulin một cách hiệu quả. Nguyên nhân là do gan đã bị tổn thương và suy giảm chức năng. Bệnh gai đen cũng có thể xuất hiện ở các khu vực có nhiều nếp gấp da khác trên cơ thể, chẳng hạn như nách và háng.

Vàng da

Tổn thương gan do bệnh gan nhiễm mỡ sẽ gây vàng da và tròng trắng mắt. Vì khi không còn hoạt động bình thường, gan sẽ gây tích tụ một loại chất thải trong cơ thể là bilirubin.

Khi nồng độ bilirubin tăng lên, da và mắt của người bệnh sẽ chuyển sang màu vàng. Theo thời gian, màu vàng này cũng có thể chuyển sang xanh lục. Tác nhân là do sắc tố xanh có trong mật, được gọi là biliverdin.

Khi thấy bất kỳ triệu chứng nào của bệnh gan trên mặt hoặc da thì người bệnh cần đến khám bác sĩ ngay lập tức. Vì khi những triệu chứng này xuất hiện thì rất có thể gan đã bị tổn thương mức độ nghiêm trọng, theo The Indian Express.