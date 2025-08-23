Uống cà phê giúp đốt cháy nhiều calo, nhưng có phải là cách giảm cân?

Tuy nhiên, cà phê không phải là phương pháp giảm cân. Để duy trì cân nặng lành mạnh, cần kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, hoạt động thể chất đều đặn và thói quen sống khoa học, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Khi uống cà phê với lượng vừa phải, cơ thể sẽ đốt cháy nhiều calo hơn, hỗ trợ phân giải chất béo và làm giảm cảm giác thèm ăn, bà Jennifer Lefton, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết.

Cà phê mang lại lợi ích cho quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy calo, phân giải chất béo và giảm cảm giác thèm ăn Ảnh: AI

Cà phê giúp tăng tốc trao đổi chất

Trao đổi chất là quá trình cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để duy trì hoạt động. Tốc độ trao đổi chất chính là tốc độ đốt cháy calo. Cà phê góp phần kích hoạt quá trình này bằng nhiều cách khác nhau. Cà phê có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất từ 5 đến 20% trong khoảng 3 giờ sau khi uống.

Khi tiêu thụ 100 mg caffeine đều đặn trong nhiều giờ, cơ thể có thể tiêu hao thêm hàng chục đến hàng trăm calo.

Cà phê cũng được ghi nhận giúp cải thiện quá trình phân giải chất béo, còn gọi là oxy hóa chất béo. Đây là quá trình cơ thể sử dụng mỡ để tạo năng lượng.

Tuy vậy, hiệu quả không đồng đều ở mọi người. Nhiều bằng chứng cho thấy, người có cân nặng bình thường sẽ nhận được lợi ích rõ rệt hơn so với người béo phì.

Ngoài ra, cà phê có thể giảm lượng thức ăn nạp vào nếu uống trước bữa, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng khác nhau giữa nam và nữ.

Tác dụng phụ khi uống cà phê

Về mặt sức khỏe, đa số mọi người có thể uống cà phê vừa phải mà không gặp vấn đề. Tuy nhiên, lạm dụng caffeine có thể gây ra những tác dụng phụ.

Uống quá nhiều cà phê có thể làm tăng nhịp tim hoặc huyết áp. Đây thường là tình trạng tạm thời, nhưng với người có tiền sử cao huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim thì nên cân nhắc liều lượng.

Việc uống quá nhiều cà phê có thể làm giảm hấp thu canxi. Dù mức độ thay đổi nhỏ, nhưng bạn vẫn nên hạn chế bổ sung sữa vào cà phê.

Ngoài ra, cà phê cũng có thể gây mất ngủ, nhất là khi uống vào buổi chiều hoặc buổi tối. Tác dụng của caffeine thường kéo dài từ 4 đến 6 giờ.

Lượng cà phê khuyến nghị và những người cần tránh

Với người trưởng thành khỏe mạnh, uống cà phê mỗi ngày thường không gây hại. Lượng caffeine được khuyến nghị an toàn tối đa khoảng 400 mg, tương đương 720 đến 1.200 ml cà phê mỗi ngày, tức khoảng 3-5 tách.

Trẻ em và thanh thiếu niên không nên dùng cà phê. Não bộ ở độ tuổi này vẫn đang trong quá trình phát triển.

Hiệp hội Nhi khoa Mỹ khuyến cáo trẻ dưới 12 tuổi không dùng caffeine. Với thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi, lượng caffeine nên giới hạn ở mức 100 mg mỗi ngày, tương đương khoảng 180 đến 250 ml cà phê.

Phụ nữ mang thai cũng cần thận trọng. Lượng caffeine an toàn được khuyến nghị là dưới 300 mg mỗi ngày, tức khoảng 540 đến 720 ml cà phê. Việc sử dụng quá mức có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi, do đó nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi duy trì thói quen này. Tương tự, phụ nữ cho con bú cũng nên hạn chế vì caffeine có thể truyền qua sữa mẹ.

Ngoài ra, những người có vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày cũng là nhóm nên hạn chế để tránh gây khó chịu cho cơ thể.