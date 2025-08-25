Giảm cân sau tuổi 30: buổi sáng nên bắt đầu thế nào?

Tuy nhiên, những điều trên sẽ không trở thành trở ngại lớn nếu có phương pháp giảm cân đúng cách. Một số thói quen vào buổi sáng thực sự giúp thúc đẩy giảm cân. Duy trì trong thời gian dài thực sự có thể tạo sự thay đổi lớn, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Vận động nhẹ vào buổi sáng bằng cách đi bộ thực sự giúp việc giảm cân trở nên dễ dàng hơn ẢNH MINH HỌA: AI

Những thói quen khởi đầu ngày mới sau được khoa học chứng minh có thể giúp người trên 30 tuổi giảm cân hiệu quả và bền vững:

Cân vào buổi sáng để giảm cân hiệu quả và bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng

Việc bước lên cân vào mỗi sáng, ngay khi ngủ dậy và trước khi ăn uống, được chứng minh có thể tạo kết quả giảm cân tích cực hơn. Một nghiên cứu đăng trên PubMed Central cho thấy những người cân mỗi ngày có thể giảm trung bình 6 kg trong 6 tháng.

Nguyên nhân là do hành động bước lên cân vào mỗi sáng và trước bữa ăn giúp nhắc nhở mục tiêu giảm cân và điều chỉnh kịp thời hành vi ăn uống.

Vận động nhẹ mỗi sáng

Chỉ cần vận động nhẹ như đi bộ nhanh, yoga, giãn cơ ngay khi thức dậy có thể giúp tăng chuyển hóa và giảm mức cortisol, loại hoóc môn gây căng thẳng và dễ tích mỡ. Nghiên cứu trên chuyên san International Journal of Obesity phát hiện tập thể dục buổi sáng giúp giảm cân hiệu quả hơn so với tập vào các thời điểm khác muộn hơn trong ngày.

Bên cạnh đó, phơi nắng sớm cũng giúp đồng hồ sinh học được điều chỉnh, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Uống nước ngay khi thức dậy

Sau một đêm dài không uống nước, cơ thể rơi vào trạng thái mất nước nhẹ. Uống 1-2 ly nước ngay khi thức dậy giúp tăng cường trao đổi chất, giảm cảm giác đói và kích hoạt tiêu hóa.

Lượng nước phù hợp là khoảng 500 ml hoặc thấp hơn tùy vào nhu cầu của mỗi người. Lượng nước này là đủ để thúc đẩy tỷ lệ chuyển hóa năng lượng tăng lên 30% trong 60 phút đầu tiên trong ngày. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để kích hoạt quá trình giảm cân trong ngày.

Ăn sáng giàu protein

Một trong những thói quen buổi sáng giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhất là ăn sáng vừa phải với các món giàu protein. Protein giúp no lâu, giảm hoóc môn thèm ăn ghrelin. Ngoài ra, cơ thể cũng cần nhiều calo hơn để tiêu hóa protein so với tinh bột hay chất béo.

Các chuyên gia khuyến cáo người giảm cân nên ăn ít nhất 20 gram protein vào buổi sáng. Nguồn protein này nên ưu tiên từ trứng, thịt nạc, sữa chua, phô mai, các loại hạt hay đậu, theo Verywell Health.